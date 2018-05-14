Mẹo hay giúp bạn sống chung với dị ứng thời tiết nắng nóng một cách an toàn

Sống khỏe 14/05/2018 17:46

Trong những ngày hè, nhiều người thường phải khổ sở vì ngứa ngáy do bị dị ứng thời tiết nắng nóng. Để chống lại sự khó chịu này, dưới đây là những mẹo hay dành cho bạn.

Theo các chuyên gia, vào mùa hè thời tiết nắng nóng, cơ thể sẽ tăng cường tiết mồ hôi nhiều hơn để làm mát. Chính tình trạng này khiến cho da luôn trong tình trạng ẩm ướt, cộng thêm bụi và tế bào da chết làm cho vi khuẩn hoạt động mạnh hơn dẫn đến nổi mề đay, mẩn đỏ vô cùng ngứa ngáy.

Mẹo hay giúp bạn sống chung với dị ứng thời tiết nắng nóng một cách an toàn - Ảnh 1
Mùa hè là thời điểm dễ gây ra dị ứng vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác gây dị ứng thời tiết nắng nóng như cơ thể tích tụ nhiều độc tố, kích ứng với các hóa chất trong sữa tắm hay mỹ phẩm.

Dị ứng thời tiết nắng nóng không chỉ gia tăng cảm giác bức bối, khó chịu mà còn gây bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của bạn. Chính vì thế, để hạn chế những khó chịu của dị ứng thời tiết nắng nóng gây ra, bạn nên ghi nhớ những mẹo dưới đây.

Mẹo chống dị ứng thời tiết nắng nóng hiệu quả, an toàn

Mặc quần áo rộng, thoáng mát

Vào những ngày nắng nóng, việc chọn trang phục rộng rãi, thoáng mát là giải pháp giúp bạn xoa dịu cảm giác ngứa ngáy và bí bách khi bị dị ứng thời tiết.

Khi cơ thể bị nổi mề đay, bạn cần phải thường xuyên giữ cho cơ thể khô ráo bằng cách chọn quần áo làm từ sợi cotton vì chúng có độ thấm hút mồ hôi tốt hơn sợi tổng hợp.

Uống nhiều nước

Để bù đắp lượng nước đã mất qua mồ hôi, bạn cần chú ý bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Trong điều kiện bình thường, các bạn nên cung cấp cho cơ thể từ 2 - 2,5 lít nước/ngày. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, cần uống nhiều hơn để đảm bảo cơ thể không rơi vào tình trạng thiếu nước.

Mẹo hay giúp bạn sống chung với dị ứng thời tiết nắng nóng một cách an toàn - Ảnh 2
Uống nhiều nước sẽ giúp hạn chế những khó chịu do dị ứng thời tiết gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Việc cung cấp đầy đủ nước không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn, có tác dụng đẩy nhanh quá trình đào thải các chất độc. Điều này giúp phòng ngừa và điều trị dị ứng thời tiết nắng nóng hữu hiệu.

Sử dụng kem chống nắng đúng cách

Để bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè, nhiều người thường sử dụng kem chống nắng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Đây là một cách bảo vệ cần thiết cho làn da. Tuy nhiên khi lựa chọn sản phẩm chống nắng, bạn cần phải chú ý đến chất lượng và nguồn gốc để tránh gây ra kích ứng.

Đặc biệt, nếu thường hay bị dị ứng do thời tiết, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn loại kem chống nắng phù hợp.

Bổ sung các thực phẩm tự nhiên trị dị ứng

Một số loại thực phẩm có thể tăng cường hệ miễn dịch giúp điều trị dị ứng thời tiết hiệu quả được các bác sĩ khuyên dùng như: Mật ong, trà xanh, cam, bưởi, thơm...

Mẹo hay giúp bạn sống chung với dị ứng thời tiết nắng nóng một cách an toàn - Ảnh 3
Có nhiều thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị dị ứng thời tiết nắng nóng hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm này có chứa nhiều loại vitamin, chất chống oxy hóa tự nhiên và các khoáng chất hỗ trợ quá trình tự phục hồi tổn thương trên da. Do đó, những người bị dị ứng vì thời tiết nên thường xuyên sử dụng những thực phẩm kể trên để giải quyết bệnh tận gốc và không gây ra tác dụng phụ.

Một số lưu ý khi bị dị ứng thời tiết nắng nóng

- Không nên gãi lên vùng nổi mề đay hay mẩn đỏ để tránh bị trầy xước gây ra nhiễm trùng.

- Tuyệt đối không được tự ý mua và dùng thuốc trị dị ứng nếu không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Mẹo hay giúp bạn sống chung với dị ứng thời tiết nắng nóng một cách an toàn - Ảnh 4
Cần tránh việc gãi thô bạo những chỗ nổi mề đay hay mẩn đỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Cần có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để giúp cơ thể thả lỏng và tinh thần được thư giãn từ đó tăng sức đề kháng.

Hy vọng với những mẹo chống dị ứng thời tiết nắng nóng ở trên, các bạn sẽ hạn chế được sự khó chịu cũng như nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh này nhé!

Thời điểm giao mùa, đây là cách điều trị và phòng ngừa dị ứng thời tiết ai cũng phải biết

Thời điểm giao mùa, đây là cách điều trị và phòng ngừa dị ứng thời tiết ai cũng phải biết

Thời điểm giao mùa, nhiều người nhạy cảm thường bị dị ứng thời tiết với những triệu chứng rất khó chịu. Bạn nên biết cách phòng ngừa và điều trị dị ứng thời tiết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   dị ứng thời tiết thời tiết nắng nóng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 0 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Sau hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, trúng tiền tỷ đổi đời, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Sự thật đằng sau tiếng gõ cửa liên hồi lúc 0h của người đàn ông nhà bên mỗi lần chồng đi vắng

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?