Không phải AIDS, đây mới là lí do khiến bạn bị sụt cân đột ngột

Giảm cân luôn là mong ước của nhiều người, nhất là với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, có một số kiểu giảm cân mà bạn chớ vội mừng. Nếu bạn không ăn kiêng giảm cân nhưng lại đột ngột sụt kg cho dù vẫn ăn uống bình thường, bạn nên cẩn thận. Đó có thể là dấu hiệu của một số căn bệnh nguy hiểm mà bạn cần chú ý gấp.

Ai cũng biết sụt cân là một trong những dấu hiệu chính của bệnh AIDS. Nhưng nó còn là triệu chứng của một số bệnh đáng sợ không kém gì AIDS. Trong bài này, chúng tôi sẽ nói về một số căn bệnh có thể khiến bạn sụt cân đột ngột trong 1 thời gian cực ngắn.

Nếu bạn thấy mình bị sụt kg đột ngột đi kèm với những dấu hiệu như thường xuyên đi tiểu, mệt mỏi, khát nước, vết thương khó lành và sưng chân, có thể bạn đang mắc phải căn bệnh tiểu đường. Bạn cần đi khám để xét nghiệm máu nhằm tìm hiểu mức đường huyết.

Cường giáp

Ngoài việc giảm cân, nếu bạn thấy da khô, móng tay gãy, mệt mỏi, lo lắng và kích thích, nhịp tim bất thường, bốc hỏa, hay hoảng loạn, đánh trống ngực, mắt lồi ra, vv, đó là dấu hiệu bạn đang bị cường giáp. Bạn cần xét nghiệm máu để kiểm tra tuyến giáp.

Bệnh lao

Nếu thấy cân nặng giảm đột ngột cùng với máu trong đờm, mệt mỏi, sốt và đau ngực, đó có thể là do bệnh lao. Bệnh này do vi khuẩn và có thể lây nhiễm. Tuy nhiên, hiện tại bệnh lao có thể được chữa khỏi nhờ kháng sinh. Tuy nhiên, bạn cần đi khám ngay khi thấy dấu hiệu này để kịp thời điều trị.

Trầm cảm

Giảm cân đột ngột cũng có thể là do trầm cảm. Nếu bạn cảm thấy tuyệt vọng và muốn tự sát, khó tập trung và có cảm giác tiêu cực, nguyên nhân có thể là do trầm cảm. Bạn nên đi gặp bác sĩ tâm lý trong thời gian sớm nhất.

Ung thư

Ung thư cũng có thể khiến bạn bị sụt cân đột ngột. Ngoài sụt kg, các dấu hiệu và triệu chứng sẽ khác nhau tùy theo dạng ung thư, do đó bạn cần chú ý kẻo trễ. Vì hiện nay y học chỉ có thể chữa lành ung thư giai đoạn đầu, do đó việc phát hiện sớm vẫn là cách phòng ngừa tốt nhất.

Chúc bạn sống khỏe.