Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết

Sống khỏe 07/01/2018 16:32

Đeo khẩu trang, không đọc sách báo hay ăn vừa đủ no... là những mẹo đơn giản giúp bạn chống say tàu xe hiệu quả để thoải mái đi chơi xa hay về quê trong dịp Tết sắp đến.

Trong những ngày Tết sắp đến, không ít người có kế hoạch về quê hay đi chơi xa với người thân, bạn bè nhưng lại lo sợ cảm giác mệt mỏi do say tàu xe mang lại.

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 1
Say tàu xe làm bạn mệt mỏi và e ngại những chuyến đi chơi xa vào dịp Tết - Ảnh minh họa: Internet

Với những mẹo chống say tàu xe đơn giản dưới đây, bạn có thể tha hồ vi vu cùng mọi người trong những chuyến đi nhân dịp đầu năm.

Mẹo chống say tàu xe đơn giản hiệu quả hơn cả thuốc

Đeo khẩu trang

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 2
Chỉ với một chiếc khẩu trang có thể giúp bạn không còn cảm thấy mệt mỏi hay buồn nôn vì say tàu xe nữa - Ảnh minh họa: Internet

Việc đeo khẩu trang sẽ giúp bạn hạn chế ngửi phải những mùi khó chịu gây buồn nôn như xăng, nước hoa... giúp chống say xe hiệu quả.

Ăn vừa đủ trước khi lên xe

Khi đi xe không nên ăn quá no nhưng lại càng không được để bụng đói, chỉ nên ăn vừa đủ. Ngoài ra, không nên ăn những món chứa nhiều đạm (protein), mỡ, hoặc những đồ ăn lạ kẻo gây khó tiêu và dẫn đến buồn nôn.

Chọn chỗ ngồi ở đầu xe

Chỗ ngồi đầu xe là vị trí ít xóc nhất, hạn chế được tình trạng say xe. Ngoài ra, ở vị trí đó, tầm mắt của bạn sẽ được hướng ra xa hơn nên không bị tập trung vào những vật trên xe, giúp tránh cảm giác khó chịu và buồn nôn.

Không đọc sách báo

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 3
Quá tập trung vào một vật nào đó như đọc sách, xem phim là nguyên nhân khiến bạn say tàu xe - Ảnh minh họa: Internet

Tuyệt đối không tranh thủ đọc sách báo, xem phim hay chơi game khi đi tàu, xe. Bởi chỉ cần liếc vài dòng trong sách cũng có thể khiến bạn rơi vào trạng thái say xe ngay lập tức.

Tránh ngồi gần người cũng bị say xe

Nếu đi xe khách, bạn nên tránh ngồi gần người say xe. Nếu bắt buộc phải ngồi gần hay khi đi xe hơi, bạn nên thường xuyên trò chuyện với người bên cạnh để cả hai quên đi việc say xe.

Con người có hiệu ứng tâm lý, nếu thấy người khác bị say hoặc nghe chuyện về say xe có thể khiến bạn cũng bị theo.

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 4
Nên tránh ngồi gần người cùng "bệnh" với mình vì nó có thể khiến bạn khó chịu và buồn nôn theo - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm chống say tàu xe nhanh chóng

Gừng tươi

Lúc ngồi trên xe bạn hãy đặt một lát gừng tươi ở dưới lỗ mũi để cho mùi hương thơm cay đặc trưng của nó giúp bạn tỉnh táo và tránh được những mùi khó chịu gây buồn nôn.

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 5
Gừng tươi là phương pháp trị say tàu xe vô cùng hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể cắt một miếng gừng dán vào rốn để giữ ấm bụng cũng như hạn chế cảm giác say xe.

Lá trầu

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 6
Chỉ cần vài lá trầu bạn sẽ không còn lo lắng về chuyện mệt mỏi, buồn nôn do say tàu xe nữa - Ảnh minh họa: Internet

Dùng lá trầu dán vào rốn, dùng khăn mùi xoa đắp lên rồi dán băng dính để cố định chiếc lá. Hoặc bạn cũng có thể cầm 1-2 lá trầu để ngửi, giúp tránh tình trạng mệt mỏi và say xe.

Vỏ cam, quýt

Vò nhẹ vỏ cam hay quýt và đưa lên mũi ngửi thường xuyên khi đi xe sẽ giúp bạn giảm cảm giác say tàu xe nhanh chóng.

Mẹo chống say tàu xe hiệu quả nhanh chóng giúp bạn thoải mái đi chơi xa dịp Tết - Ảnh 7
Đừng vội bỏ vỏ cam hay quýt đi bởi chúng có công dụng tuyệt vời trong việc chống say tàu xe - Ảnh minh họa: Internet

Tinh dầu trong vỏ cam hay quýt có tác dụng an thần nhẹ, cân bằng hệ thống thần kinh, chống co thắt dạ dày.

Hy vọng với những mẹo chống say tàu xe hiệu quả trên, bạn sẽ có được những chuyến đi chơi xa hay về quê thoải mái, không còn mệt mỏi trong dịp Tết sắp đến.

Cách chống say xe hiệu quả nhất không cần dùng thuốc

Cách chống say xe hiệu quả nhất không cần dùng thuốc

Say tàu xe là hạn chế lớn khi đi lại nhưng đôi khi công việc bắt buộc ta phải di chuyển xa. Những Cách chống say xe hiệu quả nhất không cần dùng đến thuốc tây mà đem lại hiệu quả rất lớn mà bạn cần áp dụng mỗi khi đi xe đường dài.

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