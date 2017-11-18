Lạ lùng với cách trị gàu bằng sả “đánh bật” gàu hiệu quả để tận hưởng mùa hè sảng khoái

Sống khỏe 18/11/2017 11:31

Mái tóc nhiều gàu là nỗi ám ảnh của phái đẹp. Những mảng gàu rơi lấm tấm trên vai khiến chị em ngượng ngùng và thiếu tự tin. Để đối phó với tình trạng này, bạn hãy thử áp dụng ngay cách trị gàu bằng sả, sẽ mang lại hiệu quả rất tốt đấy!

Khi bị gàu, thông thường chị em nào cũng loay xoay tìm cho bằng được cách trị gàu tốt nhất. Tuy nhiên, sử dụng gàu gội đầu thì có quá nhiều thành phần chất hóa học, chị em nào sở hữu làn da dễ bị dị ứng, rất khó dùng được. Nên theo các chuyên gia, các chị em hãy tận dụng nguồn nguyên liệu từ thiên như dùng sả để trị gàu vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm, gàu hết nhanh trong một thời gian ngắn mà tóc còn mượt mà, giảm hẳn tình trạng gãy rụng.

Nếu các bạn đang còn băn khoăn về cách trị gàu bằng sả và chưa tin vào công dụng của nó thì hãy đọc kỹ bài viết sau đây nhé!

Vì sao cách trị gàu bằng sả mang lại hiệu quả tốt?

Sả là loại cây cỏ sống lâu năm, mọc thành bụi cao từ 0,8 đến 1m. Sả rất dễ trồng, là nguyên liệu thường dùng của các bà nội trợ. Ngoài có tác dụng làm tăng hương vị cho các món ăn, sả còn được biết đến với lợi ích vô cùng tuyệt vời đó là chữa bệnh và trị gàu, giảm ngứa rất tốt.

Dùng xả gội đầu có tác dụng trị gàu rất tốt.
Dùng xả gội đầu có tác dụng trị gàu rất tốt. Ảnh internet

Thân cây sả khi được điều chế thành tinh dầu sả sẽ có tác dụng loại bỏ các mảng gàu và các tế bào chết hiệu quả. Do trong tinh dầu sả chứa thành phần như methylisoeugenol và một số dưỡng chất khác có khả năng chống nấm và tiêu diệt vi khuẩn, đồng thời ngăn chặn sự phát triển của chúng.

Tinh dầu sả cũng có tính ấm, rất tốt cho việc cải thiện tuần hoàn máu và giải độc cơ thể. Nên khi massage da đầu với loại tinh dầu này, sẽ nhanh chóng cải thiện tình trạng da dầu yếu, tóc dễ gãy rụng.

Sau khi áp dụng cách trị gàu bằng sả, chỉ trong một thời gian ngắn các chị em đã thoát khỏi được sự hành hạ của gàu. Chính vì vậy, nhiều người luôn tin dùng sả là “vị cứu tinh” tuyệt vời để loại bỏ gàu, giúp mái tóc luôn đẹp, khỏe mạnh.

Hướng dẫn cách trị gàu bằng sả hiệu quả 

Để trị gàu bằng sả đạt được công dụng hiệu quả nhất, chị em hãy làm theo hướng dẫn sau đây nhé!

Lấy hỗn hợp
Lấy hỗn hợp "dầu gội" từ sả dùng thường xuyên sẽ hết gàu nhanh chóng. Ảnh internet

Nguyên liệu cần có:

  • 50ml dầu oliu.
  • 1 cây sả.
  • Vỏ bưởi.

Cách tiến hành:

  • Rửa sạch sả và cắt thành những khoanh nhỏ, để ráo. Đồng thời, cũng cắt vỏ bưởi thành những miếng nhỏ.
  • Cho dầu oliu vào chảo nhỏ rồi đun nóng lên. Khi dầu ấm bạn cho sả vào, đảo đều.
  • Tiếp tục cho thêm phần vỏ bưởi đã được cắt nhỏ vào.
  • Đun thêm khoảng 10 phút nữa rồi tắt bếp. Khi nào hỗn hợp nguội cho vào lọ dùng dần.

Lưu ý: Hỗn hợp hơi khó bảo quản. Do đó bạn cần cẩn thận trong khâu này. Hãy để hỗn hợp vào lọ thủy tinh, đậy nắp kín, bảo quản ở nơi thoáng mát là được, không nhất thiết phải cho vào ngăn mát tủ lạnh.

Cách dùng:

Mái tóc óng mượt, hết gàu sau khi dùng sả trị gàu.
Mái tóc óng mượt, hết gàu sau khi dùng sả trị gàu. Ảnh internet

  • Gội đầu thật sạch bằng dầu gội thông thường.
  • Sau đó lấy một lượng hỗn hợp sả vừa đủ, rồi thoa lên đầu thật đều.
  • Dùng khăn bông to quấn quanh đầu, ủ khoảng 10 phút. Sau đó gội sạch.
  • Bạn cần duy trì dùng 1-2 lần/tuần để đảm bảo đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.

Công dụng:

Sả sẽ nhanh chóng làm sạch gàu, cùng mùi hương dịu nhẹ giúp đầu óc thư giãn, thoải mái hơn. Dầu oliu cung cấp độ ẩm cần thiết cho da đầu và tóc, cân bằng độ pH để ngăn ngừa gàu quay trở lại. Tinh chất vỏ bưởi giúp làm giảm tình trạng gãy rụng, tóc mềm mượt và kích thích mọc tóc.

Hy vọng, với các thông tin hướng dẫn cụ thể về cách trị gàu bằng sả ở trên sẽ giúp bạn sớm có một mái tóc óng ả, sạch gàu để tự tin tỏa sáng, cảm thấy mát mẻ hơn trong mùa hè nóng nực. 

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