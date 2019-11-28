Không muốn bị ung thư, bác sĩ khuyên bạn nên chú ý đặc biệt tới 3 bộ phận này

Sống khỏe 28/11/2019 06:04

Hiện nay, số người mắc bệnh ung thư ngày càng tăng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, chúng ta có thể phòng tránh căn bệnh đáng sợ này bằng cách chú ý tới 3 bộ phận cần khám định kì.

Nhiều căn bệnh ung thư có thể được chữa khỏi nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Để phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này, dưới đây là những vị trí quan trọng mà bạn cần tiến hành khám định kì.

1. Phổi

Phổi là bộ phận rất quan trọng trong cơ thể, với vai trò chính là trao đổi khí, đem oxy từ không khí vào tĩnh mạch phổi và đẩy dioxit cacbon từ động mạch phổi ra ngoài. Bên cạnh đó, phổi còn có một vài chức năng khác như lọc độc tố trong máu…

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Phổi là cơ quan quan trọng bậc nhất của hệ hô hấp - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, một trong những vị trí cơ thể cần khám định kì chính là phổi. Theo lời khuyên của các bác sĩ, khi đi khám, nên lựa chọn chụp CT phổi liều thấp, giúp phát hiện ung thư phổi sớm.

Đặc biệt, những người thường xuyên hút thuốc hay tiếp xúc với không khí độc hại thì cần phải chú ý đến việc khám phổi định kỳ.

2. Dạ dày

Dạ dày hay còn gọi là bao tử có hình dạng giống chữ J, là một bộ phận trong hệ tiêu hóa. Cơ quan này có hai chức năng chính là nghiền và phân hủy thức ăn.

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Dạ dày còn được ví như siêu nhà kho đỉnh nhất hành tinh - Ảnh minh họa: Internet

Các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên nội soi dạ dày định kỳ để phát hiện ung thư dạ dày sớm. Những đối tượng cần đặc biệt lưu ý là những người thích các món ăn ướp muối, thực phẩm hun khói và những người có tiền sử gia đình bị ung thư dạ dày.

3. Đại trực tràng

Đại trực tràng là cơ quan cuối cùng của ống tiêu hóa và cũng là một trong những cơ quan dễ xuất hiện các khối u nhất. Trong các bệnh lý về ung thư thì ung thư đại trực tràng có thể được chữa khỏi nếu phát hiện ở giai đoạn sớm.

Vì thế, các bác sĩ khuyến cáo đại trực tràng chính là vị trí cơ thể cần khám định kì để giúp phát hiện các khối u sớm nếu có. Những đối tượng cần đặc biệt chú ý là những người có chế độ ăn nhiều chất béo.

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Đại trực tràng là cơ quan quan trọng cần chú ý - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng ngừa ung thư, chúng ta cần thường xuyên lắng nghe cơ thể và đi gặp bác sĩ ngay khi có những biểu hiện khác thường kẻo ân hận.

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