Sau khi nghe bác sĩ phân tích, mẹ của cậu bé đã rất sợ hãi, nhưng may mắn thay cô đã phát hiện sớm bệnh tình và nguyên nhân gây ra căn bệnh cho con.

Bé trai người Trung Quốc tên Lôi Lôi chỉ mới 5 tuổi nhưng đã thường xuyên bị ho. Dù mẹ bé cho uống đủ loại thuốc vẫn không đỡ. Sốt ruột quá nên bà đã đưa cậu đến bệnh viện khám và làm xét nghiệm. Kết quả, bé bị ngộ độc formaldehyde. Kết quả này khiến người mẹ rơi nước mắt hối hận vì biết nguyên nhân chính là do mình. Theo bác sĩ, việc sống trong môi trường có hàm lượng formaldehyde vượt chuẩn có thể khiến trẻ bị ho thường xuyên, khó chịu mắt, kích ứng da. Nếu tình trạng này diễn ra lâu dài không được xử lý, trẻ em sẽ có nguy cơ bị ung thư máu rất cao. Sau khi nghe bác sĩ phân tích, mẹ của Lôi Lôi đã rất sợ hãi, nhưng may mắn thay cô đã phát hiện sớm bệnh tình và nguyên nhân căn bệnh cho con.

Được biết, căn nhà mới của gia đình cậu mới được sửa sang lại. Vì muốn tiết kiệm một ít tiền thuê nhà mà gia đình cậu đã chuyển thẳng đến ở nhà mới khi chỉ vừa sơn sửa được vài ngày. Hợp chất Formaldehyde trong căn nhà mới này chính là nguyên nhân khiến cậu bé kích ứng. Nếu hít phải lượng lớn hợp chất Formaldehyde lâu dần trẽ sẽ có nguy cơ cao mắc ung thư máu - Ảnh minh họa: Internet Formaldehyde là một hợp chất dễ bay hơi, có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người với nồng độ cao. Nó thường có trong các sản phẩm như: gỗ ép (ván ép), bọt cách nhiệt, sơn tường và giấy dán tường, một số loại vải tổng hợp... Khi độ ẩm và nhiệt độ trong nhà cao càng làm nó thoát ra ngoài nhiều hơn.

Cách loại bỏ formaldehyde khỏi môi trường sống Để giảm nồng độ formaldehyde trong nhà và không gây hại cho con người thì chủ nhà nên: 1. Thường xuyên mở cửa sổ Mở cửa để làm thông thoáng nhà cửa hoặc có thể sử dụng quạt hút mùi, máy lọc không khí để làm loãng nồng độ formaldehyde trong nhà. Khi sử dụng nước tẩy rửa, sơn nhà, nhà mới lát sàn gỗ, sơn móng tay.... càng cần phải làm thông thoáng nhà hơn. 2. Để đồ nội thất ở nơi thông thoáng Đối với các sản phẩm đồ gỗ công nghiệp, gỗ sơn, gỗ ép, gỗ lát sàn nhà, nội thất mới... nên phơi thoáng hoặc để ở vị trí thoáng mát trước khi đưa vào sử dụng. Những gia đình mới lắp đặt đồ nội thất, lát sàn... nên đợi một khoảng thời gian mới chuyển vào ở để formaldehyde bay hơi bớt. Hợp chất gây độc này có rất nhiều trong vật liệu xây dựng, nên khi chuyển vào nhà mới ba mẹ cần lưu ý tránh để trẻ nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet 3. Không hút thuốc trong nhà Không chỉ chứa các chất gây ung thư, có hại cho sức khỏe trẻ nhỏ mà khói thuốc lá còn chứa formaldehyde. Vì thế, gia đình nào có người hút thuốc lá nên tránh hút thuốc trong nhà, gần nhà để tránh trẻ bị nhiễm độc formaldehyde. 4. Không bao giờ cho trẻ mặc quần áo mới chưa được giặt giũ Trong thuốc nhuộm và các quy trình sản xuất quần áo đều có formaldehyde, mức độ phụ thuộc vào từng loại vải. Ngoài ra trong quá trình bảo quản quần áo mới sản xuất chất này cũng chứa rất nhiều. Do đó, bố mẹ lưu ý luôn cần giặt sạch quần áo mới rồi mới cho trẻ mặc. Có thể nói việc bố mẹ chủ quan để con trẻ sống trong môi trường độc hại này là khó chấp nhận. Sự việc lần này cũng là một lời cảnh tỉnh để các ông bố và bà mẹ trẻ rút kinh nghiệm sâu sắc. Rất may là cậu bé được phát hiện kịp thời để chữa trị và không có biến chứng nào nặng hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dua-tre-moi-5-tuoi-da-co-nguy-co-bi-ung-thu-mau-tiet-lo-bat-ngo-ve-nguyen-nhan-khien-cha-me-vo-cung-so-hai-399609.html