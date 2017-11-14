Chế độ ăn uống hàng ngày liên quan mật thiết đến bệnh trĩ. Do đó, nếu không may mắc phải căn bệnh này, bạn nên bổ sung chế độ ăn uống như sau:

Là một bệnh lý về đường hậu môn trực tràng thường gặp ở tất cả mọi người, bệnh trĩ không chỉ gây phiền toái đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe gây nhiều biến chứng nguy hiểm nếu như không được điều trị kịp thời. Để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị hiệu quả căn bệnh này thì việc điều chỉnh chế độ ăn uống là vô cùng cần thiết. Chính vì vậy, khi bị bệnh trĩ nên ăn uống như thế nào là tốt nhất bạn nên biết để có thể xây dựng được chế độ ăn khoa học.

Bổ sung nước là điều rất cần thiết đối với cơ thể. Nước sẽ giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra tốt hơn, làm phân bở, dễ đào thải ra ngoài. Hàng ngày, bạn cần uống ít nhất là 2 lít nước. Ngoài nước lọc, bạn nên uống các loại sinh tố như: cà rốt, cam, diếp cá, dâu đen, dâu xanh… Đặc biệt là 2 loại sinh tố dâu đen và dâu xanh có chứa các chất anthocyanin và proanthocyanidin làm giảm đau sưng hiệu quả bằng cách làm ổn định các tĩnh mạch trĩ.

Nên ăn các loại thực phẩm sau

+ Thực phẩm nhuận tràng: Rau lang, rau mồng tơi, rau đay, rau diếp cá, rau dền, khoai lang… rất tốt cho hệ tiêu hóa, khi phân đi qua hậu môn sẽ không gây đau rát cho người bệnh.

+ Thực phẩm giàu chất xơ: Đậu phụ, ngũ cốc xay, cà rốt, chuối măng, quả mơ, súp lơ, cam, quýt… Những thực phẩm giàu chất xơ này sẽ tham gia trữ nước trong ruột, phân dễ bở ra nên dễ dàng khi di chuyển ra ngoài.

+ Thực phẩm giàu chất sắt: Phần lớn khi bị bệnh trĩ, người bệnh sẽ phải đối mặt với hiện tượng đi ngoài ra máu. Do đó, cần bổ sung thực phẩm giàu sắt để thúc đẩy quá trình tạo máu mới, cung cấp đủ cho cơ thể, để đảm bảo sức khỏe tốt cho người bệnh.

Nên kiêng các loại thực phẩm sau

+ Các thực phẩm cay như: Ớt, hạt tiêu, hành… gây kích ứng niêm mạc dạ dày, ruột, hậu môn, phân đi qua sẽ gây ngứa ngáy khó chịu.

+ Bánh mì, cơm tấm, bánh ngọt: Những thực phẩm này không chỉ gây táo bón mà còn làm tăng phản ứng ngứa hậu môn.

+ Bia, nước ngọt, cà phê, rượu… gây nóng trong người, dễ hình thành bệnh trĩ.

+ Hạn chế ăn mặn: Vì muối có khả năng tích nước khiến các tế bào và tĩnh mạch máu căng lên, xuất hiện búi trĩ.

Một số thảo dược tốt dành cho người bệnh trĩ

Ngoài việc tìm hiểu về bệnh trĩ nên ăn uống như thế nào cho tốt thì bạn cũng cần biết và quan tâm đến những loại thảo dược lành tính, để hỗ trợ quá trình điều trị hiệu quả.

Rau diếp cá: Giúp thanh nhiệt, giải độc, kháng viêm nên ăn hàng ngày, bệnh trĩ sẽ nhanh chóng thuyên giảm.

Đương quy: Là một vị thuốc Đông y tốt cho sức khỏe, có tác dụng bổ máu, chống thiếu máu, chữa viêm loét mụn nhọt có tác dụng nhuận tràng, thông đại tiện, chống táo bón, sẽ ngăn chặn tối đa việc hình thành bệnh trĩ.

Lá sen, lá ngải cứu, cây cỏ mực tươi cũng là những thần dược để điều trị bệnh trĩ. Khi bị đi ngoài ra máu, sẽ giúp cầm máu, phân tơi hơn, dễ đào thải ra ngoài.

Hy vọng với những thông tin mà bài viết cung cấp, bạn đã biết được khi bị bệnh trĩ nên ăn uống như thế nào là tốt nhất, để cơ thể nhanh hồi phục, hoàn toàn không còn nỗi lo mang tên “bệnh trĩ”.