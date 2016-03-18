Lá ổi có tác dụng trị bệnh tiêu chảy rất tốt vì nó chứa chất làm se (hợp chất hóa học có xu hướng làm co rút các thành phần khác trong cơ thể). Bên cạnh đó, lá ổi cũng chứa nhiều chất tannin giúp làm săn niêm mạc ruột, giảm tiết dịch ruột, giảm nhu động ruột đồng thời còn có tác dụng kháng khuẩn.

Ngoài ra, các hợp chất phenol, triterpenes, flavonoid, quercetin và hợp chất kiềm trong lá ổi còn có khả năng phòng chống và ngăn ngừa các t? vi khuẩn phát triển trong quá trình bệnh lỵ.

Chống lão hóa

Lá ổi chứa nhiều hoạt chất chống ôxy hóa có thể phòng ngừa và khôi phục lại các tế bào bị hại.

Bên cạnh đó, chất làm se của lá ổi sẽ giúp cân bằng cấu tạo da và làm khít vùng da bị trầy. Nước thuốc sắc từ lá ổi sống có thể đắp lên da để điều trị và làm da bị trầy se khít lại.

Ngoài ra, lá ổi còn có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến lão hóa như ung thư, bệnh tim mạch, thoái hóa điểm vàng, bệnh Alzheimer, viêm khớp xương và bệnh đục thủy tinh thể.

Giúp giảm cân

Lá ổi có thể giúp bạn giảm cân vì lá ổi giàu chất xơ và các hoạt chất khác có tác dụng ngăn chặn sự chuyển hóa từ tinh bột thành đường, mỡ tích tụ dưới da – nguyên nhân dẫn đến béo phì.

Trị tiểu đường

Các nghiên cứu khoa học của trường đại học Allahabad (Ấn Độ) đối với chuột bạch cho thấy, lá ổi cũng có khả năng giảm thiểu lượng đường gluco trong máu một cách hiệu quả mà không ảnh hưởng xấu đến lượng insulin trong cơ thể.

Chăm sóc răng miệng

Nước lá ổi có chứa chất làm se và vitamin có thể điều trị bệnh đau răng và viêm loét nướu răng ở miệng rất tốt.

Bên cạnh đó, nhai lá ổi cũng có tác dụng trị hôi miệng và bảo vệ răng luôn chắc khỏe.

Trị ho và cảm lạnh

Nước thuốc sắc từ lá ổi có thể làm giảm bệnh ho và cảm lạnh vì nó chứa dồi dào chất làm se rất có lợi cho sức khỏe. Nước lá ổi sẽ làm giảm ho, sổ mũi, giúp cho đường hô hấp, cuống họng và phổi không bị ảnh hưởng lan truyền.

Ngoài những lợi ích nói trên, lá ổi còn có nhiều công dụng trị bệnh khác như giảm đau do viêm khớp, viêm họng, đau răng, trị mụn trứng cá, kiểm soát huyết áp và cholesterol, bảo vệ tuyến tiền liệt và kích thích sản sinh nhiều tinh trùng nếu như các quý ông sử dụng nước thuốc sắc từ lá ổi thường xuyên.