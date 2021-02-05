Mẹo hay nhận biết 'BÁNH CHƯNG LUỘC PIN' qua 3 tiêu chí vàng ai cũng cần nhớ

Sống khỏe 05/02/2021 14:42

Vào thời điểm cận Tết, một số gian thương lợi dụng tình hình nhu cầu đặt bánh chưng gói sẵn, luộc sẵn cao nên tung ra các mặt hàng kém chất lượng, trong đó, "bánh chưng luộc pin" là loại bánh khiến người tiêu dùng ngao ngán nhất. Vậy, phải làm sao để nhận biết loại bánh chưng luộc pin vô cùng độc hại này?

Bánh chưng là món không thể thiếu trên mâm cơm Tết cổ truyền, thế nên chẳng trách dù không có thời gian để tự gói, nhiều người vẫn sẽ lựa chọn cách mua sẵn. Hiểu được mức độ cần thiết của loại bánh truyền thống này mà 1 số cơ sở sản xuất bánh chứng đã “bỏ công” tạo ra bánh chưng luộc pin, vừa đẹp lại vừa nhanh chín.

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Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn thận trong việc mua bánh chưng gói sẵn dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội), để nhận biết bánh chưng luộc pin, bạn nên quan sát để nắm được một số đặc điểm nhận biết như sau:

Vỏ lá bên ngoài bánh chưng

Nếu vỏ lá bên ngoài có màu ánh tím hoặc màu xanh mướt thì nhiều khả năng đó là bánh chưng luộc bằng pin. Trong khi bánh chưng luộc theo phương pháp truyền thống mất nhiều thời gian luộc, thường là 8-10 giờ, lá thường ngả màu hơi vàng và không thể xanh mướt được.

Nếu vỏ bánh có sắc đen, cầm lên cảm giác không chắc chắn thì có khả năng do nấu chín quá nhanh bằng pin độc hại.

Vỏ bánh chưng

Với bánh chưng luộc pin sẽ có vỏ bánh xanh rờn, nếp trong, bắt mắt hơn. Chính điều này đôi khi sẽ đánh lừa thị giác khách hàng là bánh được gói chỉn chu. Nhưng thực ra, đối với bánh chưng luộc bình thường, vỏ bánh màu xanh nhạt hơn hoặc ngả thành màu hơi vàng. Nếp không được trong như bánh chưng luộc bằng pin.

Nhân bên trong bánh chưng

Với bánh luộc bình thường nếp sẽ rất dẻo, có mùi thơm đặc trưng của bánh chưng, cầm chắc tay hơn. Trong khi đó, bánh chưng luộc pin vì ép chín nhanh nên không được dẻo, thơm mùi vị đặc trưng giống như bánh chưng luộc thông thường.

Mẹo hay nhận biết 'BÁNH CHƯNG LUỘC PIN' qua 3 tiêu chí vàng ai cũng cần nhớ - Ảnh 2
Bánh chưng là một món ăn truyền thống quen thuộc trong ngày Tết của người dân Việt Nam

Bánh chưng luộc pin nguy hiểm như thế nào?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, cho pin vào nồi bánh không hề có tác dụng làm bánh nhanh nhừ và giữ màu lá còn xanh như nhiều người đồn đoán mà còn gây ra rất nhiều tác hại nguy hại cho sức khỏe của chúng ta.

Những kim loại độc hại trong pin sẽ lan ra, ngấm vào từng miếng bánh chưng khiến người ăn bị ngộ độc thực phẩm. Ở mức độ nhẹ, cơ thể chúng ta sẽ ngay lập tức phản ứng với các triệu chứng ngộ độc tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa… Ở mức độ nặng, bạn sẽ bị tích lũy kim loại trong cơ thể, thậm chí là dẫn đến ung thư.

Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh cũng chia sẻ thêm, để bánh chưng được chín nhanh và bắt mắt, các chị em có thể sử dụng muối trị bệnh dạ dày natri hydro carbonat (NaHCO3) được bán công khai tại các hiệu thuốc. Đây sẽ là nguyên liệu an toàn, không hề gây ra bất kì vấn đề gì cho sức khỏe của người ăn.

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