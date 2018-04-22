Mẹo tăng cân nhanh trong 1 tuần không tích nước không béo bụng

Tuy nhiên, nếu chế độ ăn tăng cân không đúng cách có thể dẫn tới tình trạng tích nước và béo bụng nhanh nhất, khiến thân hình mất cân đối. Với những mẹo dưới đây, chị em phụ nữ có thể an tâm ăn uống với thực đơn tăng cân nhanh mà không sợ béo bụng.

Hè đến là thời điểm chị em phụ nữ đua nhau giảm cân để diện những bộ cánh xinh xắn. Nhưng ngược lại, vẫn còn nhiều chị em ăn mãi không béo mong muốn có chút da thịt để khoe đường cong thu hút.

Ăn uống đủ dinh dưỡng và trái cây

Chế độ ăn uống đủ chất tuy không thực sự làm tăng cân nhanh nhưng giúp chúng ta duy trì một vóc dáng khỏe mạnh. Thay vì chỉ ăn mỗi bữa 1 bát cơm, bạn có thể tăng lượng thức ăn lên gấp rưỡi bình thường và bổ sung nhiều loại trái cây tươi và rau củ để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Trái cây còn giúp tốt dáng, đẹp da mà vẫn đảm bảo cơ thể phát triển toàn diện, đủ chất.

Mỗi ngày, nên sử dụng 1-2 ly sinh tố bơ cốt dừa cùng với các loại sinh tố trái cây khác như xoài, dưa hấu, mãng cầu, dứa,... để tăng hiệu quả tăng cân nhanh nhất.

Uống sinh tố trái cây cùng thực đơn ăn hợp lý giúp bạn tăng cân khỏe mạnh - Ảnh: Internet

Thanh lọc cơ thể mỗi buổi sáng

1 thìa cốt chanh và 1 thìa mật ong pha với 1 cốc nước ấm uống vào mỗi buổi sáng sau khi thức dậy sẽ giúp cơ thể bạn thanh lọc tốt hơn. Việc làm này tưởng chừng chỉ dành cho những cô nàng muốn giảm cân, tuy nhiên uống chanh mật ong thực chất sẽ giúp kích thích quá trình trao đổi chất của cơ thể, giúp việc hấp thu các chất dinh dưỡng trong ngày diễn ra thuận lợi hơn.

Uống sữa tươi nguyên chất hàng ngày

Sử dụng sữa tươi nguyên chất không đường vào mỗi buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ giúp cơ thể bổ sung lượng calo cần thiết.

Nếu bạn uống vào buổi sáng, lượng calo trong sữa sẽ bị đốt cháy thông qua các hoạt động trong ngày như đi bộ, leo cầu thang, tập thể dục, thậm chí cả khi ngủ trưa. Tuy nhiên, với 1 cốc sữa tươi nguyên chất chứa hàm lượng chất béo cao sẽ giúp cung cấp cho bạn khoảng 150 calo. Uống 2 cốc sữa tươi nguyên chất mỗi ngày giúp cơ thể hấp thụ tốt và tăng cân rất nhanh.

Vì sử dụng sữa tươi không đường nên bạn không lo cơ thể tích mỡ. Bạn nên uống sữa ấm vào buổi tối trước khi đi ngủ, cơ thể sẽ dễ dàng hấp thu hơn so với sữa lạnh.

Kết hợp sữa nguyên chất với mật ong

Sữa và mật ong là thức uống tăng cân nhanh nhưng không gây béo bụng - Ảnh: Internet

Mật ong là thực phẩm giàu dinh dưỡng và calo, được dùng trong cả chế độ giảm cân và tăng cân nếu biết dùng đúng cách. Mẹo tăng cân với mật ong và sữa tươi rất đơn giản, bạn chỉ cần trộn 2 thìa mật ong vào 1 cốc sữa ấm và uống trước khi đi ngủ. Qúa trình đào thải, đốt cháy calo vào ban đêm khi đi ngủ diễn ra chậm chạp hơn ban ngày rất nhiều. Do vậy, lượng sữa cùng mật ong sẽ được cơ thể hấp thụ một cách tối đa vào ban đêm.

Tuy nhiên, bạn hãy nhớ chỉ hâm sữa hơi ấm một chút, không đun sôi sữa sẽ khiến mật ong đặc lại khiến cơ thể không tiêu hóa được, hoặc khi pha mật ong với sữa lạnh sẽ hầu như không có tác dụng hấp thu.

Mật ong và sữa không gây ra tình trạng tích mỡ thừa ở phần bụng, cung cấp đủ vitamin và khoáng chất có lợi cho cơ thể. Hãy uống sữa mật ong đều đặn mỗi ngày, bạn sẽ thấy tăng cân và số đo rõ rệt sau 1 tuần.