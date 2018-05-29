Đục thủy tinh thể là gì? Nguyên nhân, dấu hiệu, cách phòng và điều trị

Sống khỏe 29/05/2018 12:08

Đục thủy tinh thể là một bệnh lý về mắt nếu không được phát hiện và chữa trị kịp thời có thể dẫn đến mù lòa. Bài viết dưới đây cho chúng ta hiểu rõ hơn về nguyên nhân, dấu hiệu cũng như cách phòng và điều trị bệnh đục thủy tinh thể.

Đục thủy tinh thể là gì?

Đục thủy tinh thể là một tình trạng thể thủy tinh, ống kính trong suốt của mắt bị mờ đi. Thủy tinh thể của mắt chủ yếu được cấu tạo từ nước và các protein, chúng được sắp xếp thứ tự nhằm cho ánh sáng có thể xuyên qua và hội tụ trên võng mạc mắt, giúp chúng ta có thể nhìn rõ các vật thể dù ở gần hay xa. Tuy nhiên dưới sự tác động của nhiều yếu tố bên ngoài đã làm cho các protein cấu tạo nên thủy tinh thể tụ lại thành từng đám, mảng mờ làm cản trở đường truyền của tia sáng lên võng mạc, từ đó gây suy giảm thị lực, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa nếu không phát hiện và chữa trị đúng lúc.

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So sánh giữa mắt bình thường và mắt bị đục thủy tinh thể

Nguyên nhân và dấu hiệu gây ra đục thủy tinh thể

Hiện nay có nhiều nguyên nhân tác động tới bệnh đục thủy tinh thể như: môi trường sống, di truyền, chế độ dinh dưỡng, chấn thương… Tuy vậy, nguyên nhân đặc biệt nhất là do tuổi tác, chúng quyết định đến 99%. Độ tuổi bắt đầu xuất hiện bệnh lý đục thủy tinh thế là từ 60 tuổi trở lên.

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến gây ra đục thủy tinh thế:

Do tuổi tác: Tuổi tác của con người cũng ảnh hưởng đến thị lực của mỗi người, tuổi càng cao thì thị lực càng giảm, điều đó có nghĩ khả năng mắc phải bệnh lý đục thủy tinh thể càng cao. Khi đó sự thay đổi cấu trúc protein thủy tinh thể dẫn đến đục thủy tinh thể.

Bẩm sinh: Di truyền chiếm tỷ lệ cũng khác cao, trẻ sinh ra mắc phải bệnh đục thủy tinh thể là do rối loạn di truyền, hoặc khi mang thai mắc các bệnh truyền nhiễm như như bệnh sởi, bệnh rộp da và giang mai.

Nguyên nhân thứ phát: Nguyên nhân này chủ yếu do yếu tố khách quan như tang nhãn áp, tiểu đường. Dùng thuốc chứa corticoid kéo dài, thuốc mỡ máu, chống loạn nhịp tim và thuốc chống trầm cảm.

Chấn thương: Một số chấn thương có thể dẫn đến sự hình thành đục thể thuỷ tinh ngay hoặc sau nhiều năm.

Dấu hiệu nhận biết bệnh đục thủy tinh thể

- Giảm thị lực: Mắt nhìn mờ, khó nhìn, nhanh mỏi mắt khi tập trung xem một cái gì đó

- Nhạy cảm hơn với ánh sáng, đi ra ngoài nắng thì chói sáng, quáng gà còn vào trong mát, bóng tối nhìn rõ hơn

- Nhìn một vật ra nhiều vật, bị nhòe mắt hoặc nhìn mờ như đang ở trong làn sương

- Hiện tượng ruồi bay, chấm đen, đốm đen xuất hiện trước mắt

Cách phòng và điều tri đục thủy tinh thể

Theo khuyến cáo của các chuyên gia Nhãn khoa, cách tốt nhất để phòng chống căn bệnh đục thủy tinh thể là cần thay đổi thói quen sinh hoạt một cách khoa học.

Phương pháp dùng thuốc và giải pháp bổ trợ: Các bác sĩ sẽ cho bổ sung một số vitamin như C, A, E.. và một số hoạt chất khác để làm chậm lại tiến trình đục thủy tinh thể.

Phương pháp phẫu thuật: Nên áp dụng với những ca bệnh nhân bị đục thủy tinh thể trầm trọng.

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