Đừng làm lơ những dấu hiệu này bởi có thể bạn đang mắc bệnh ung thư mũi họng

Sống khỏe 31/05/2018 16:42

Chảy máu mũi, giảm thính lực hay nghẹt mũi... là những dấu hiệu ban đầu của ung thư mũi họng vô cùng nguy hiểm.

Ung thư mũi họng được xem là căn bệnh nguy hiểm vì khó chữa trị và tỷ lệ tử vong cao. Theo thống kê, số người bị ung thư mũi họng tại Việt Nam đang ngày càng tăng (400 - 500 ca/năm).

Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất là từ 30 - 55 tuổi và nam giới thường dễ mắc hơn nữ. Nguyên nhân chính là do thói quen hút thuốc lá, uống nhiều bia rượu, chế độ ăn uống không khoa học...

Đừng làm lơ những dấu hiệu này bởi có thể bạn đang mắc bệnh ung thư mũi họng - Ảnh 1
Ung thư mũi họng rất khó điều trị nếu phát hiện trễ và có tỷ lệ tử vong cao - Ảnh minh họa: Internet

Các chuyên gia cho biết, hiện nay có khoảng 80% các trường hợp bệnh đã phát triển đến giai đoạn 3 hoặc cuối khi đến bệnh viện.

Trước sự nguy hiểm của bệnh ung thư mũi họng, chúng ta cần phải trang bị một số kiến thức cơ bản, đặc biệt bạn cần ghi nhớ những dấu hiệu này trước khi quá muộn.

Những dấu hiệu ung thư mũi họng

Chảy máu mũi

Một trong những triệu chứng phổ biến của bệnh này là tình trạng chảy máu mũi thường xuyên và không rõ nguyên nhân. Máu có thể chảy từ một hay cả hai bên hoặc một số trường hợp xuất hiện máu trong nước mũi nên dễ bị nhầm lẫn với bệnh viêm xoang.

Đừng làm lơ những dấu hiệu này bởi có thể bạn đang mắc bệnh ung thư mũi họng - Ảnh 2
Chảy máu mũi bất thường là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư mũi họng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không sớm điều trị, tình trạng này sẽ diễn ra thường xuyên hơn và rất khó cầm máu, khiến cơ thể luôn cảm thấy mệt mỏi.

Giảm thính lực

Đừng làm lơ những dấu hiệu này bởi có thể bạn đang mắc bệnh ung thư mũi họng - Ảnh 3
Người bệnh thường xuyên bị ù tai, thính lực ngày càng kém - Ảnh minh họa: Internet

Do tai - mũi - họng có mối liên hệ với nhau, những bệnh nhân mắc ung thư mũi họng sẽ có triệu chứng phổ biến như suy giảm thính lực, ù tai, nhức đầu.

Nghẹt mũi

Nghẹt mũi là một triệu chứng sớm của ung thư mũi họng. Do đó, nếu bạn thường xuyên có triệu chứng nghẹt mũi (một hay cả hai bên) cần đi kiểm tra sớm.

Khàn tiếng trong thời gian dài

Những bệnh lý như sốt, cảm cúm cũng khiến bệnh nhân bị khàn tiếng. Tuy nhiên nếu hiện tượng này xảy ra trên 3 tuần và không có dấu hiệu thuyên giảm, bạn cần đến bệnh viện kiểm tra ngay bởi đó có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư.

Đừng làm lơ những dấu hiệu này bởi có thể bạn đang mắc bệnh ung thư mũi họng - Ảnh 4
Khàn giọng lâu ngày không hết là dấu hiệu thường gặp của ung thư mũi họng - Ảnh minh họa: Internet

Việc sớm phát hiện dấu hiệu của bệnh ung thư mũi họng sẽ giúp cho quá trình điều trị. Do đó, nếu thấy một trong những triệu chứng trên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám.

 

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