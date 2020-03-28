Hạt chùm ngây có tác dụng gì cho sức khỏe? Cách dùng hạt chùm ngây như thế nào?

Chùm ngây vốn nổi lên thời gian gần đây như một vị thuốc không quá khó tìm nhưng lại mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe như: cải thiện các vấn đề tim mạch, giúp ngủ ngon và làm đẹp hiệu quả. Đặc biệt, mọi bộ phận của loại cây này đều có thể được tận dụng để chế biến thành các loại thuốc, từ hạt cho đến lá, thân, rễ…

Hạt chùm ngây có tác dụng gì? Ngoài việc giúp hạ huyết áp, hạt chùm ngây còn có tác dụng giúp giảm lượng đường trong máu hiệu quả và an toàn. Hàm lượng kẽm dồi dào trong hạt chùm ngây giúp hỗ trợ quá trình điều tiết lượng insulin trong máu, giúp chúng ổn định hơn.

Trong mỗi 30g hạt chùm ngây chứa lượng sắt gấp 3 lần lượng cải bó xôi cùng trọng lượng. Điều này có tác dụng tích cực lên những người ăn chay hoặc những người đang có biểu hiện thiếu sắt.

Sắt giúp tăng lượng máu và mang oxy đến các cơ bắp, mô và các cơ quan nội tạng.Vì thế, hạt chùm ngây sẽ là gợi ý tuyệt vời để bổ sung thêm sắt cho cơ thể.

* Cải thiện hiệu quả giấc ngủ

Các bộ phận của chùm ngây đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ như một liệu pháp giúp an thần, ổn định hệ thần kinh. Hạt chùm ngây giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi từ đó giúp bạn đi vào giấc dễ dàng hơn.

Hạt chùm ngây giúp làm giảm căng thẳng, mệt mỏi từ đó giúp bạn đi vào giấc dễ dàng hơn

Bạn nên uống nước ấm ngâm hạt chùm ngây thường xuyên trước khi đi ngủ để cải thiện tình trạng khó ngủ, giúp buổi sáng thức dậy trở nên tỉnh táo và nhiều năng lượng hơn.

* Điều hòa huyết áp ở người cao tuổi

Vấn đề cao huyết áp đã trở thành tình trạng chung của toàn xã hội khi số lượng bệnh nhân ngày càng tăng lên và trẻ hóa dần. Huyết áp cao lâu ngày có thể gây ra tổn thương ở tim mạch, chẳng hạn như đau tim hay đột quỵ.

Nhằm giúp giảm áp lực lên mạch máu một cách tự nhiên và an toàn, các chuyên gia đã đưa ra lời khuyên những người cao huyết áp nên tập luyện thể thao đều đặn và duy trì lối sống lành mạnh.

Hạt chùm ngây giúp hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ các mô tim khỏi tổn thương nghiêm trọng

Bên cạnh đó, một vài nghiên cứu cho thấy hạt chùm ngây giúp hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ các mô tim khỏi tổn thương nghiêm trọng.

* Hạt chùm ngây làm đẹp da

Giàu hàm lượng axit oleic và các vitamin, khoáng chất thiết yếu, các sản phẩm chăm sóc da được chiết xuất từ hạt chùm ngây có khả năng thẩm thấu sâu vào các lớp tế bào biểu bì, từ đó nuôi dưỡng và tăng cường sản xuất collagen – loại protein thiết yếu giúp duy trì làn da trẻ trung và trắng sáng.

Hạt chùm ngây làm đẹp da

* Cải thiện mái tóc chắc khỏe

Hạt chùm ngây còn có nhiều lợi ích cho mái tóc. Các vitamin có trong loại hạt này có công dụng cải thiện lưu thông máu ở da đầu, giúp các nang tóc phát triển chắc khỏe hơn. Từ đó giúp cho mái tóc dày và khỏe mạnh hơn.

Thành phần kẽm và vitamin A cũng đồng thời nuôi dưỡng các mô tóc. Ngoài ra, chúng còn giữ cho các tuyến bã nhờn không bị tắc nghẽn, từ đó giúp tóc hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Hạt chùm ngây giúp cho mái tóc dày và khỏe mạnh hơn

* Loại bỏ các cholesterol xấu

Trong hạt chùm ngây không hề chứa cholesterol. Bên cạnh đó, chúng còn giúp ngăn ngừa các biến chứng do cholesterol cao. Nồng độ cholesterol cao trong máu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của tim mạch.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp giúp cải thiện chế độ ăn uống, bạn có thể sử dụng dầu ép từ hạt chùm ngây thay cho các loại dầu nhiều cholesterol khác.

2. Cách sử dụng hạt chùm ngây phát huy tối đa tác dụng

Nếu như rễ, thân, lá của cây chùm ngây bạn có thể chế biến thành nhiều vị thuốc hay các món ăn giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật, cách sử dụng hạt chùm ngây lại tương đối đơn giản và dễ dàng hơn.

