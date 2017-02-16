Sự thay đổi về chu kỳ kinh nguyệt có thể là do nhiều yếu tố khác nhau. Đó là lí do bạn nên đi khám nếu thấy tình trạng này kéo dài để điều trị tận gốc vấn đề.

Tuy nhiên, bạn cần biết cách nhận ra những dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt vì chúng có thể cảnh báo các vấn đề sức khỏe hoặc rối loạn hormone. Sau đây là 6 nguyên nhân phổ biến nhất khiến kỳ đèn đỏ của bạn trở nên bất thường:

Kinh nguyệt là quá trình sinh học và hormone mà phụ nữ phải trải qua mỗi tháng và có ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Vào kỳ 'đèn đỏ', rất nhiều thay đổi xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp tới vấn đề sinh sản và tình dục. Ngoài ra, chúng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Đó là vì sự sản xuất hormone thay đổi đáng kể giữa thời kỳ dậy thì và mãn kinh.

Vấn đề tuyến giáp

Các rối loạn liên quan tới hoạt động của tuyến giáp là nguyên nhân chính gây kinh nguyệt bất thường. Tuyến giáp sản xuất ra nhiều hormone quan trọng, do đó sự mất cân bằng tuyến giáp gây ra ít nhất 15% trường hợp kinh nguyệt không đều. Cơ quan này kiểm soát hệ nội tiết, trao đổi chất và hoạt động tình dục.

Kết thúc việc dùng thuốc tránh thai

Thuốc uống tránh thai giữ lượng estrogen luôn ở mức cao. Tình trạng kinh nguyệt không đều xảy ra khi bạn ngừng dùng thuốc. Thậm chí bạn có thể tắt kinh do thay đổi hormone.

Ước tính 29% phụ nữ ngừng dùng thuốc tránh thai bị tắt kinh tới 3 tháng.

Tập thể dục quá sức

Tập thể dục quá sức có thể ảnh hưởng tới những thay đổi ở tuyến yên, tuyến giáp và tuyến thượng thận, vốn thường xuất hiện cùng với sự thay đổi kinh nguyệt. Ví dụ, những phụ nữ chạy marathon hoặc thi đấu sẽ ngừng có kinh 1 hoặc 2 tháng do sự thay đổi hoạt động hormone.

Trên thực tế, 81% nữ vận động viên thể hình có kinh nguyệt bất thường vào 1 lúc nào đó trong đời.

Mất cân bằng hormone

Sự mất cân bằng hormone chẳng hạn do hội chứng PCOS, là nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng kinh nguyệt bất thường. Tình trạng này sẽ thay đổi mức hormone tình dục, bao gồm estrogen, progesterone, và testosterone. Kết quả, chu kỳ kinh nguyệt cũng thay đổi, do đó gây ra những triệu chứng khác như lông mọc bất thường, nổi mụn, và thay đổi cân nặng đột ngột.

Một vấn đề hormone khác là mãn kinh sớm (trước tuổi 40). Trong trường hợp này, các triệu chứng đi kèm gồm có khô âm đạo, đổ mồ hôi trộm, thường xuyên thay đổi tâm trạng.

Dị ứng

Tình trạng dị ứng, nhất là dị ứng thực phẩm cũng có liên quan tới kinh nguyệt bất thường. Dị ứng khiến hoạt động của tuyến thượng thận bị ảnh hưởng, tăng stress và mất cân bằng hormone tình dục.

Thiếu dinh dưỡng

Thiếu dinh dưỡng cũng ảnh hưởng tới hoạt động của tuyến giáp và tuyến thượng thận. Chế độ ăn nghèo các chất chống oxy hóa, khoáng chất, vitamin và probiotics có thể tăng mức cortisol và dẫn tới các rối loạn như cường giáp và suy nhược tuyến thượng thận.

Mức cortisol cao không chỉ tăng stress mà còn ức chế hoạt động của nhiều hormone quan trọng, kể cả những hormone chịu trách nhiệm cho hoạt động tình dục.

Hãy lưu ý vì sức khỏe.