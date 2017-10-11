Không lo viêm xoang hành hạ dù ngồi phòng máy lạnh suốt ngày với các bí quyết đơn giản sau

Sống khỏe 11/10/2017 15:48

Dưới đây là các bí quyết giúp chị em bị viêm xoang hạn chế được những tác động khó chịu khi phải ngồi trong phòng máy lạnh suốt cả ngày.

Thường xuyên ngồi trong phòng máy lạnh sẽ khiến cho bệnh nhân viêm xoang gặp nhiều rắc rối về sức khỏe. Những cách dưới đây sẽ giúp hạn chế được các tác hại khó chịu do máy lạnh gây ra như sổ mũi, đau đầu, đảm bảo chị em vẫn giữ gìn sức khỏe dù phải ngồi lâu trong phòng máy lạnh.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

Khi đi ngoài trời nóng về bạn không nên vào có phòng điều hòa nhiệt độ ngay mà hãy đứng ngoài cửa vài phút để cân bằng thân nhiệt. Đồng thời, khi từ trong phòng có bật điều hòa ra ngoài bạn nên mở cửa phòng, đợi một lúc cho quen rồi mới đi ra.

Những lưu ý khi dùng điều hòa cho người viêm xoang

Không nên để nhiệt độ phòng quá chênh lệch so với nhiệt độ ngoài trời. Nhiệt độ phòng thích hợp nhất cho điều hòa là khoảng 25-26 độ C. Chênh lệch nhiệt độ lớn khiến cho cơ thể không kịp thích nghi, không những khiến bệnh viêm xoang thêm nặng mà còn dễ làm bạn dễ bị sốc nhiệt gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Bạn nên bật chế độ phun sương của máy lạnh hoặc đặt một chậu nước trong phòng để tránh làm khô niêm mạc mũi khiến tình trạng viêm xoang thêm nghiêm trọng.

Mỗi ngày nên tắt điều hòa ít nhất 2 lần và mở cửa, bật quạt để đẩy không khi tù đọng ra bên ngoài để phòng thông thoáng hơn. Thường xuyên vệ sinh điều hòa để tránh vi khuẩn, bụi bặm gây bệnh.

Người bị viêm xoang cũng không nên ngồi trực tiếp dưới luồng gió của điều hòa để tránh khí lạnh làm bệnh trở nặng.

Ngoài ra, các chị em bị viêm xoang cũng có thể áp dụng thêm những cách sau để bệnh thuyên giảm nhanh hơn:

Rửa hốc mũi bằng nước muối sinh lý

Không lo viêm xoang hành hạ dù ngồi phòng máy lạnh suốt ngày với các bí quyết đơn giản sau - Ảnh 1
Nước muối sinh lý giúp làm sạch xoang hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Nước muối sinh lý là một trong những cách xoa dịu viêm xoang đơn giản nhưng hiệu quả. Bạn nên rửa từng bên lỗ mũi bằng nước muối sinh lý để làm sạch các dịch nhầy thật nhẹ nhàng.

Xông hơi với nước nóng

Không lo viêm xoang hành hạ dù ngồi phòng máy lạnh suốt ngày với các bí quyết đơn giản sau - Ảnh 2
Xông hơi nước nóng giúp thông xoang mũi và giữ độ ẩm cho mũi - Ảnh minh họa: Internet

Xông hơi bằng nước nóng giúp khoang mũi thông thoáng và giữ được độ ẩm cho mũi. Việc này nhằm duy trì hoạt động bình thường của niêm mạc mũi, xoa dịu các hốc xoang tránh gây đau nhức.

Mát xa và chườm khăn ấm lên mặt

Không lo viêm xoang hành hạ dù ngồi phòng máy lạnh suốt ngày với các bí quyết đơn giản sau - Ảnh 3
Mát xa hai bên cánh mũi giúp giảm đau hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Day huyệt hai bên sống mũi hoặc mát xa nhẹ nhàng sẽ giúp cho máu vùng xoang lưu thông. Bạn cũng có thể dùng khăn nhúng nước nóng vắt khô rồi đắp lên mắt, trán, gò má để giảm bớt các cơn đau do xoang gây ra.

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