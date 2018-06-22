Không muốn nổi mụn ở mông để tự tin khi diện bikini, hãy ghi nhớ những lưu ý sau đây

Vùng da quanh mông luôn được bao phủ bởi mấy lớp trang phục nên thường tụ nhiều mồ hôi, lỗ chân lông bị bít gây ra mụn. Nếu không điều trị sớm và đúng cách, nốt mụn sẽ chai sần, thâm đen khiến vòng 3 trông mất thẩm mỹ, ảnh hưởng đến sự tự tin của phái đẹp.

Thời tiết nắng nóng, mồ hôi tiết ra nhiều là điều kiện thuận lợi cho mụn xuất hiện. Thường nổi ở mặt, tay và lưng, tuy nhiên một số người còn gặp trường hợp mụn nổi ở mông , gây ra nhiều đau đớn.

Để hạn chế tình trạng này, cứ cách 1 tiếng đồng hồ, bạn nên đứng lên đi lại khoảng 5 - 10 phút để vùng da mông được "thở". Ngoài ra, vào mùa hè nắng nóng, bạn nên chọn quần chíp có chất liệu cotton, thấm hút mồ hôi tốt để tránh bị mụn "ghé thăm".

Việc ngồi quá lâu khiến vùng da tại đây không được thông thoáng, tích tụ nhiều mồ hôi, tạo môi trường lý tưởng cho mụn hình thành. Đặc biệt, những người làm công việc văn phòng thường ngồi nhiều giờ một chỗ rất dễ bị mụn ở "bàn tọa".

Thay đồ sau khi tập luyện xong

Hầu hết mọi người đều cho rằng vùng da vòng 3 dày và khó bị tổn thương nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Theo các chuyên gia, vùng da tại "bàn tọa" rất nhạy cảm. Vì thường phải cọ xát với lớp quần dày, cứng nên dễ hình thành những vết xước. Tuy nhiên, những vết thương này nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy được nên mọi người không phát hiện ra.

Những vết xước này khi tiếp xúc với mồ hôi sẽ gây ra nhiễm trùng và tạo cơ hội cho các loại vi khuẩn từ không khí xâm nhập, dẫn đến sự hình thành mụn. Vì vậy, sau mỗi buổi luyện tập, bạn nên tắm rửa sạch sẽ và thay trang phục mới từ trong ra ngoài để vùng da mông được "thở".

Tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng

Thói quen ăn nhiều đồ cay nóng sẽ khiến bạn bị nóng trong người và làm chức năng gan bị rối loạn. Điều này làm giảm hiệu quả thải độc trong cơ thể, gây mất cân bằng hormone từ đó sinh ra mụn.

Ăn nhiều đồ nóng dễ khiến mụn xuất hiện - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa khi cơ thể bị nóng, làn da của bạn kể cả khu vực vòng 3 sẽ tăng bài tiết mồ hôi, chất nhờn gây bít các lỗ chân lông, hình thành các nốt mụn đáng ghét.

Chính vì thế, bạn nên hạn chế tiêu thụ quá nhiều thức ăn cay nóng và nên bổ sung thêm các loại nước ép, trà thanh nhiệt vào bữa ăn hàng ngày.

Một số cách điều trị mụn ở vòng 3 đơn giản

Nếu chẳng may mụn đã "tấn công" vòng 3, bạn hãy áp dụng ngay một trong số những biện pháp sau đây để tạm biệt chúng nhanh chóng.

- Trà túi lọc: Đặt một túi trà ấm lên vùng mông bị mụn khoảng 30 phút rồi dùng khăn sạch lau khô lại. Một số chất chống viêm có trong trà sẽ giúp mụn xẹp nhanh và không gây ra tác dụng phụ.

- Tỏi: Bạn có thể chấm vài giọt nước ép tỏi lên nốt mụn, để yên khoảng 10 phút rồi dùng nước ấm rửa sạch và lau khô bằng khăn sạch. Trong tỏi chứa allicin, chất kháng sinh tự nhiên rất hiệu quả trong việc giảm sưng và chống viêm.

Tỏi là một trong những cách trị mụn nhọt ở mông hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

- Bột nghệ: Trộn bột nghệ với nước ấm rồi thoa lên vùng bị mụn nhọt để chống nhiễm trùng. Có thể uống sữa ấm pha bột nghệ để thanh lọc cơ thể và chữa lành mụn nhọt từ bên trong.

Ghi nhớ những lưu ý trên, chắc chắn bạn sẽ không còn phải lo lắng về việc mụn nổi ở mông nữa. Chúc các bạn thành công nhé!