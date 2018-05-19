Mắc những thói quen xấu trước khi ngủ này, chị em đang tự hủy hoại sức khỏe và nhan sắc

Sống khỏe 19/05/2018 13:55

Ăn quá no, không tẩy trang hoặc để tóc ướt... là những thói quen xấu trước khi ngủ thường gặp ở nhiều chị em khiến nhan sắc và sức khỏe ngày càng xuống dốc.

Chúng ta đều biết một giấc ngủ đạt chất lượng sẽ giúp cơ thể phục hồi năng lượng, tinh thần tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới hiệu quả hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang mắc phải một số thói quen trước khi ngủ tưởng bình thường nhưng lại vô cùng có hại cho sức khỏe, nhất là ở nữ giới.

Mắc những thói quen xấu trước khi ngủ này, chị em đang tự hủy hoại sức khỏe và nhan sắc - Ảnh 1
Có nhiều thói quen trước khi ngủ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và nhan sắc của phái đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Để đảm bảo sức khỏe và nhan sắc, các nàng nên tìm hiểu những thói quen xấu đó là gì và nhanh chóng sửa đổi ngay từ bây giờ nhé!

Những thói quen xấu trước khi ngủ ở chị em gây hại sức khỏe

Không tẩy trang

Trang điểm là điều không thể thiếu ở hầu hết các nàng để gia tăng sự tự tin trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều chị em do quá bận rộn và mệt mỏi vì công việc mà quên đi công việc tẩy trang trước khi đi ngủ.

Mắc những thói quen xấu trước khi ngủ này, chị em đang tự hủy hoại sức khỏe và nhan sắc - Ảnh 2
Không tẩy trang trước khi ngủ sẽ khiến làn da ngày càng xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên biết rằng làn da sẽ bị "khó thở" nếu mỹ phẩm bám trên mặt cả ngày, do đó việc tẩy trang trước khi ngủ là một điều hết sức cần thiết.

Nếu thường xuyên không tẩy trang, làn da có thể bị tổn thương, xỉn màu, lỗ chân lông to và mụn xuất hiện nhiều hơn. Do đó, sau một ngày dài, các nàng tuyệt đối không được quên việc tẩy trang để giúp làn da được "dễ thở" hơn.

Để tóc ướt

Mắc những thói quen xấu trước khi ngủ này, chị em đang tự hủy hoại sức khỏe và nhan sắc - Ảnh 3
Để tóc ướt đi ngủ là một trong những thói quen mang đến nhiều nguy hiểm cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Lười sấy tóc và cứ để mái tóc ướt lên giường đi ngủ là một thói quen phổ biến ở nhiều cô nàng. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, bởi mái tóc ướt sẽ ảnh hưởng đến dây thần kinh số 7 khiến bạn có thể bị liệt cơ mặt và đau đầu kinh niên.

Ngoài ra, mái tóc ướt là môi trường lý tưởng cho nấm da đầu phát triển gây ra tình trạng rụng tóc, hói đầu, bong vẩy...

Buộc tóc

Thói quen buộc tóc trước khi đi ngủ sẽ khiến chị em dễ mắc bệnh đau nửa đầu, ngủ không sâu và thường xuyên giật mình tỉnh giấc. Theo các chuyên gia, việc buộc tóc sẽ ảnh hưởng tới quá trình lưu thông máu, làm cho lượng máu lên não không đủ.

Ăn quá no

Hiện nay, với cuộc sống ngày càng bận rộn, nhiều chị em có thói quen ăn tối muộn, đặc biệt là vào thời điểm gần với giờ đi ngủ. Thói quen này tưởng vô hại nhưng hóa ra lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa mà nhiều người không hề hay biết.

Mắc những thói quen xấu trước khi ngủ này, chị em đang tự hủy hoại sức khỏe và nhan sắc - Ảnh 4
Trước khi ngủ ăn quá no sẽ ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là thức ăn không được xử lý hoàn toàn vì hệ tiêu hóa vào buổi tối hoạt động không tốt bằng ban ngày. Do đó, thức ăn sẽ còn tồn đọng trong dạ dày dẫn đến tình trạng tích lũy mỡ. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tăng cân, béo phì...

Mặc áo ngực

Nhiều chuyên gia khuyến cáo các chị em trước khi đi ngủ nên cởi bỏ áo ngực. Bởi vì thói quen mặc áo lót khi đi ngủ có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ lên gấp 2 lần.

Theo một nghiên cứu tại trường Đại học Oxford (Mỹ), thói quen mặc áo ngực khi đi ngủ có thể gây ra sự cản trở dòng chảy của dịch bạch huyết trong ngực. Điều này dẫn đến tích tụ độc tố trong ngực, lâu dần dẫn đến ung thư vú nguy hiểm.

Đeo nhiều trang sức

Mắc những thói quen xấu trước khi ngủ này, chị em đang tự hủy hoại sức khỏe và nhan sắc - Ảnh 5
Đeo nhiều trang sức khi ngủ có thể làm ảnh hưởng đến việc lưu thông máu - Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều chị em có thói quen đeo đồ trang sức khi đi ngủ và điều này thực sự không tốt cho sức khỏe. Bởi đeo trang sức trong khi ngủ sẽ làm máu lưu thông không tốt dẫn đến tình trạng trao đổi chất kém.

Nếu đang mắc phải một trong những thói quen xấu trước khi đi ngủ nói trên, các nàng nên nhanh chóng sửa đổi trước khi ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sắc đẹp nhé!

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