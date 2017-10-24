Đưa chàng "lên đỉnh" bằng bàn tay ma thuật

Các chị em thường rất ngại ngùng và hay phải hành động ở tư thế kém thoải mái mà không dám tâm sự với chàng. Đừng lo về vấn đề đó nhé! Bạn có quyền thay đổi tư thế nếu thấy không phù hợp với mình.

Bạn có thể ngồi ở thành giường hoặc có thể ngả lưng ra trong khi chàng đứng đằng trước “đi vào” sâu bên trong bạn và có thể dùng tay mân mê cơ thể bạn.

Bạn có thể lăn lộn trên đầu chàng, uốn cong người để tặng cho chàng một nụ hôn nồng cháy rồi bò trườn xuống nằm ở tư thế phù hợp nhất với mình. Đừng sợ rằng tư thế đó lạ lẫm so với tư thế thường ngày của bạn. Chính sự mới lạ này lại càng làm cho chàng khoái chí đó.

Sử dụng chất bôi trơn

Phụ nữ có cơ chế tự tiết ra chất bôi trơn âm đạo nhưng đàn ông thì không. Chính vì lẽ đó mà mỗi khi thủ dâm họ lại dùng chất bôi trơn. “Cậu nhỏ khô hạn” rất nhạy cảm và chỉ ưa sự vuốt ve nhẹ nhàng. Hãy trượt nhẹ bàn tay của bạn trên cậu bé của chàng. Bạn sẽ thấy mình trượt đi trượt lại nhanh hơn nếu có sự trợ giúp của chất bôi trơn đấy! Nếu không kịp mua chất bôi trơn thì bạn có thể dùng nước bọt, đây cũng là một “vốn tự có” dùng để bôi trơn hữu hiệu đó.

Hãy nắm chặt lấy “cậu nhỏ” của chàng

Các nhà tình dục học trên toàn thế giới đều có chung ý kiến: Phụ nữ cần sự nhẹ nhàng và chậm rãi khi mân mê, nhưng đàn ông cần sự mạnh bạo và nhanh chóng. Rất nhiều nàng đã mắc sai lầm khi sợ làm cho phần nhạy cảm của chàng đau. Nếu như bạn chỉ cầm “cậu nhỏ” của chàng bằng ngón cái và ngón trỏ thì chàng cảm thấy bạn thực sự không muốn động chạm vào “chỗ đó” và chàng sẽ cảm thấy thất vọng. Vì vậy, hãy nắm chặt lấy “cậu bé” và “hành động” thật điệu nghệ.

Luyện tập cho đến khi bạn trở nên “pro”

Bạn có thể luyện tập trước với các dụng cụ như: cà rốt và dưa chuột. Hãy làm theo cách sau: Trượt lên, xoay tròn, và trượt xuống. Hãy nắm tay thật chặt quanh “cậu bé”, trượt lên đến khi chạm vào đỉnh trên, dừng lại và xoay nhẹ. Sau đó, hãy để bàn tay trượt nhẹ xuống. Làm như thế khoảng 10 lần, mỗi lần 10 giây, sau đó lại làm lại các động tác nhanh và mạnh hơn.

Trợ giúp nếu cần thiết

Cho dù là tay bạn có điệu nghệ đến đâu thì hầu hết các chàng đều rất thích được kích thích thêm để làm họ nhanh chóng đạt khoái cảm. Vì thế, một tay bạn “làm việc” ở “cậu nhỏ” của chàng, tay kia có thể cưng nựng “bìu ngọc hành” hoặc có thể mân mê “đầu nhũ” của chàng.

Hầu hết các chàng đều thích bạn dùng chiếc lưỡi mềm mại và ướt át của bạn liếm láp “bìu ngọc hành”, “đầu nhũ”, ngực và mặt trong đùi của chàng đấy! Cố gắng miết da ở vùng” bìu ngọc hành” của chàng về phía xương chậu. Điều này sẽ làm tăng sự hưng phấn của chàng.

Sử dụng sex toy

Nếu cả hai bạn đều là những người thích phiêu lưu thì hãy thử trải nghiệm với một dụng cụ hình trụ có độ rung vừa phải kết hợp với bàn tay của bạn. Hãy dùng tay mân mê “bìu ngọc hành” và cầm “cây đũa thần” đặt gần lỗ hậu môn của chàng. Bạn cũng có thể dùng một dải lụa mỏng hoặc một chuỗi hạt quấn quanh bàn tay của mình rồi nhẹ nhàng cầm cậu nhỏ của mình và trượt. Đảm bảo chàng sẽ nhảy dựng lên vì sự mới lạ này đấy!

Ngón tay ma thuật

Việc đưa ngón tay vào lỗ hậu môn của chàng nếu khéo léo sẽ làm cho chàng nhớ đến “cõi mơ” này suốt đời nhưng nếu không khéo thì bạn có thể làm chàng thấy thất kinh đấy! Vì thế, bạn hãy để ý xem chàng sẽ phản ứng như thế nào với việc này nhé! Nếu chàng tỏ ra lo lắng thì hãy lựa lời nói với chàng, ví dụ như: Đây có thể là một trải nghiệm để đời đối với chàng đấy! Kích thích vùng đáy chậu hay lỗ hậu môn nhưng điểm G nằm sâu bên trong 3 cm, còn gọi là tuyến tiền liệt.

Để xác định được nó nằm ở đâu hãy bảo chàng nằm xuống, bôi chất bôi trơn vào ngón trỏ của bạn rồi từ từ tiến vào bên trong. Uốn cong ngón tay lên, bạn sẽ bắt gặp điểm G ngay bên trong đó.