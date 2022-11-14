Có hai loại ho: không có đờm và ho có đờm. Ho không có đờm thường được gọi là ho khan , nó không tạo ra chất nhầy, trong khi ho có đờm tạo ra chất nhầy hoặc đờm để làm sạch phổi. Nói chung, ho khan kéo dài nhiều tuần sau khi bạn bị cúm hoặc cảm lạnh.

Ngoài các yếu tố môi trường như khói, bụi, ô nhiễm, nấm mốc, phấn hoa và các bệnh dị ứng khác, hen suyễn, viêm phổi, viêm xoang, lao, bệnh trào ngược dạ dày-thực quản (GERD) và bệnh phổi cũng là một số nguyên nhân gây ra ho khan.

Ho khan có thể ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Ngoài ra, nó có thể làm cho giấc ngủ của bạn khó chịu vào ban đêm. Có rất nhiều phương pháp điều trị ho khan tại nhà được truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, chúng được coi là an toàn khi chỉ sử dụng trong thời gian ngắn.

Các biện pháp khắc phục tại nhà cho chứng ho khan

Hãy tiếp tục thử nghiệm các phương pháp điều trị ho khan tại nhà, nó có thể mất thời gian nhưng bạn chắc chắn sẽ tìm thấy một trong những phù hợp với cơ thể của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nếu các biện pháp điều trị tại nhà không hiệu quả, thì bạn nên đến gặp bác sĩ, đặc biệt nếu cơn ho trở nên nghiêm trọng kèm theo các triệu chứng khác như ớn lạnh và sốt cao.

1. Mật ong nguyên chất

Mật ong là một trong những phương pháp điều trị ho khan tại nhà lâu đời nhất. Nó rất tự nhiên, chống viêm và bao phủ cổ họng của bạn. Nó có tác dụng chống vi khuẩn có thể làm dịu các bệnh nhiễm trùng nhẹ do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra. Đây là giải pháp thay thế tốt nhất cho người lớn cũng như trẻ em, nhưng không nên dùng cho trẻ em dưới hai tuổi. Mật ong kích hoạt các tuyến nước bọt tiết ra nhiều nước bọt hơn, từ đó bôi trơn đường hô hấp và làm dịu cơn ho của bạn.

Ảnh minh họa: Internet

Mẹo: Uống một thìa mật ong mỗi ngày 1-3 lần một ngày để kiểm soát cơn ho khan của bạn. Bạn cũng có thể lấy mật ong bằng cách thêm nó vào một cốc nước nóng hoặc trà thảo mộc và uống hai lần một ngày.

2. Nghệ

Một phương thuốc đa chức năng khác là nghệ, có chứa chất curcumin. Nó có đặc tính chống viêm, chống vi-rút và chống vi khuẩn, vì vậy tất cả những đặc tính này đều có lợi cho một số vấn đề bao gồm cả ho khan. Nghệ là một loại thuốc y học Ayurvedic có từ nhiều thế kỷ trước có thể điều trị bệnh viêm khớp đến các bệnh đường hô hấp.

Mẹo: Bạn có thể thêm một thìa cà phê nghệ vào sữa nóng hoặc bất kỳ đồ uống nóng nào khác và uống trước khi ngủ vào buổi tối để tránh kích ứng ở cổ họng. Ngoài ra, bạn có thể uống trực tiếp 500 mg bột nghệ hai lần một ngày.

3. Gừng

Ảnh minh họa: Internet

Gừng có đặc tính chống viêm và chống vi khuẩn giúp tăng cường khả năng miễn dịch cũng như giúp giảm khó chịu. Đây là một trong những biện pháp điều trị ho khan tại nhà hiệu quả vì đây là một loại thuốc long đờm giúp tống chất nhầy ra ngoài và giảm cường độ của các cơn ho.

Mẹo: Bạn có thể chọn các loại trà có gừng làm thành phần. Bạn cũng có thể thêm nửa thìa bột gừng vào cốc nước nóng, uống ba lần mỗi ngày. Ngoài ra, trộn một thìa nước ép gừng và mật ong nguyên chất và uống hai lần mỗi ngày. Lưu ý rằng quá nhiều gừng có thể gây khó chịu cho dạ dày của bạn.

4. Hơi nước

Hít thở bằng hơi nước là một trong những biện pháp điều trị ho khan tại nhà tốt nhất vì nó giúp làm lỏng chất nhầy. Bạn cũng có thể thêm các loại tinh dầu khác nhau để chữa bệnh thêm. Ngay cả khi không có chất phụ gia, hơi nước ấm có thể giúp làm ẩm đường mũi bị khô và bị kích thích, giảm đau cổ họng và giảm mức độ nghiêm trọng của ho.

Ảnh minh họa: Internet

Để tạo hơi nước, bạn chỉ cần lấy một tô lớn chứa đầy nước nóng. Thêm một vài giọt tinh dầu như dầu khuynh diệp, dầu hương thảo và dầu tràm trà. Đặt khăn lên đầu dựa vào bát và hít hơi trong 5 phút. Nếu bạn cảm thấy hơi nước quá nóng trên da, hãy nhanh chóng ngừng xông hơi.

Mẹo: Bạn cũng có thể bật vòi sen nước nóng và để phòng tắm ngập tràn hơi nước. Ở trong hơi nước này một lúc cho đến khi bạn cảm thấy các triệu chứng đã thuyên giảm.

5. Nước muối súc miệng

Các bác sĩ luôn khuyên bệnh nhân súc miệng bằng nước muối khi áp dụng các biện pháp chữa ho khan tại nhà do hiệu quảtrong việc giảm đau họng. Nước mặn có tính thẩm thấu, làm thay đổi hướng của chất lỏng. Nó hút ẩm ra khỏi vùng bị đau, giúp giảm sưng tấy cũng như kích ứng do ho khan.

Lấy một cốc đầy nước ấm và cho nửa thìa muối vào khuấy đều. Để nguội trước khi súc miệng. Nước muối cần đọng lại trong vài giây ở phía sau cổ họng trước khi bạn nhổ ra. Lặp lại và thực hiện trong vài ngày để có hiệu quả thích hợp.

Mẹo: Súc miệng nước muối nhiều lần trong ngày cho đến khi tình trạng ho thuyên giảm. Tránh cho trẻ nhỏ súc miệng nước muối vì trẻ có thể nuốt phải nước muối và có thể gây hại.

Theo Femina