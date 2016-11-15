Dưới đây là một số biểu hiện màu sắc kinh nguyệt mà chị em nên quan tâm để đoán biết tình trạng sức khỏe của chính mình:

Kinh nguyệt được xem là “bản sắc” của một người phụ nữ kể từ khi dậy thì cho đến khi sinh con và kéo dài hết tuổi thanh xuân. Một người phụ nữ khỏe mạnh sẽ có những kỳ kinh nguyệt diễn ra đều đặn, đó cũng là lí do người ta có thể nhìn vào những ngày “đèn đỏ” để phán đoán sức khỏe và tâm sinh lý của chị em.

Nếu kinh nguyệt của chị em chảy ra nhiều và có màu đỏ đậm thì chị em không nên chần chừ, hãy đến bác sĩ phụ khoa để được thăm khám ngay. Màu đỏ đậm thường xuất hiện vào giữa chu kì kinh nguyệt, thế nhưng như nó kéo dài thì lại là dấu hiệu của khối u trong dạ con.

Theo số liệu của Bệnh viện Phụ sản Trung Ương Pháp, có đến 80% trường hợp phụ nữ có tình trạng kinh nguyệt có màu đỏ đậm và nhiều mắc bệnh u xơ tử cung. Chính vì vậy, chị em không nên chủ quan với màu đỏ đậm nhé.

Màu đỏ tươi

Thông thường, kinh nguyệt của chị em có màu đỏ hơi đậm, nếu thấy bỗng dưng màu kinh nguyệt chuyển sang sắc đỏ tươi, chắc chắn là do khí hư có hàn hoặc nhiệt. Đây là trường hợp không quá nghiêm trọng, chỉ cần các bạn gái vệ sinh sạch sẽ là có thể khắc phục được ngay.

Màu xám

Kinh nguyệt màu xám thường ít xuất hiện, nhưng mỗi khi thấy nó, chị em nên đi kiểm tra sức khỏe bởi nó cảnh báo các bệnh lý về gan và tiểu đường. Theo bà Maria Lauren, chuyên viên khoa nội tiết tại Bệnh viện Y học nhiệt đới London, suy giảm chức năng gan hoặc hệ bài tiết làm việc không đạt hiệu quả cũng gây nên tình trạng này.

Thêm một trường hợp khác về kinh nguyệt có màu xám, có thể chị em đã trải qua hiện tưởng sảy thai (máu đông lại sau hiện tượng này).

Tuy nhiên khi gặp kinh nguyệt màu xám, bạn nên đến ngay bệnh viện để được khám và chẩn đoán chính xác nhất.

Màu đỏ hơi cam

Khi thấy kinh nguyệt có màu đỏ cam, hãy nghĩ ngay đến trường hợp vùng kín bị viêm nhiễm hoặc bị nhiễm trùng do các loại vi khuẩn nấm ngứa.

Bạn nên đến bác sĩ phụ khoa sau kỳ hành kinh để được làm các xét nghiệm cụ thể hơn.

Kinh nguyệt có màu nâu sẫm

Nếu kinh nguyệt chảy ra nhiều và có hiện tượng vón cục, có thể cơ thể bạn đang mất cân bằng hormone khiến lớp niêm mạc trở nên dày hơn bình thường. Vấn đề này có thể cân bằng lại ở chế độ ăn uống và sinh hoạt điều độ hơn.

Ngoài ra trong kì kinh nguyệt, bạn gái nên tránh uống đá lạnh, bỏ bữa và thức khuya để tránh sự xáo trộn trong cơ thể. Như vậy, màu sắc kinh nguyệt mới chính xác nhất.

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