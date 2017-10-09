Dưới đây là các phương pháp đơn giản giúp bạn khai thông kinh mạch , cải thiện sức khỏe nhanh chóng ngay tại nhà.

Đông y cho rằng, kinh mạch sẽ dẫn khí huyết đi khắp lục phủ ngũ tạng để nuôi dưỡng và bảo vệ cơ thể. Chính vì thế, đây là yếu tố quan trọng nhất với sức khỏe con người. Nếu như kinh mạch không thông, sức khỏe sẽ bị suy giảm, thường xuyên đau ốm.

Y học cổ truyền cho rằng, mắt yếu đi là do thiếu dương khí. Huyệt hậu khê có chức năng khai thông dương khí giúp ngăn ngừa cận thị và các bệnh về mắt.

Xác định huyệt hậu khê

Nắm bàn tay lại sẽ lộ rõ đường chỉ tâm đạo, huyệt hậu khê nằm ở cuối cùng của đường vân này.

Hãy dùng ngón tay cái ấn nhẹ huyệt với một lực vừa phải. Day nhẹ khoảng 5 phút mỗi bên rồi đổi tay.

Mát xa huyệt hậu khê mỗi ngày không chỉ giúp ngừa cận thị mà còn tăng cường sức mạnh cổ và cột sống nữa đấy.

Bài tập yoga cánh bướm

Bài tập yoga cánh bướm có chức năng tăng cường độ dẻo dai cho cơ thể, thúc đẩy tuần hoàn huyết dịch xương chậu, khôi phục chức năng thận, bàng quang. Không chỉ vậy, động tác này còn giúp bạn gái cải thiện sắc tố da và phòng chống bệnh phụ khoa hiệu quả.

Bài trừ độc tố ở tim và phổi

Mặt trong khuỷu tay là bộ phận bộ phận tập trung nhiều mạch máu. Nhiều tài liệu Đông y cho rằng thường xuyên vỗ mặt trong khuỷu tay sẽ giúp bài trừ độc tố ở tim và phổi.

Bạn hãy đưa thẳng cánh tay ra, bàn tay buông lỏng. Dùng tay phải vỗ nhẹ nhàng từng nhịp liên tục trong khoảng 10 phút, sau đó đổi tay. Có thể trên bề mặt da sẽ xuất hiện các sắc xanh, hồng, tím tùy theo từng người. Màu càng đậm là biểu hiện sức khỏe càng kém.

Mỗi tuần bạn hãy làm việc này một lần, sau khoảng 5 lần thì bạn sẽ nhận thấy màu sắc trên da nhạt xuống rõ rệt cho thấy độc tố trong cơ thể đã được bài trừ đáng kể.

Bài tiết độc tố ở bàng quang

Ngồi bệt dưới thảm, hai chân duỗi thẳng đặt sát vào nhau. Gập người xuống, hai tay nắm lấy ngón chân. Ban đầu có thể bạn sẽ chưa thể đưa tay chạm chân được thế nhưng đừng nóng vội. Hãy tập luyện vài lần cho đến khi thành thục hơn và ép người xuống được vị trí mong muốn. Giữ nguyên tư thế này trong 15-30 phút tùy theo tình hình sức khỏe. Tập động tác này mỗi tối trước khi ngủ sẽ giúp bạn bài tiết độc tố ở bàng quang một cách triệt để.

Tăng cường sự dẻo dai cho lưng

Ngồi cạnh ghế, duỗi thẳng 2 chân song song với nhau như hình, lưng giữ thẳng. Giữ nguyên tư thế này khoảng 10 giây, thả lỏng rồi lặp lại 1 lần nữa. Bài tập nhỏ này sẽ giúp xương sống luôn khỏe mạnh và phòng chống thoát vị đĩa đệm một cách hiệu quả.