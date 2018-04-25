Mong có con thì phải tránh xa 5 loại thực phẩm cản trở việc thụ thai này

Có rất nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe sinh sản, nhưng bên cạnh đó, cũng có nhiều loại thực phẩm cản trở việc thụ thai mà phụ nữ nên hạn chế sử dụng. Bài viết này sẽ chỉ ra những thực phẩm ngăn cản quá trình thụ thai mà nếu bạn đang mong con thì nên hạn chế để tránh giết chết tinh trùng.

Mang thai là một quá trình tự nhiên ở phụ nữ, nhưng trong cuộc sống hiện đại, nhiều chị em phụ nữ phải đối diện với nhiều trở ngại ngăn cản việc thụ thai. Trong vô số những khó khăn khiến phụ nữ khó mang thai thì vô sinh là một vấn đề mà chị em cần phải quan tâm ngay cả khi chưa lập gia đình.

Vô sinh vốn là một vấn đề phổ biến hiện nay bắt nguồn từ nguyên nhân trứng không đủ khỏe để duy trì khả năng sinh sản, hoặc ống dẫn trứng không đủ chất nhầy để trứng di chuyển, dẫn tới khó thụ thai. Nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tình trạng vô sinh phổ biến như hiện nay là bởi thói quen sống chưa lành mạnh mà trước tiên phải kể đến chế độ ăn uống.

Thực phẩm đóng hộp và thức ăn nhanh

Những loại thực phẩm đóng hộp chế biến sẵn không chỉ tác động xấu tới sức khỏe sinh sản mà còn không tốt đối với sức khỏe của bạn. Thực phẩm đóng hộp thường chứa đầy chất béo chuyển hóa, bột ngọt và lượng đường cao và nhiều loại chất bảo quản khác. Những chất hóa học này rất khó để cơ thể có thể tiêu hóa gây tăng cân và khiến phụ nữ khó có thai hơn.

Tương tự, đối với thức ăn nhanh, lượng muối, tinh bột xấu, chất béo chậm tiêu và các phụ gia khác cũng làm giảm khả năng thụ thai.

Thực phẩm đóng hộp và thức ăn nhanh cản trở việc thụ thai tự nhiên - Ảnh: Internet

Cà phê

Nghiên cứu khoa học chứng minh rằng phụ nữ uống hơn 3 ly cà phê một ngày có ít hơn 50% cơ hội có thai. Sở dĩ uống nhiều cà phê gây cản trở việc thụ thai là bởi vì gan cần phải làm việc nhiều hơn khi cơ thể sử dụng cà phê.

Ngoài ra, cà phê cũng làm giảm hiệu quả hấp thụ canxi của cơ thể, mà khi thiếu canxi thì việc thụ thai không thể diễn ra dễ dàng và thuận lợi.

Do đó, bạn nên từ bỏ thói quen sử dụng cà phê mỗi ngày mà thay bằng các loại đồ uống sinh tố có lợi cho sức khỏe và làn da.

Rượu bia và thuốc lá

Phụ nữ uống rượu khó có con bởi rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích nói chung gây ra sự mất cân bằng nội tiết tố, dẫn đến tăng cân béo phì, làm tổn thương gan và các cơ quan sinh sản. Những chất này làm giảm sức khỏe của trứng, dẫn tới nguy cơ vô sinh cao. Do vậy, phụ nữ tuyệt đối không nên lạm dụng rượu bia, thuốc lá nếu muốn có thai.

Không nên sử dụng các chất kích thích nếu bạn đang mong có con - Ảnh: Internet

Đường

Các loại bánh, mứt, kẹo, nước ngọt cần phải được loại bỏ khỏi chế độ ăn của phụ nữ bởi đường là loại thực phẩm không chỉ gây béo phì, tích mỡ mà còn khiến cơ thể nhanh lão hóa, làm rối loạn hormone và ngăn cản việc thụ thai.

Đối với phụ nữ, ngay cả khi chưa có ý định sinh con cũng không nên sử dụng quá nhiều đường trong chế độ ăn của mình. Hãy thay đường mía bằng các loại đường dễ tiêu hơn có trong trái cây tươi để cơ thể luôn khỏe mạnh và giảm nguy cơ vô sinh.

Đậu nành

Đối với những người ăn chay thì việc loại bỏ đậu nành ra khỏi thực đơn là điều không hề dễ dàng. Nhiều người vẫn lầm tưởng đậu nành thực sự tốt cho cơ thể phụ nữ. Tuy nhiên, khi sử dụng lượng đậu nành quá lớn, protein trong đậu nành có thể gây phản tác dụng làm sản sinh ra các loại hormone ngăn cản thụ thai. Việc dư thừa estrogen trong cơ thể khi uống quá nhiều sữa đậu nành có thể gây mất cân bằng các hormone khác, làm chậm sự giải phóng trứng để thụ tinh.