Không thể 'lên đỉnh'? Đừng thất vọng, hãy làm điều này ngay lập tức!

Sống khỏe 17/02/2017 12:06

Nhiều chị em không thể 'lên đỉnh' khi quan hệ tình dục. Nếu thế, hãy làm điều này ngay lập tức và bạn sẽ thấy sự khác biệt, theo gurl.com.

Có lẽ điều gây thất vọng nhất khi sex là không thể đạt cực khoái. Bạn cảm thấy hơi hụt hẫng khi đã dành nhiều thời gian cho chuyện ấy và rồi nó chẳng hề xảy ra. Bạn cảm thấy buồn khi mọi người đều nói về cảm giác thăng hoa tuyệt vời ra sao trong khi bạn chưa được tận hưởng. Nếu đang gặp tình trạng này, bạn không phải là người duy nhất.

Không thể 'lên đỉnh'? Đừng thất vọng, hãy làm điều này ngay lập tức! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rất nhiều chị em phụ nữ đang gặp phải vấn đề ‘lên đỉnh’ khi sex. Trong khi nam giới rất dễ thăng hoa, phụ nữ cần nhiều thời gian để đạt cực khoái. Tuy nhiên, họ ngại nói ra điều này vì sợ đối tác coi là 'ham hố' hoặc chạm tự ái. Về lâu dài, mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trước tiên, bạn nên nhớ rằng điều này rất bình thường và đừng lo lắng gì cả. Hãy làm theo những lời khuyên sau đây, bạn có thể sẽ nhanh chóng tận hưởng cảm giác ‘lên đỉnh’ tuyệt vời này.

Khám phá những bộ phận khác

Chị em không nên quá coi trọng vấn đề 'lên đỉnh' hay không. Hãy coi sex như 1 khoảng thời gian để gắn kết với đối tác về mặt cảm xúc. Mục đích của sex không chỉ gói gọn trong cực khoái. Vì thế, bạn có thể dành thời gian khám phá những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể của mình và của chàng.

'Tự sướng'

Bạn cần tự mình khám phá những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất và điều gì giúp bạn đạt cực khoái và cho chàng biết. Cấu tạo cơ thể của mỗi người khác nhau, bạn không thể giao phó hết tất cả cho đối tác. Nhiều chị em đạt cực khoái khi 'tự sướng' dễ dàng hơn so với khi sex cùng đối tác. Khi thủ dâm, họ có thể tự điều chỉnh tốc độ hoặc làm bất cứ gì mong muốn – điều khó đạt được khi sex cùng đàn ông.

Bạn có thể ‘tự sướng’ một mình trước khi sex và khi đạt cực khoái theo cách đó, bạn có thể chỉ cho đối tác cách giúp bạn ‘lên đỉnh’.

Làm chậm

Rất nhiều người vì quá tập trung vào cực khoái mà làm cho mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Hãy thư giãn và tận hưởng quá trình. Việc quan hệ quá vội vã cũng khiến bạn bị đau. Hãy làm chậm lại nếu không thể đạt cực khoái.

Đừng quá mong chờ vào bất cứ gì

Đừng sex với hi vọng đạt cực khoái, nếu không bạn càng khó đạt được điều đó hơn nữa. Điều quan trọng nhất khi sex là dành thời gian khám phá về bản thân và tìm ra phương pháp khiến bạn cảm thấy khoái lạc nhất. Sau đó, bạn có thể nói cho đối phương biết.

Đừng lo lắng

Việc phụ nữ không thể lên đỉnh khi giao hợp qua đường âm đạo là rất bình thường. Bạn chỉ cần tìm ra những cách khác để kích thích (dùng tay hoặc sex toy chẳng hạn).

Dành 1 đêm để ‘yêu’

Việc ‘yêu’ dưới áp lực hoặc làm theo kiểu ‘trả bài’ sẽ không thể giúp chị em lên đỉnh. Hãy dành một đêm cho ‘chuyện ấy’: ăn tối dưới ánh nến và dành nhiều thời gian âu yếm nhau, cực khoái sẽ đến vào lúc bạn không ngờ.

Ngoài ra, môi trường cũng ảnh hưởng tới cảm giác của bạn. Một căn phòng bừa bộn, lộn xộn sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Hãy đổi chỗ khác chẳng hạn. Bạn có thể lên đỉnh dễ dàng khi thấy thoải mái và thư giãn.

Chúc bạn sống khỏe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   khó lên đỉnh ở phụ nữ lên đỉnh khó lên đỉnh khi yêu làm gì khi không thể lên đỉnh

TIN MỚI NHẤT

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 6 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 36 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Phản xạ cực nhanh, cô gái thoát nạn ngay trước đầu xe tải

Video 3 giờ 36 phút trước
Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Cuối ngày hôm nay (15/10/2026), Thần Tài đãi ngộ đặc biệt, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?