Không muốn bị buồng trứng đa nang, chị em cần tránh xa thực phẩm này

Sống khỏe 17/02/2017 16:41

Các chuyên gia sức khỏe cảnh báo phụ nữ nên cảnh giác với những thực phẩm có thể gây ra hội chứng buồng trứng đa nang này, theo Boldsky.

Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) là một trong những vấn đề hormone nghiêm trọng nhất mà phụ nữ trong độ tuổi sinh sản phải đối mặt ngày nay. Ngoài việc kháng insulin hay hệ nội tiết bị suy yếu, lối sống thiếu lành mạnh là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây PCOS, theo các chuyên gia. Cụ thể, có một số thực phẩm có thể gây ra căn bệnh này.

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Hội chứng buồng trứng đa nang là căn bệnh nhiều phụ nữ đang gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những triệu chứng chính của buồng trứng đa nang là tăng cân quá mức. Cho dù đã dùng nhiều phương pháp, cân nặng của bạn vẫn không thể giảm sút. Nếu bị PCOS, bạn rất khó giảm cân do mức insulin cao dẫn tới sự tích tụ mỡ trong cơ thể.

Vậy thì làm thế nào để ngăn PCOS? Chẩn đoán sớm là một trong những cách tốt nhất để ngăn tình trạng này. Nếu không điều trị, nó có thể dẫn tới những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác như cao huyết áp, tiểu đường type 2 và tim mạch.

Sau đây là những thực phẩm có thể gây ra hội chứng buồng trứng đa nang mà phụ nữ cần chú ý:

Caffeine

Hàm lượng caffeine trong cà phê tăng mức oestrogen, ảnh hưởng tới kinh nguyệt lẫn khả năng sinh sản ở phụ nữ. Do đó, việc uống cà phê quá mức có thể tăng nguy cơ mắc PCOS.

Những thực phẩm có chỉ số GI cao

Bánh bích quy, bánh mì trắng, bánh nướng và gạo trắng hoặc kem là những thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) cao. Những loại thực phẩm này chứa các carbohydrate đơn giản và đường làm tăng mức insulin, gia tăng nguy cơ mắc PCOS.

Bia rượu

Uống nhiều bia rượu dẫn tới mất cân bằng hormone, do đó tăng mức oestrogen trong cơ thể, gây PCOS.

Các sản phẩm bơ sữa

Tiêu thụ quá nhiều sữa và các sản phẩm bơ sữa vốn giàu chất béo bão hòa có thể tăng mức testosterone và đây là một trong những yếu tố chính tăng nguy cơ mắc PCOS.

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Ảnh: Boldsky

Đường trắng

Dùng quá nhiều đường trắng tăng mức insulin trong cơ thể, do đó tăng nguy cơ mắc PCOS.

Thịt đỏ

Loại thịt này chứa chất béo bão hòa. Điều này sẽ gia tăng sản xuất oestrogen, do đó gây tăng cân cũng như nguy cơ mắc PCOS.

Các thực phẩm hydrat hóa

Thực phẩm đóng gói sẵn và chiên rán là ví dụ về những thực phẩm chứa chất béo được hydrat hóa. Chúng sẽ gia tăng nguy cơ mắc PCOS của phụ nữ.

Thức ăn chế biến sẵn

Các hóa chất, chất bảo quản và phụ gia có trong thực phẩm chế biến sẵn tăng mức insulin trong cơ thể, gây viêm. Đây là một trong những yếu tố chính gây hội chứng buồng trứng đa nang.

Hãy lưu ý vì sức khỏe của bản thân nhé. 

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