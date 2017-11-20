Hé lộ cách trị gàu bằng bồ kết cực kỳ đơn giản mà hiệu quả không khỏi bất ngờ

Sống khỏe 20/11/2017 08:09

Trị gàu bằng bồ kết là một trong những cách đơn giản dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cực kỳ tốt. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đã dùng cách này thay cho các loại dầu gội đầu thông thường, vừa đảm bảo an toàn cao mà còn kích thích mọc tóc nhanh chóng.

Bồ kết có mùi hương dễ chịu, giúp tóc óng mượt, chắc khỏe, dễ dàng loại bỏ các mảng gàu bám trên da đầu. Chính vì vậy, chỉ sau vài lần thực hiện, bạn đã thấy ngay kết quả cải thiện. Còn chần chừ gì nữa mà bạn không áp dụng ngay cách trị gàu bằng bồ kết đi nào.

Tiết lộ vì sao cách trị gàu bằng bồ kết được nhiều người tin dùng

Bồ kết có tên khoa học là Fructus Gleditschiae, thuộc họ Vang (Caesalpiniaceae). Ngoài ra, nó còn có nhiều cái tên khác như: bồ kếp, chùm kết, tạo giác, tạo giáp, trư nha tạo giá...

Quả bồ kết có công dụng trị gàu cực kỳ hiệu quả.
Quả bồ kết có công dụng trị gàu cực kỳ hiệu quả. Ảnh internet

Loại nguyên liệu này chứa nhiều hoạt chất kháng khuẩn và nấm, hơn nữa có tính tẩy nhẹ nên có tác dụng làm sạch các mảng gàu bám chắc trên da đầu nhanh chóng. Khi kết hợp với dầu gội, nó còn phát huy tốt công hiệu kích thích mọc tóc nhanh hạn chế bị gãy rụng và xơ rối.

Đặc biệt, trong Đông y, bồ kết được xem là một vị thuốc quý, có vị cay mặn, hơi ôn... có tác dụng tiêu đờm, sát trùng, làm cho hắt hơi, chữa trúng phong, cấm khẩu, tiêu thực... hiệu quả. Ngoài ra, nó còn được sử dụng dùng để chữa sâu răng, lở ngứa, mụn nhọt tàn nhang, quai bị, giun kim, trĩ, đầy bụng, kiết lị, sưng vú...

Theo y học hiện đại, sau khi nghiên cứu và phân tích, các nhà khoa học nhận thấy, bồ kết chứa 10% saponin - là một chất có tác dụng trong kháng viêm, diệt khuẩn, tẩy sạch gàu và lành tính với da đầu.

Chính từ phát hiện này, mà các nghiên cứu đã ứng dụng vào thực tiễn, tạo ra công thức đột phá để sản xuất ra dầu gội trị gàu hiệu quả từ chiết xuất quả bồ kết. Để đảm bảo có kết quả tốt nhất, người dùng cần sử dụng cách trị gàu bằng bồ kết thường xuyên và luôn giữ cho da đầu sạch sẽ.

Hướng dẫn cách trị gàu bằng bồ kết đơn giản mà hiệu quả cực kỳ cao

Bạn hãy thực hiện cách trị gàu bằng bồ kết theo hướng dẫn sau để nhanh chóng “chấm dứt” tình trạng ngứa ngáy khó chịu, không còn những vảy gàu rơi lấm tấm xuống cổ áo.

Bước 1:

Bạn cần chuẩn bị từ 2-4 quả bồ kết (tùy theo lượng tóc của mỗi người mà sử dụng lượng bồ kết cho phù hợp). Tiếp theo, bạn hãy lấy những quả bồ kết này nướng trên than đến khi có mùi thơm là được (không nên nướng quá cháy, sẽ làm giảm bớt đi công hiệu).

Nướng bồ kết trên bếp than.
Nướng bồ kết trên bếp than. Ảnh internet

Bước 2:

Cho các quả bồ kết đã nướng vào nồi nước, sau đó đun sôi khoảng 10 phút rồi tắt bếp để nguội. Tiếp theo bạn bóp quả bồ kết để các tinh chất hòa tan trong nước.

Bước 3:

 

Gội đầu bằng nước bồ kết để trị gàu.
Gội đầu bằng nước bồ kết để trị gàu. Ảnh internet

Bạn làm ướt tóc, rồi gội đầu bằng nước bồ kết, gãi nhẹ nhàng để cho các bụi bẩn và các mảng gàu bám dính trôi đi. Sau đó gội sạch bằng nước mát. Thực hiện liên tục từ 2-3 lần/tuần, gàu sẽ nhanh chóng biến mất, trả lại cho bạn một mái tóc đẹp và da đầu sạch sẽ, khỏe mạnh.

Khi thực hiện cách trị gàu bằng bồ kết cần lưu ý những điều sau

Bạn cần lưu ý những điều sau, khi thực hiện cách trị gàu bằng bồ kết:

  • Tuyệt đối không được dùng nước bồ kết đang còn nóng gội đầu. Vì nước nóng có thể làm da đầu khô hơn và hình thành nhiều vảy gàu mới.
  • Để hạn chế gàu tái phát, bạn cần thực hiện cách trị gàu bằng bồ kết thường xuyên.
  • Không được để tóc ướt đi ngủ, như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn nấm hoạt động, tạo ra các mảng gàu lớn và có tốc độ lây lan rất nhanh. 

Trị gàu bằng bồ kết mang lại da đầu sạch gàu và tóc óng mượt cho phái đẹp.
Trị gàu bằng bồ kết giúp da đầu sạch gàu và tóc óng mượt cho phái đẹp. Ảnh internet

 

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