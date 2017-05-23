Mỗi ngày uống 1 ly nước mía, kết quả sau 1 tuần sẽ khiến bạn bị sốc

Uống nước mía vào mùa hè là cách tốt nhất để cung cấp nước cho cơ thể. Ngoài ra, nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Nước mía chứa lượng đường tự nhiên có thể hấp thu nhanh vào cơ thể. Đặc biệt, loại nước này rất giàu canxi, đồng, mangan, kali, kẽm, crôm, vitamin, chất chống oxy hóa…rất tốt cho sức khỏe. Uống một lượng nước mía vừa đủ mỗi ngày cũng giúp cơ thể ngăn ngừa và điều trị một số bệnh nguy hiểm.

Bổ sung chất điện giải

Nước mía là thức uống giải khát hàng đầu vào mùa hè. Nó giúp bổ sung các chất điện giải bị mất nhờ hàm lượng cao mangan, sắt, kali, magie và canxi bên trong.

Không làm tăng nhanh lượng đường trong máu

Chỉ số đường trong nước mía rất thấp, không làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Do đó, bệnh nhân tiểu đường có thể sử dụng đồ uống này theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ngăn ngừa ung thư

Nước mía chứa một lượng folavones có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Đặc biệt, một số nghiên cứu cũng chứng minh rằng, đồ uống này có thể hạn chế sự lây lan của các tế bào ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt.

Cung cấp năng lượng cho cơ thể

Nước mía chứa làm lượng glucose giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể trong mùa hè nắng nóng.

Tốt cho thận

Nước mía chứa hàm lượng cao các chất kháng sinh tự nhiên rất tốt cho sức khỏe. Đặc biệt, loại nước giải khát này có chất kiềm, có khả năng làm giảm nhiễm trùng đường tiểu và tốt cho thận.

Tốt cho dạ dày

Hàm lượng kali cao trong nước mía rất có ích cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt, chất này giúp ngăn ngừa viêm dạ dày rất hiệu quả.

Chữa bệnh vàng da

Uống nước mía với lượng vừa đủ giúp người bệnh vàng da hồi phục nhanh chóng. Đặc biệt, nó có thể điều chỉnh sắc tố mật và bảo vệ gan khỏi tổn thương.

Ngoài ra, nước mía cũng giúp bạn thư giãn, giảm căng thẳng, mệt mỏi, ngừa sỏi thận, giúp móng tay chắc khỏe, ngừa mụn, làm đẹp da…

Nguồn: Boldsky

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-ngay-uong-1-ly-nuoc-mia-ket-qua-sau-1-tuan-se-khien-ban-bi-soc-202208.html