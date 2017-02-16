Hết đau vai khớp và đầu gối ngay lập tức nhờ bôi loại kem tự chế này

Sống khỏe 16/02/2017 12:02

Những cơn đau vai gáy và đầu gối đang hành hạ bạn sẽ biến mất lập tức nhờ bôi loại kem tự chế này, theo cuisineandhealth.

Hết đau vai khớp và đầu gối ngay lập tức nhờ bôi loại kem tự chế này - Ảnh 1
Cách trị đau vai khớp và đầu gối hiệu quả - Ảnh minh họa: cuisineandhealth

Thông thường, ở độ tuổi 40, người ta bắt đầu cảm thấy những cơn đau ở khớp, đầu gối, vai, khủy tay, vốn là tác dụng phụ của lão hóa. Đây là điều bình thường của tạo hóa mà bạn phải chấp nhận. Tuy nhiên, cơn đau có thể xảy ra sớm hơn do bị thấp khớp, viêm khớp, gãy xương và chấn thương.

Bên cạnh đó, số người trẻ tuổi bị những dạng đau mà trước đây chỉ thấy ở người già này đang ngày càng tăng. Việc ngồi một chỗ, lười vận động cùng những thói quen xấu như lướt điện thoại liên tục khiến không ít thanh thiếu niên bị đau vai khớp. Nếu không thay đổi lối sống, chúng có thể ảnh hưởng nặng nề tới việc học hành, lao động cũng như sinh hoạt hàng ngày. Những cơn đau này có thể trở nên cực kỳ khó chịu nếu không chữa trị kịp thời. Và trong trường hợp nặng, chúng có thể dẫn tới tàn phế.

Nhiều người dùng các loại dầu xoa bóp hoặc uống thuốc để giảm đau. Tuy nhiên, nên nhớ rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời chứ không thể trị tận gốc vấn đề. Cách phòng ngừa và chữa bệnh tốt nhất là thay đổi lối sống, siêng năng tập thể dục và vận động.

Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 công thức giảm đau vai khớp, đầu gối cực kỳ công hiệu. Hiệu quả của nó đã được rất nhiều người xác nhận. Họ cho biết, hỗn hợp này giúp bạn hết đau ngay trong lần thoa đầu tiên.

Nguyên liệu

1 thìa baking soda

1 thìa muối biển

1 thìa mù tạt (loại cay là tốt nhất)

1 thìa mật ong

Cách chuẩn bị

Trộn tất cả nguyên liệu với nhau, cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh sạch rồi bỏ vào tủ lạnh. Tiếp theo, thoa lên chỗ bị đau, sau đó dùng miếng nilong quấn lại rồi dùng 1 chiếc khăn vải len quấn quanh. Hãy để như vậy rồi đi ngủ. Rửa sạch vào sáng hôm sau. Bạn sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức sau khi thoa. Tuy nhiên, để trị dứt điểm, hãy làm liên tục 4-5 ngày. 

Công thức này đã được nhiều người sử dụng lên tiếng khẳng định về hiệu quả thần kỳ của nó. Vì thế, bạn có thể bắt tay làm ngay hôm nay để trị đau vai khớp. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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