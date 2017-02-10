Đừng chủ quan, dù không sex bạn vẫn có thể mang thai khi làm điều này

Sống khỏe 10/02/2017 08:08

Theo các chuyên gia tình dục, dù không cởi quần áo bạn cũng vẫn có thể thụ thai nếu làm điều sau.

Theo Dailystar, xét về mặt lí thuyết, bạn có thể mang thai cho dù không sex, thậm chí dù bạn vẫn còn là gái trinh. Do đó, nếu không muốn có con sớm, bạn cần phải biết hành vi tình dục nào có thể khiến bạn dính bầu. Về cơ bản, chị em sẽ thụ thai nếu tinh trùng tiếp xúc với âm đạo vào bất kỳ thời điểm nào.

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Hành vi này có thể khiến chị em dính bầu dù không sex - Ảnh minh họa: Internet

Sau đây là một số lầm tưởng tai hại về mang thai khiến nhiều chị em phải 'ngậm trái đắng':

Quan hệ ngoài (tình dục không xâm nhập)

Phụ nữ có thể mang thai cho dù họ không sex thực sự hoặc ‘cậu bé’ không hề xâm nhập ‘cô bé’. Theo các chuyên gia tình dục, phụ nữ có thể thụ thai từ tình dục không xâm nhập – cho dù họ không cởi quần lót – vì tinh trùng có thể thấm qua đồ lót và xâm nhập vào vùng kín. Trên thực tế, không ít người đã ‘chết đứng’ vì tai nạn này.

Cho con bú không mang thai

Đây là 1 quan niệm sai lầm tai hại khiến nhiều chị em tiếp tục mang thai ngoài ý muốn. Không ít người nghĩ rằng cho con bú sẽ giúp mẹ không bị mang thai. Họ tin rằng đây là liều thuốc tránh thai tự nhiên cho chị em trong vòng 6 tháng sau khi sinh. Trên thực tế, dù điều này giúp giảm xác suất mang thai tiếp, song nó không phải là cách đảm bảo 100% chị em sẽ không dính bầu. Vì thế, bạn cần lưu ý.

Xuất tinh ngoài

Nhiều cặp đôi nghĩ rằng xuất tinh ngoài sẽ giúp ngừa thai, nhưng bạn vẫn có thể thụ thai cho dù đàn ông không hề xuất tinh. Đó là vì chất dịch trước khi xuất tinh chứa 1 lượng nhỏ tinh trùng có thể giúp thụ tinh cho trứng.

Canh lịch

Một số chị em nghĩ rằng việc kiêng sex khi đang ở chu kỳ rụng trứng sẽ giúp họ tránh thai. Mặc dù phương pháp này có một số hiệu quả nhất định, song bạn nên nhớ phụ nữ có thể thụ thai ở bất kỳ thời điểm nào trong tháng – cho dù đang có kinh nguyệt.

Thuốc tránh thai

Không có loại thuốc tránh thai nào đảm bảo hiệu quả phòng ngừa 100%. Bạn vẫn có thể dính bầu cho dù dùng bao cao su hay uống thuốc.

Sex ‘cửa sau’ hay oral sex có làm mang thai không?

Về cơ bản, hai phương pháp này sẽ không làm bạn mang thai miễn là tinh trùng không tiếp xúc với âm đạo trong quá trình quan hệ.

Không thể mang thai khi đã mãn kinh

Trong khi bạn có thể mang thai suốt thời gian mãn kinh, bạn không thể thụ thai sau khi hết kinh nguyệt trong 12 tháng liên tục. Khi đã mãn kinh, chị em sẽ không còn khả năng thụ thai nữa.

Chúc bạn sống khỏe.

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