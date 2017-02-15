Không phải lăn khử mùi, đây mới là cách hiệu quả nhất để trị tình trạng ra mồ hôi nhiều

Bạn thường xuyên gặp vấn đề đổ mồ hôi quá nhiều? Ra mồ hôi là quá trình giúp cơ thể điều hòa thân nhiệt. Nhưng nếu bạn bị ra mồ hôi nhiều hơn bình thường, bạn đang bị chứng tăng tiết mồ hôi.

Tình trạng ra mồ hôi quá nhiều có thể ảnh hưởng tới nhiều khu vực của cơ thể như lòng bàn chân bàn tay, trán, da đầu, nách và cổ. Nó sẽ khiến cơ thể bạn bốc mùi, khiến bạn tự ti khi giao tiếp với người khác.

Chứng bệnh này có liên quan tới bệnh béo phì, lo lắng, stress, tuần hoàn máu kém và thiếu dinh dưỡng . Nó cũng có thể đi kèm với những chứng bệnh khác như sốt, tim mạch, tiểu đường, cường giáp, ung thư bạch cầu và mãn kinh.

Việc dùng lăn khử mùi chỉ là giải pháp tạm thời và có thể gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe vì các hóa chất của chúng. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn những giải pháp căn cơ giúp loại bỏ vĩnh viễn vấn đề này.

Dầu trà

Loại tinh dầu này có thể được dùng để trị đổ mồ hôi ở mặt và các vùng cơ thể khác. Nó có khả năng này là nhờ tính kháng nấm và làm se tự nhiên.

Cúc La Mã

Có khả năng làm se, khử mùi và chống khuẩn tuyệt vời, thảo dược này có thể trị chứng tăng tiết mồ hôi cực kỳ hiệu quả. Nó cũng giúp loại bỏ vi khuẩn gây mồ hôi và mùi cơ thể.

Baking soda và dầu dừa

Hỗn hợp này được xem là phương pháp hay nhất để trị đổ mồ hôi quá nhiều. Mỗi nguyên liệu đều có khả năng ngăn ngừa chảy mồ hôi.

Các loại nước cần thiết

Uống nhiều nước có thể giúp bạn giảm bớt tình trạng đổ mồ hôi. Nước giúp cơ thể duy trì thân nhiệt bình thường. Ngoài ra, một số loại nước khác có thể giúp ngăn chặn tình trạng này là nước dừa, nước chanh, nước ép rau quả và trà thảo mộc.

Thực phẩm

Chế độ ăn uống hợp lí cũng sẽ giúp kiểm soát tình trạng tăng tiết mồ hôi. Thiếu magie có liên quan tới việc ra nhiều mồ hôi. Do đó, hãy ăn các thực phẩm giàu khoáng chất này, chẳng hạn ngũ cốc nguyên hạt, các loạt hạt, khoai tây, các loại quả hạch, vv.

Giấm táo

Giấm táo có đặc tính làm se giúp kiểm soát tình trạng tăng tiết mồ hôi. Nó cũng giúp cân bằng mức pH của cơ thể. Đây là một trong những phương pháp tự nhiên tốt nhất bạn có thể dùng khi gặp tình trạng này.

Baking soda

Nó được xem là chất chống chảy nhiều mồ hôi tự nhiên, giúp hấp thu độ ẩm và trung hòa mùi cơ thể.

Ngải đắng

Loài cây này nổi tiếng với khả năng chống ra mồ hôi và làm se tự nhiên. Nó giúp kiểm soát tuyến mồ hôi và giảm tiết mồ hôi.

Trà đen

Loại trà này chứa axit tannic có khả năng làm se và chống ra mồ hôi. Nó có thể ngăn tuyến mồ hôi sản xuất ra nhiều mồ hôi bằng cách thu nhỏ vách tuyến mồ hôi. Nếu đang gặp tình trạng khó chịu này, bạn nên uống trà đen hàng ngày.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).