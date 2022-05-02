Là loại gia vị hiếm khi thiếu vắng trong gian bếp của nhiều gia đình, liệu bơ tươi hay bơ đậu phộng sẽ tốt hơn cho súc khỏe của bạn?

Với xu hướng ngày càng tăng theo hướng ăn uống lành mạnh, đã có xu hướng ăn bơ đậu phộng và người ta tin rằng bơ đậu phộng tốt cho sức khỏe hơn bơ thông thường, nhưng sự thật có đúng như vậy không? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Được tạo ra từ sự bổ sung của protein sữa, nước và chất béo. Bơ có kết cấu kem đậm đặc từ chất béo sữa, được chiết xuất sau khi khuấy sữa hoặc kem lên men. Theo truyền thống, bơ được đánh bông thủ công và được làm bằng sữa bò, sữa dê và sữa trâu, giúp bơ có kết cấu kem đặc và giữ lại các chất dinh dưỡng có trong sữa động vật.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt khác, bơ đậu phộng được làm từ đậu phộng rang và xay, được trộn thêm với dầu thực vật và chất làm ngọt để tạo cho bột đậu phộng khô có vị kem đậm đà. Việc sử dụng dầu thực vật và muối, giữ cho kết cấu mịn ngay cả sau khi để lạnh, trong khi đối với bơ thông thường, nó cứng lại khi để trong tủ lạnh và cần nhiệt để làm tan chảy.

Lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe: Bơ hoặc bơ đậu phộng

Ảnh minh họa: Internet

Bơ chứa nhiều vitamin A, E, B12, K cùng với chất béo. Sự hiện diện của vitamin E giúp chống lại các gốc tự do và tránh bị tổn thương tế bào. Bơ rất giàu một thành phần được gọi là CLA (axit linoleic liên hợp), giúp giảm thiểu các tế bào ung thư và khối u. Ngoài ra, ăn bơ thường xuyên giúp cải thiện khả năng miễn dịch và giúp giảm viêm trong cơ thể.

Bơ đậu phộng cũng là một nguồn giàu chất dinh dưỡng như vitamin B9, B6, B3, E, magiê, protein, phốt pho, chất xơ, chất béo, ... Ngoài ra, bơ đậu phộng là một nguồn chất xơ tuyệt vời, rất tốt cho sức khỏe. tiêu hóa cũng như biến nó thành một chất thay thế tốt hơn cho quá trình trao đổi chất lành mạnh. Bơ đậu phộng giàu chất béo và giúp bạn no lâu hơn và hạn chế cơn đói bất thường. Do hàm lượng chất béo thấp, bơ đậu phộng giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả

Ảnh minh họa: Internet

Một điều khác biệt giữa cả hai loại bơ là hàm lượng chất béo và giá trị dinh dưỡng. Hầu hết những người đam mê thể dục đều tự hào về lợi ích sức khỏe của bơ đậu phộng, đặc biệt là vì hàm lượng dinh dưỡng. 100 gam bơ có khoảng 717 calo, trong khi đối với bơ đậu phộng, nó chỉ là 567 calo. Trên thực tế, hàm lượng chất béo trong bơ đậu phộng chỉ là 50 gam trong khi bơ thông thường có 81 gam chất béo. Không có gì lạ, chất béo trong sữa làm cho nó giàu chất béo và protein hơn. Do đó, bơ đậu phộng là một lựa chọn tốt nếu bạn đang muốn giảm cân.

Sự khác biệt về mức độ protein ảnh hưởng đến sức khỏe của hai loại bơ

Lạc là nguồn cung cấp protein dồi dào, rất tốt cho sức khỏe. Khoảng 100 gam bơ đậu phộng có 25 gam protein, trong khi cùng một lượng bơ thông thường cung cấp cho cơ thể bạn 1 gam protein, điều này làm cho bơ đậu phộng trở thành một loại thay thế lành mạnh hơn nhiều so với bơ thông thường, có nhiều chất béo hơn và ít hơn protein làm giàu sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Bơ đậu phộng là một nguồn giàu axit béo omega 3, giúp tăng cường sức khỏe của xương, sức khỏe não bộ và các kỹ năng nhận thức, tăng cường khả năng miễn dịch, v.v. Nhưng bạn có biết tiêu thụ quá nhiều bơ đậu phộng giàu omega 3 cũng có thể dẫn đến béo phì, uể oải, mệt mỏi, không?

Tiêu thụ quá nhiều bơ đậu phộng cũng có thể ảnh hưởng đến cơ thể, điều này xảy ra do sự hiện diện của độc tố nấm mốc có thể dẫn đến dị ứng thực phẩm. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn để mắt đến phần ăn của mình thật kỹ càng nhé.

Theo Times of India