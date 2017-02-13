Không phải son phấn hay phẫu thuật thẩm mỹ, đây là bí mật của những người trẻ mãi không già

Xã hội luôn bị ám ảnh bởi hình thức bên ngoài. Chẳng thế mà kể từ thời xa xưa, con người đã tìm mọi cách để đẩy lùi tuổi già. Hiện nay, ngành mỹ phẩm luôn là một trong những ngành công nghiệp phát đạt nhất.

Chẳng cần kem hay phẫu thuật thẩm mỹ, sau đây là bí mật của những người trông trẻ hơn tuổi thật mà bạn có thể áp dụng ngay từ bây giờ để đẩy lùi dấu vết của tuổi tác. Thực sự chúng không khó như bạn nghĩ đâu.

Trong khi nhiều người đặt hết mọi hi vọng vào những loại kem đắt tiền, rất ít khi chúng đáp ứng được mong ước của bạn. Không ít người chọn cách phẫu thuật, tuy nhiên điều này có thể gây ra nhiều tác dụng phụ đáng sợ, chưa kể số tiền bạn bỏ ra cũng rất lớn.

Đừng cố ăn mặc theo kiểu teen

Không có gì chướng mắt bằng việc nhìn thấy 1 ai đó già nhưng cố gắng ăn mặc nhí nhố theo kiểu teen (trong khi ai cũng nhận ra tuổi thật của họ). Việc tô son trét phấn đậm và ăn mặc nhố nhăng chỉ gây phản tác dụng mà thôi.

Hãy chấp nhận sự thật rằng ai cũng phải già đi và đón nhận nó một cách vui vẻ. Khi bạn có thái độ tích cực với tuổi già và sống một cách trọn vẹn, trông bạn sẽ trẻ hơn những người đang cố gắng chống lại tác động của lão hóa.

Dinh dưỡng

Để trẻ hơn, bạn không chỉ cần quan tâm đến diện mạo bên ngoài. Việc giữ đầu óc tươi trẻ và minh mẫn cũng quan trọng không kém. Một nhóm nhà nghiên cứu tại Singapore phát hiện những người ăn cà ri thường xuyên có chức năng nhận thức tốt hơn người khác.

Khả năng nhận thức của não là một khía cạnh quan trọng của tuổi trẻ. Chế độ ăn uống cân bằng cung cấp cho bộ não những dưỡng chất cần thiết để duy trì sự linh lợi dài lâu. Không chỉ nuôi dưỡng cơ thể, nó còn nuôi dưỡng tâm trí bạn.

Chấp nhận nghịch cảnh

Những người trẻ hơn tuổi thường có khả năng ứng phó với bất kỳ nghịch cảnh nào của cuộc đời. Không ai có cuộc sống hoàn hảo cả, nhưng nếu bạn biết cách thích nghi, bạn có thể đẩy lùi được những dấu vết của năm tháng.

Đừng quá lo lắng về những điều vụn vặt. Đôi khi, việc dùng thái độ hài hước đối phó với những vấn đề lớn là giải pháp hay nhất.

Ca hát

Như người ta vẫn nói, hát hay không bằng hay hát. Ca hát có vô số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc. Các nhà khoa học giải thích rằng hát giúp cải thiện hô hấp và kỹ năng xã hội của bạn. Ngoài ra, nó còn giúp bạn trẻ trung. Vì thế, còn chờ gì nữa mà không đến quán karaoke và hát ngay nhỉ?

Chơi với thú cưng

Thú cưng yêu bạn một cách vô điều kiện. Khi bạn chơi với chúng, điều này không chỉ cải thiện sức khỏe thể chất, tăng hoạt động xã hội mà còn giúp bạn cảm thấy thoải mái đầu óc. Tất cả những yếu tố này đóng vai trò quan trọng góp phần khiến bạn trẻ hơn tuổi thật.

Ngủ

Những người trẻ hơn tuổi đều biết rằng giấc ngủ cực kỳ quan trọng với cơ thể và bộ não. Các chuyên gia giấc ngủ phát hiện rằng bạn không nhất thiết phải ngủ nhiều hay ít hơn khi già đi.

Bạn nên ngủ ít nhất 7-8 tiếng/ngày với 15-20 phút nghỉ trưa. Chừng này là đủ để níu giữ tuổi xuân cho bạn.

Tham gia một tôn giáo nào đó

Nhiều nghiên cứu cho biết việc cầu nguyện, đi nhà thờ, chùa chiền và có đức tin sẽ giúp bạn tăng tuổi thọ. Đó là vì sự oán giận, phẫn nộ và thù hằn có thể khiến trái tim bạn già nua. Khi bạn giữ lấy những cảm xúc tiêu cực này, bạn sẽ dễ mắc bệnh tật. Những người có trái tim vị tha, cởi mở sẽ sống lâu hơn.

Đức tin giúp bạn xua tan lo lắng và căng thẳng. Đó là lí do những người theo đạo thường trẻ hơn so với tuổi thật. Bất kể bạn theo đạo nào, hãy cố gắng sống tử tế và vị tha, chắc chắn bạn sẽ trẻ trung hơn rất nhiều.