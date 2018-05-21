Làm gì khi lỡ ăn quá nhiều để không cảm thấy khó chịu?

Những loại nước ép rau củ quả này sẽ giúp bạn xóa tan sự khó chịu mỗi khi lỡ ăn quá nhiều. Đây là cách tiêu cơm nhanh rất lành mạnh đối với sức khỏe.
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Hôm nào bữa cơm có nhiều món ăn ngon thì việc lỡ ăn quá nhiều là chuyện quá bình thường. Những lúc như vậy, chắc hẳn bạn chỉ ước có một bí quyết thần kỳ nào đó có thể giúp mình tiêu cơm nhanh và thoát ra khỏi cảm giác khó chịu ở bụng đúng không nào? Vậy thì đây chính là bí quyết cực kỳ hiệu quả cho bạn nhé: uống nước rau củ. Nước rau củ quả không chỉ giúp loại bỏ các chất độc hại, bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể mà còn hữu ích để xóa tan cơn đầy bụng do nạp quá nhiều năng lượng.
Lợi ích của nước rau củ quả
Bạn có thể uống nước rau củ quả vào bất cứ thời điểm nào trong ngày vì nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt uống vào buổi sáng sẽ rất lý tưởng để phục hồi năng lượng cho cơ thể mà không sợ thu nạp quá nhiều đường.
Nói chung, nước rau củ quả giúp:
- Thanh lọc các chất độc ra khỏi cơ thể.
- Điều hòa chức năng gan, thận và đường ruột.
- Chăm sóc sức khỏe của da, tóc và móng.
- Bổ sung cho cơ thể nhiều chất chống oxy hóa.
- Giúp giảm cân một cách lành mạnh bằng cách loại bỏ chất béo và lợi tiểu.
- Tăng cường năng lượng.
- Ngăn chặn các rối loạn thần kinh như căng thẳng và lo âu.
- Cải thiện sự thiếu hụt chất dinh dưỡng như thiếu máu.
- Tăng khả năng miễn dịch.
4 loại nước ép rau củ quả giúp tiêu cơm nhanh khi lỡ ăn quá no
1. Nước ép dưa chuột, cải xoong và gừng
Loại nước ép rau củ quả này vừa tươi mát vừa có vị nhẹ nhàng, rất tốt để giải phóng bạn khỏi cơn đầy bụng và ngăn chặn giữ nước trong cơ thể.
- Dưa chuột là một chất chống oxy hóa và có tính kiềm. Hai đặc tính này rất có lợi cho sức khỏe trong dài hạn.
- Cải xoong là loại lá xanh, nhỏ cùng họ với bông cải xanh và rau arugula. Chúng có giá trị thanh lọc và lợi tiểu giúp ngăn chặn tình trạng thiếu máu và lượng đường trong máu.
- Gừng là loại gia vị có khả năng chữa bệnh và cũng nổi tiếng với tác dụng giảm béo.
2. Nước ép cà chua, tỏi và basil
Loại nước ép này có thể khiến bạn nhớ tới món súp cà chua lạnh gazpacho. Tuy nhiên, khi nói đến cách tiêu cơm nhanh thì bạn còn phải kết hợp cà chua với basil và tỏi.
- Lycopen trong cà chua có các đặc tính chống ung thư đối với một số loại ung thư nhất định như ung thư tuyến tiền liệt, phổi và ung thư dạ dày. Giá trị di dưỡng của cà chua sẽ được tăng lên khi bạn thêm một ít dầu ô liu nguyên chất và tiêu đen vào nước ép.
- Tỏi có đặc tính cải thiện lưu thông máu và ngăn chặn các bệnh tim mạch tự nhiên.
- Lá basil có khả năng kích thích cơ thể và thư giãn hệ thần kinh.
3. Nước ép củ dền, hạt chia và táo
Khi ăn quá nhiều thì đường ruột, gan và thận sẽ bị tác động nhiều nhất. Thế nên, lựa chọn nước ép củ dền, hạt chia và táo là bí quyết hiệu quả để xua tan cảm giác no bụng.
- Củ dền chứa nhiều sắt. Do đó, nó giúp ngăn chặn thiếu máu và bổ sung năng lượng cho cơ thể.
- Hạt chia giúp thanh lọc đường ruột và điều hòa cholesterol cũng như lượng đường trong máu.
- Táo giúp ngăn chặn các bệnh về tim mạch.
4. Nước ép cần tây, cà rốt và lê
Loại nước ép này có vị thanh ngọt, giúp loại bỏ nhiều chất độc hại và làm sạch da, lý tưởng cho những người đang gặp vấn đề về da, đặc biệt do ăn quá nhiều.
- Cần tây giúp cải thiện chức năng thanh lọc của gan và thận, đồng thời làm sạch da.
- Cà rốt là chất chống oxy hóa tuyệt vời giúp ngăn chặn sỏi thận và các bệnh về mắt.
- Lê cung cấp chất ngọt tự nhiên cho nước ép, giàu silicon giúp ngăn chặn nếp nhăn xuất hiện sớm.
Từ bây giờ, mỗi khi lỡ ăn quá nhiều thì hãy vào bếp chuẩn bị những loại nước ép này để tiêu cơm thật nhanh nhé.