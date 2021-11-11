“Một người vì mọi người” - Nha khoa Vip Dentist luôn mang đến những điều tích cực cho xã hội

Ngoài ra, trong đợt dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, đơn vị còn cung cấp đến từng người các biện pháp phòng chống đường hô hấp ngay trên website của phòng khám để truyền tải những thông điệp tốt nhất, tư vấn, hướng dẫn cho khách hàng cách vệ sinh răng miệng, đeo khẩu trang và những điều cần lưu ý khi phòng tránh dịch bệnh.Đồng thời, khách hàng ghé thăm khám trực tiếp tại phòng khám trong thời gian này sẽ được đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại đây tư vấn chi tiết, rõ ràng về cách chăm sóc răng miệng mùa dịch.

Thương hiệu Nha Khoa quốc tế Vip Dentist từ lâu đã được đông đảo khách hàng, người dân Thủ đô biết đến như một địa chỉ đáng tin cậy để chăm sóc, làm đẹp răng.

Nha Khoa Vip Dentist luôn chú trọng vào yếu tố vô trùng, nhằm đảm bảo hiệu quả, an toàn, hạn chế tối đa trường hợp lây nhiễm chéo cho khách hàng. Điều này được thể hiện ở chỗ mỗi khách hàng sẽ được chăm sóc răng với 1 bộ khoan và bộ dụng cụ riêng biệt.

Khi thăm khám tại Nha Khoa Vip Dentist, tất cả các dịch vụ nha khoa đều được áp dụng theo tiêu chuẩn quốc tế, luôn tuân thủ các quy định của cơ quan Y tế ban hàng từ khâu thăm khám đến quá trình điều trị. Cũng chính vì thế, những vấn đề, bệnh lý của khách hàng nhanh chóng được giải quyết, mang đến sự hài lòng tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ.

Hiện nay, phòng khám đang có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt và giảm giá toàn bộ dịch vụ với mong muốn có thể chia sẻ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch.

Theo BS chuyên khoa II Nguyễn Lương Huyền - phụ trách phòng khám, trong thời kỳ dịch bệnh nCoV diễn biến ngày càng phức tạp, người dân cần hết sức chú ý tự bảo vệ bản thân theo khuyến cáo của Bộ Y Tế. Đối với vấn đề sức khỏe răng miệng trong thời gian này, cần phải chú trọng đến việc thăm khám, chăm sóc răng miệng định kỳ nhằm tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa dịch bệnh tối đa.

Không chỉ được biết đến với địa chỉ chăm sóc nha khoa uy tín, chuyên nghiệp, luôn tận tâm vì khách hàng, mà dưới sự dẫn dắt của BS. Nguyễn Lương Huyền, Nha khoa Quốc tế Vip Dentist luôn là đơn vị tiên phong và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, hoạt động vì cộng đồng. Điển hình là chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe học được cho các trường học trên địa bàn hằng năm hoàn toàn miễn phí, hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ đồ dùng thiết yếu cho các địa phương Miền Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, trong bối cảnh không khí ô nhiễm và nhiều dịch bệnh nguy hiểm do virus gây ra tại Thủ Đô, phòng khám Nha khoa Quốc tế Vip Dentist còn tích cực triển khai chương trình phát tặng khẩu trang miễn phí cho người dân với mong muốn cùng khách hàng vượt qua dịch bệnh nhanh nhất. Chương trình đã dành tặng số lượng lớn, khoảng 10 nghìn khẩu trang cho khách hàng, người dân, trực tiếp tại Phòng khám Nha khoa Quốc tế Vip Dentist, địa chỉ 179 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội.

Có mặt tại điểm phát khẩu trang miễn phí tại Phòng khám Nha khoa Quốc tế Vip Dentist, chị N.T.Hương (quận Đống Đa, TP. Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi thật sự rất biết ơn phòng khám cũng như ghi nhận trách nhiệm của phòng khám với cộng đồng. Dù là hành động nhỏ, nhưng nó thể hiện sự tử tế của đội ngũ y, bác sĩ tại phòng khám”

Những hành động này tuy nhỏ nhưng cũng thể hiện được nghĩa cử cao đẹp, thầm lặng vốn có như bản chất của những lương y, luôn hết mình phụng sự nhân dân. Mỗi hành động đó, đã và đang góp phần lan tỏa sự tử tế cho tất cả mọi người, ngăn chặn điều xấu, giúp cuộc sống thêm phần ý nghĩa, tốt đẹp hơn.

Với hơn 20 năm hành nghề, BS. Nguyễn Lương Huyền cùng tập thể Nha khoa Quốc tế Vip Dentist đã nhận được nhiều giải thưởng vinh danh trong và ngoài nước. Tuy nhiên, không vì vậy mà đơn vị dừng lại hưởng thành quả. Bác sĩ vẫn luôn nỗ lực không ngừng để học hỏi, nâng cao trình độ, đổi mới nghề nghiệp giúp đỡ nhiều bệnh nhân hơn nữa.

BS.Nguyễn Lương Huyền tự nhận mình là một người thích tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Nữ bác sĩ chia sẻ rằng, cuộc sống và công việc đều giống nhau, mỗi người cần không ngừng đổi mới bản thân, vượt qua những thách thức để đạt được thành công nhất định. Từ đó, mới có khả năng mang đến hạnh phúc, niềm vui cho người khác.

Đặc biệt, phụ nữ thời hiện đại, sức khỏe và sắc đẹp là hai thứ luôn song hành, không thể tách rời. “Đều là phụ nữ với tư tưởng hiện đại hóa, các chị em cần biết chăm sóc, quan tâm đến bản thân nhiều hơn, đặc biệt là về sức khỏe, sắc đẹp và không ngừng trau dồi tri thức để có thể lựa chọn con đường thành công cho riêng mình”– nữ doanh nhân tâm sự.