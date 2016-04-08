Hãy kiểm tra chai nước và đồ nhựa nhà bạn ngay khi đọc được bài viết này

Hãy tránh xa các loại nhựa ở mục số 7, 3, 6 và yên tâm hơn khi sử dụng nhựa có kí hiệu ở mục 1, 2, 4 và 5 dưới đây.

Bạn có thể kiểm tra mã xác nhận (hay còn gọi là số hiệu) được in trên hầu hết các chai nhựa và hộp đựng thức ăn, bạn sẽ biết được loại nhựa mà mình đang sử dụng có đặc tính ra sao. Sau khi đọc các thông tin dưới đây, bạn sẽ an tâm hơn với quyết định sử dụng đồ nhựa của mình.

Đồ nhựa có kí hiệu PET thường được dùng cho chai nước ngọt, nước, nước trái cây, nước súc miệng, nước uống thể thao và thùng chứa để gia vị như nước sốt cà chua, salad dressing, mứt và mứt. Chai nhựa có kí hiệu PET được xem là an toàn, nhưng nó cũng có thể rỉ ra antimon kim loại độc hại, được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Một nghiên cứu đã xem xét 63 nhãn hiệu nước đóng chai được sản xuất ở châu Âu và Canada tìm thấy nồng độ của antimon rằng đã hơn 100 lần so với mức thông thường được tìm thấy trong mạch nước ngầm sạch.

Vì thế, chai nhựa có kí hiệu PET không nên sử dụng quá 2 lần vì nó sẽ sản sinh antinmon độc hại cho cả gia đình bạn.

2. Polyethylene (HDPE)

Đồ nhựa được đánh dấu kí hiệu HDPE được coi là ít nguy hiểm, thường được sử dụng cho sữa, bình nước và nước đóng chai. Nó cũng được sử dụng để làm túi hàng tạp hóa và lót hộp ngũ cốc. Đây được xem là nhãn hiệu an toàn cho bạn khi chọn mua hoặc tái sử dụng.

3. Polyvinyl Chloride (PVC)

Nhựa PVC có thể ở dạng cứng hoặc mềm dẻo, loại nhựa này thường được tìm thấy trong túi bọc thịt, đồ chơi bằng nhựa, khăn trải bàn và vỉ thuốc sử dụng để lưu trữ các loại thuốc.

PVC có chứa hóa chất độc hại gồm DEHP, một loại phthalate được sử dụng như một chất làm mềm nhựa. Phthalates là một trong những nhóm hóa chất gây ảnh hưởng đến hormone giới tính. Những hóa chất này đã phá vỡ các hệ thống nội tiết của động vật hoang dã, gây ra bệnh ung thư tinh hoàn, biến dạng bộ phận sinh dục, số lượng tinh trùng thấp và vô sinh ở một số loài, bao gồm gấu Bắc cực, hươu, cá voi …

Nếu nhà bạn có chứa, sàn nhựa dẻo mềm, chẳng hạn như nhựat? vinyl hoặc đệm cho trẻ em, hãy kiểm tra ngay kí hiệu này và dừng ngay ý định sử dụng lâu dài.

4. Low Density Polyethylene (LDPE)

LDPE được xem là loại nhựa có nguy hiểm thấp, nó được sử dụng trong các túi bánh mì, túi sản phẩm tươi sống, rác thải hộ gia đình và thực phẩm đông lạnh, cũng như trong hộp sữa giấy và ly đựng đồ uống nóng và lạnh.

5. Polypropylene (PP)

Nhựa PP được sử dụng để làm cho các thùng chứa sữa chua, các loại thực phẩm đặc sản, thuốc men và các bữa ăn mang đi. PP được cho là có khả năng chịu nhiệt cao làm cho nó không thể thấm hóa chất khi chứa thức ăn, đồ uống nóng.

6. Polystyrene (PS)

Polystyrene, hay còn gọi là xốp, được sử dụng để làm cho chén, đĩa, bát mang đi. Polystyrene được biết đến có thể thấm styrene – chất có thể gây tổn hại hệ thống thần kinh của bạn và có thể gây ung thư nếu bạn ăn thứ ăn chứa trong chúng.

Nhiệt độ là nguyên nhân khiến styrene bị tan từ polystyrene, điều đó đồng nghĩa với việc bạn không nên sử dụng PS cho việc chứa đồ ăn, thức uống nóng.

7. BPA và BPS

BPA và BPS là chất gây rối loạn nội tiết, có nghĩa là chúng có khả năng can thiệp hormone của cơ thể bạn và "phá vỡ" hệ thống nội tiết. Các tuyến của hệ thống nội tiết và các hormone chúng sản sinh là công cụ trong việc “điều chỉnh” tâm trạng, sự tăng trưởng và phát triển, chức năng mô, sự trao đổi chất, cũng như chức năng tình dục và quá trình sinh sản.

Khi tử cung tiếp xúc với các hợp chất bisphenol, có thể dẫn đến nhiễm sắc thể ở thai nhi đang phát triển, gây sảy thai tự phát và tổn thương di truyền. Nhiều nghiên cứu cũng đưa ra bằng chứng cho thấy các hóa chất này ảnh hưởng đến người lớn và trẻ em và dẫn đến giảm chất lượng tinh trùng, dậy thì sớm, kích thích phát triển tuyến vú, làm gián đoạn chu kỳ sinh sản và rối loạn chức năng buồng trứng, ung thư…

BPA và BPS là 2 kí hiệu tuyệt đối tránh xa mà mọi gia đình nên lưu ý.