Bóc lớp vỏ lụa bên ngoài bỏ đi, dùng phần nhân bên trong hạt và ăn trực tiếp

Chúng ta chỉ cần bóc lớp vỏ lụa bên ngoài bỏ đi, dùng phần nhân bên trong hạt và ăn trực tiếp (mỗi ngày chỉ nên ăn 12 hạt chia làm 2 lần ăn). Điều này cũng giúp giải đáp thắc mắc của nhiều độc giả là hạt chùm ngây ăn sống được không.

Để ăn ngon hơn và giúp cơ thể dễ hấp thu hơn, bạn có thể rang hạt chùm ngây trước khi bóc vỏ lụa tương tự việc rang các loại đậu. Nên rang với lửa vừa, tránh lửa lớn gây cháy khét hạt chùm ngây thì khi dùng sẽ không tốt cho sức khỏe.

Hạt chùm ngây có thể ép lấy dầu

Ngoài ra, hạt chùm ngây còn có thể ép lấy dầu. Dầu từ hạt chùm ngây để được lâu, không bị biến đổi mùi như các loại dầu hạt khác. Dầu hạt chùm ngây còn dùng để thoa lên mặt và toàn bộ cơ thể giúp săn chắc và trắng hơn.

Dùng để lọc nước: Bạn có biết hạt chùm ngây khi đem đi nghiền nát, có thể cho vào nước sông, nước bị ô nhiễm để lắng như phèn chua giúp làm sạch nước và đây là cách làm đã được nhiều người dân miền sông nước sử dụng.

Chính vì thế, không phải vô cớ mà cây chùm ngây được nhà Phật gọi với cái tên khác là cây Độ Sinh do chúng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho con người.

Hạt chùm ngây dùng để lọc nước

Hạt chùm ngây ngâm rượu trị bách bệnh

* Công dụng của hạt chùm ngây ngâm rượu

Rượu hạt chùm ngây giúp ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả, làm giảm đến mức thấp nhất các axit uric trong cơ thể, từ đó giúp hạn chế các bệnh về xương khớp như: đau khớp, viêm khớp, gout,...

Ngoài ra, các hoạt chất có trong hạt chùm ngây còn giúp giảm lượng cholesterol xấu, bảo vệ sức khỏe tim mạch, ổn định huyết áp, điều hòa nhịp tim, ngăn ngừa sự tăng trưởng và phát triển của các khối u, chống lão hóa hiệu quả.

Hạt chùm ngây được dùng để ngâm rượu trị bệnh

Bên cạnh hạt thì rễ và vỏ của cây chùm ngây còn có tác dụng giảm sưng viêm, giảm đau nhức ở những bệnh nhân viêm khớp, nâng cao hệ thống miễn dịch cho cơ thể, giúp giảm ho khan, ho có đờm hiệu quả.

* Cách ngâm rượu hạt chùm ngây vừa ngon vừa hiệu quả

Các bước vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị một vài nguyên liệu rất dễ tìm là có thể tự tay ngâm cho mình một bình rượu vừa chất lượng vừa an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đầu tiên, chúng ta nên chọn những quả chùm ngây đã chín, tách lấy phần hạt bên trong. Để có một bình rượu ngâm đúng tiêu chuẩn, bạn cần chuẩn bị khoảng 1 kg hạt chùm ngây đã tách vỏ. Sau đó cho chúng vào bình thủy tinh hoặc bình gốm sứ theo tỷ lệ 1 kg hạt chùm ngây: 4 – 5 lít rượu trắng. Cuối cùng chỉ việc đậy kín nắp bình để không khí không lọt vào bên trong.

Dùng cách ngâm rượu hạt chùm ngây là một giải pháp thông minh, có thể khai thác triệt để các dưỡng chất có trong loại hạt này

Hũ rượu chùm ngây sau khi đậy kín nắp, chúng ta có thể để chưng trong nhà hoặc hạ thổ tùy nhu cầu sử dụng. Nếu muốn hạ thổ rượu thì nhất định bạn phải sử dụng chum sành, tốt nhất là loại chum sành đất nung không tráng men. Sau tối thiểu 6 tháng ngâm, chúng ta có thể sử dụng được loại rượu này.

Một lưu ý là chùm ngây có tính nóng, hỗ trợ hoạt huyết, kháng viêm nên bạn phải liều lượng đúng theo công thức nêu trên mới cho ra rượu ngâm có chất lượng tốt nhất. Rượu hạt chùm ngây không thích hợp với các đối tượng như trẻ em, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi, còn lại nam nữ thanh niên và người trung niên đều có thể sử dụng.

Dùng cách ngâm rượu hạt chùm ngây là một giải pháp thông minh, có thể khai thác triệt để các dưỡng chất có trong loại hạt này. Rượu chùm ngây có thể dùng uống mỗi ngày từ 1 - 2 ly nhỏ giúp bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực, hỗ trợ ngăn ngừa khối u, hỗ trợ điều trị các bệnh lý xương khớp, tim mạch, huyết áp,…

Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ có thể giúp các bạn giải đáp được câu hỏi Hạt chùm ngây có tác dụng gì, để sử dụng chúng đúng cách, an toàn và hiệu quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh mỗi ngày.