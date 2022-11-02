Kiên trì thực hiện 5 thói quen này trước khi ngủ, chẳng mấy chốc nhận ra cơ thể thay đổi rõ rệt

Sống khỏe 02/11/2022 16:46

Bạn sẽ thấy cơ thể căng tràn sức sống, khỏe mạnh lên từng ngày nếu kiên trì đưa 5 thói quen này vào những điều nên làm trước khi ngủ.

Tập thể dục nhẹ nhàng

Trước khi đi ngủ khoảng 2 giờ bạn hãy dành 15-20 để vận động nhẹ nhàng như đi bộ hoặc phút ngồi thiền hoặc tập yoga. Những bài tập này vừa giúp thư giãn cơ bắp, vừa giúp cải thiện tuần hoàn. Nhờ vậy, bạn có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngủ ngon hơn rất nhiều. Đồng thời việc vận động nhẹ nhàng cũng giúp bạn tiêu hao năng lượng tốt.

Kiên trì thực hiện 5 thói quen này trước khi ngủ, chẳng mấy chốc nhận ra cơ thể thay đổi rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ăn những thực phẩm giàu tryptophan

Tryptophan là acid amin cần thiết cho cơ thể, ngoài ra có mối liên quan chặt chẽ với sự gia tăng nồng độ serotonin trong cơ thể-đây là chất dẫn truyền thần kinh giúp điều hòa giấc ngủ. Tryptophan có trong nhiều loại thực phẩm đặc biệt những thực phẩm có nguồn gốc động vật: trứng, thịt, cá, chuối… Chỉ cần vài gram chất này trong bữa ăn tối giúp có giấc ngủ ngon.

Ngâm chân nước nóng

Y học phương Đông tin rằng, bàn chân có hơn 60 huyệt và dây thần kinh. Vào mùa đông, các mạch máu lưu thông chậm hơn, nên việc ngâm chân nước nóng sẽ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, sự trao đổi chất tốt hơn. Nhiệt độ thích hợp để ngâm chân là 40 – 50 độ C.

Kiên trì thực hiện 5 thói quen này trước khi ngủ, chẳng mấy chốc nhận ra cơ thể thay đổi rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hãy tắt điện thoại máy tính… trong khi ngủ

Ngủ đầy đủ 8 tiếng mỗi ngày làm tăng nồng độ hormon tăng trưởng giúp phân hủy chất béo và kết quả giảm nguy cơ béo phì. Để đạt được điều này bạn cần có không gian yên tĩnh thoải mái, tránh các thiết bị điện tử có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Rửa mặt và đánh răng 

Bạn biết không, đánh răng trước khi ngủ quan trọng hơn vào buổi sáng đấy nhé. Việc làm này không chỉ giúp bảo vệ răng mà còn giúp ngủ ngon. Và đặc biệt phải rửa mặt trước khi đi ngủ, nhất là sau khi xem TV vì những tia bức xạ rất có hại cho làn da, điều này giúp da sạch sẽ, giúp giấc ngủ được thư giãn. 

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Từ khóa:   sức khỏe thói quen lành mạnh thói quen trước khi ngủ

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