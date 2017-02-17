Không thể 'lên đỉnh'? Đừng thất vọng, hãy làm điều này ngay lập tức!

Có lẽ điều gây thất vọng nhất khi sex là không thể đạt cực khoái. Bạn cảm thấy hơi hụt hẫng khi đã dành nhiều thời gian cho chuyện ấy và rồi nó chẳng hề xảy ra. Bạn cảm thấy buồn khi mọi người đều nói về cảm giác thăng hoa tuyệt vời ra sao trong khi bạn chưa được tận hưởng. Nếu đang gặp tình trạng này, bạn không phải là người duy nhất.

Trước tiên, bạn nên nhớ rằng điều này rất bình thường và đừng lo lắng gì cả. Hãy làm theo những lời khuyên sau đây, bạn có thể sẽ nhanh chóng tận hưởng cảm giác ‘lên đỉnh’ tuyệt vời này.

Rất nhiều chị em phụ nữ đang gặp phải vấn đề ‘ lên đỉnh ’ khi sex. Trong khi nam giới rất dễ thăng hoa, phụ nữ cần nhiều thời gian để đạt cực khoái. Tuy nhiên, họ ngại nói ra điều này vì sợ đối tác coi là 'ham hố' hoặc chạm tự ái. Về lâu dài, mối quan hệ có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Khám phá những bộ phận khác

Chị em không nên quá coi trọng vấn đề 'lên đỉnh' hay không. Hãy coi sex như 1 khoảng thời gian để gắn kết với đối tác về mặt cảm xúc. Mục đích của sex không chỉ gói gọn trong cực khoái. Vì thế, bạn có thể dành thời gian khám phá những điểm nhạy cảm khác trên cơ thể của mình và của chàng.

'Tự sướng'

Bạn cần tự mình khám phá những gì khiến bạn cảm thấy thoải mái nhất và điều gì giúp bạn đạt cực khoái và cho chàng biết. Cấu tạo cơ thể của mỗi người khác nhau, bạn không thể giao phó hết tất cả cho đối tác. Nhiều chị em đạt cực khoái khi 'tự sướng' dễ dàng hơn so với khi sex cùng đối tác. Khi thủ dâm, họ có thể tự điều chỉnh tốc độ hoặc làm bất cứ gì mong muốn – điều khó đạt được khi sex cùng đàn ông.

Bạn có thể ‘tự sướng’ một mình trước khi sex và khi đạt cực khoái theo cách đó, bạn có thể chỉ cho đối tác cách giúp bạn ‘lên đỉnh’.

Làm chậm

Rất nhiều người vì quá tập trung vào cực khoái mà làm cho mọi thứ diễn ra nhanh chóng. Hãy thư giãn và tận hưởng quá trình. Việc quan hệ quá vội vã cũng khiến bạn bị đau. Hãy làm chậm lại nếu không thể đạt cực khoái.

Đừng quá mong chờ vào bất cứ gì

Đừng sex với hi vọng đạt cực khoái, nếu không bạn càng khó đạt được điều đó hơn nữa. Điều quan trọng nhất khi sex là dành thời gian khám phá về bản thân và tìm ra phương pháp khiến bạn cảm thấy khoái lạc nhất. Sau đó, bạn có thể nói cho đối phương biết.

Đừng lo lắng

Việc phụ nữ không thể lên đỉnh khi giao hợp qua đường âm đạo là rất bình thường. Bạn chỉ cần tìm ra những cách khác để kích thích (dùng tay hoặc sex toy chẳng hạn).

Dành 1 đêm để ‘yêu’

Việc ‘yêu’ dưới áp lực hoặc làm theo kiểu ‘trả bài’ sẽ không thể giúp chị em lên đỉnh. Hãy dành một đêm cho ‘chuyện ấy’: ăn tối dưới ánh nến và dành nhiều thời gian âu yếm nhau, cực khoái sẽ đến vào lúc bạn không ngờ.

Ngoài ra, môi trường cũng ảnh hưởng tới cảm giác của bạn. Một căn phòng bừa bộn, lộn xộn sẽ khiến bạn cảm thấy không thoải mái. Hãy đổi chỗ khác chẳng hạn. Bạn có thể lên đỉnh dễ dàng khi thấy thoải mái và thư giãn.

Chúc bạn sống khỏe.