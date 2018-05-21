Làm gì khi lỡ ăn quá nhiều để không cảm thấy khó chịu?

Hôm nào bữa cơm có nhiều món ăn ngon thì việc lỡ ăn quá nhiều là chuyện quá bình thường. Những lúc như vậy, chắc hẳn bạn chỉ ước có một bí quyết thần kỳ nào đó có thể giúp mình tiêu cơm nhanh và thoát ra khỏi cảm giác khó chịu ở bụng đúng không nào? Vậy thì đây chính là bí quyết cực kỳ hiệu quả cho bạn nhé: uống nước rau củ. Nước rau củ quả không chỉ giúp loại bỏ các chất độc hại, bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể mà còn hữu ích để xóa tan cơn đầy bụng do nạp quá nhiều năng lượng.

Lợi ích của nước rau củ quả

Lợi ích của nước rau củ quả. Ảnh minh họa: Internet.

Bạn có thể uống nước rau củ quả vào bất cứ thời điểm nào trong ngày vì nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe. Đặc biệt uống vào buổi sáng sẽ rất lý tưởng để phục hồi năng lượng cho cơ thể mà không sợ thu nạp quá nhiều đường.