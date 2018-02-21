Bên cạnh đó, nếu chủ quan trong việc điều trị cũng như mắc phải những sai lầm này, bệnh có thể trở nên trầm trọng hơn và để lại những hậu quả xấu về sau.

Cảm cúm tuy không phải là bệnh nặng nhưng có những triệu chứng khiến bạn vô cùng khó chịu như: sổ mũi, ho, cơ thể mệt mỏi...

Do đó, người bệnh nên ăn cháo có thêm các loại thịt nạc và rau băm nhuyễn cũng như các loại trái cây để bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để nhanh chóng hồi phục sức khỏe .

Khi bị cảm cúm, cơ thể sẽ mất cảm giác ngon miệng khiến người bệnh không còn muốn ăn uống gì. Các triệu chứng như chảy nước mũi, ho, sốt sẽ làm gia tăng sự tiêu hao năng lượng, vì thế nếu chỉ ăn cháo trắng sẽ không cung cấp đủ dinh dưỡng giúp chống lại bệnh.

Xông hơi càng nhiều càng tốt

Theo Đông y, khi bị cảm cúm người bệnh có thể dùng phương pháp xông hơi để các lỗ chân lông giãn nở, giúp thải chất độc ra ngoài.

Không nên xông hơi quá lâu và thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, việc xông hơi nhiều lần và quá lâu có thể gây ra tình trạng mất nước khiến cơ thể càng thêm mệt mỏi. Tốt nhất, người bệnh chỉ nên xông 2 lần/ngày và mỗi lần không quá 15 phút để đạt hiệu quả tốt nhất.

Mặc quá nhiều quần áo

Nhiều người cho rằng mặc nhiều quần áo hay quấn kín chăn quanh người sẽ giúp chống lại cái lạnh và mau khỏi bệnh. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết, việc mặc quá nhiều quần áo khiến mồ hôi không thoát ra ngoài được, gây bí bách cho da khiến người bệnh càng thêm mệt mỏi.

Tốt nhất, bạn chỉ nên mặc 2 lớp quần áo để vừa đủ ấm và chọn những chất liệu vải có khả năng thấm hút mồ hôi tốt để giúp cơ thể thoải mái.

Truyền nước biển bừa bãi

Việc truyền nước biển khi bệnh nhân bị sốt cao, mất nước do cảm cúm sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu truyền một cách bừa bãi có thể gây nhiều nguy hiểm cho người bệnh.

Khi truyền nước biển, nếu thấy những dấu hiệu như rét run, sắc mặt tái nhợt, ra nhiều mồ hôi, khó thở, tức ngực... cần đưa người bệnh đến bệnh viện ngay lập tức.

Tự ý sử dụng thuốc

Việc tự ý sử dụng thuốc khi bị cảm cúm có thể gây tử vong - Ảnh minh họa: Internet

Các trường hợp như dùng thuốc quá liều do tâm lý uống càng nhiều càng nhanh khỏi, sử dụng thuốc không phù hợp với tình trạng sức khỏe... xảy ra khá nhiều. Điều này chẳng những không mang lại hiệu quả mà còn có thể khiến bệnh càng thêm trầm trọng thậm chí dẫn tới mất mạng.

Biết được những sai lầm khi bị cảm cúm ở trên, bạn sẽ bảo vệ tốt hơn sức khỏe của mình cũng như những người thân xung quanh.