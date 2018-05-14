Mẹo hay giúp bạn sống chung với dị ứng thời tiết nắng nóng một cách an toàn

Ngoài ra, còn có một nguyên nhân khác gây dị ứng thời tiết nắng nóng như cơ thể tích tụ nhiều độc tố, kích ứng với các hóa chất trong sữa tắm hay mỹ phẩm.

Theo các chuyên gia, vào mùa hè thời tiết nắng nóng , cơ thể sẽ tăng cường tiết mồ hôi nhiều hơn để làm mát. Chính tình trạng này khiến cho da luôn trong tình trạng ẩm ướt, cộng thêm bụi và tế bào da chết làm cho vi khuẩn hoạt động mạnh hơn dẫn đến nổi mề đay, mẩn đỏ vô cùng ngứa ngáy.

Vào những ngày nắng nóng, việc chọn trang phục rộng rãi, thoáng mát là giải pháp giúp bạn xoa dịu cảm giác ngứa ngáy và bí bách khi bị dị ứng thời tiết.

Dị ứng thời tiết nắng nóng không chỉ gia tăng cảm giác bức bối, khó chịu mà còn gây bất tiện cho sinh hoạt hàng ngày của bạn. Chính vì thế, để hạn chế những khó chịu của dị ứng thời tiết nắng nóng gây ra, bạn nên ghi nhớ những mẹo dưới đây.

Khi cơ thể bị nổi mề đay, bạn cần phải thường xuyên giữ cho cơ thể khô ráo bằng cách chọn quần áo làm từ sợi cotton vì chúng có độ thấm hút mồ hôi tốt hơn sợi tổng hợp.

Uống nhiều nước

Để bù đắp lượng nước đã mất qua mồ hôi, bạn cần chú ý bổ sung đầy đủ nước cho cơ thể. Trong điều kiện bình thường, các bạn nên cung cấp cho cơ thể từ 2 - 2,5 lít nước/ngày. Tuy nhiên, trong những ngày nắng nóng, cần uống nhiều hơn để đảm bảo cơ thể không rơi vào tình trạng thiếu nước.

Uống nhiều nước sẽ giúp hạn chế những khó chịu do dị ứng thời tiết gây ra - Ảnh minh họa: Internet

Việc cung cấp đầy đủ nước không chỉ giúp làm mát cơ thể mà còn hỗ trợ máu lưu thông tốt hơn, có tác dụng đẩy nhanh quá trình đào thải các chất độc. Điều này giúp phòng ngừa và điều trị dị ứng thời tiết nắng nóng hữu hiệu.

Sử dụng kem chống nắng đúng cách

Để bảo vệ làn da trước ánh nắng mặt trời gay gắt của mùa hè, nhiều người thường sử dụng kem chống nắng, đặc biệt là các chị em phụ nữ. Đây là một cách bảo vệ cần thiết cho làn da. Tuy nhiên khi lựa chọn sản phẩm chống nắng, bạn cần phải chú ý đến chất lượng và nguồn gốc để tránh gây ra kích ứng.

Đặc biệt, nếu thường hay bị dị ứng do thời tiết, tốt nhất bạn nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn loại kem chống nắng phù hợp.

Bổ sung các thực phẩm tự nhiên trị dị ứng

Một số loại thực phẩm có thể tăng cường hệ miễn dịch giúp điều trị dị ứng thời tiết hiệu quả được các bác sĩ khuyên dùng như: Mật ong, trà xanh, cam, bưởi, thơm...

Có nhiều thực phẩm tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị dị ứng thời tiết nắng nóng hữu hiệu - Ảnh minh họa: Internet

Những loại thực phẩm này có chứa nhiều loại vitamin, chất chống oxy hóa tự nhiên và các khoáng chất hỗ trợ quá trình tự phục hồi tổn thương trên da. Do đó, những người bị dị ứng vì thời tiết nên thường xuyên sử dụng những thực phẩm kể trên để giải quyết bệnh tận gốc và không gây ra tác dụng phụ.

Một số lưu ý khi bị dị ứng thời tiết nắng nóng

- Không nên gãi lên vùng nổi mề đay hay mẩn đỏ để tránh bị trầy xước gây ra nhiễm trùng.

- Tuyệt đối không được tự ý mua và dùng thuốc trị dị ứng nếu không có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa.

Cần tránh việc gãi thô bạo những chỗ nổi mề đay hay mẩn đỏ - Ảnh minh họa: Internet

- Cần có chế độ làm việc, nghỉ ngơi hợp lý để giúp cơ thể thả lỏng và tinh thần được thư giãn từ đó tăng sức đề kháng.

Hy vọng với những mẹo chống dị ứng thời tiết nắng nóng ở trên, các bạn sẽ hạn chế được sự khó chịu cũng như nhanh chóng thoát khỏi căn bệnh này nhé!