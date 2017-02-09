Dù bị bệnh mỡ máu hay chưa, bạn cũng cần biết thông tin cực kỳ quan trọng này

Sống khỏe 09/02/2017 14:01

Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng bạn cần biết về bệnh mỡ máu - căn bệnh đang đe dọa hàng triệu người Việt.

Theo thehealthsite, lối sống thiếu lành mạnh, lười vận động cùng chế độ ăn uống không hợp lí đang khiến nhiều người đối mặt với căn bệnh mỡ máu (cholesterol) cao. Nó gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, viêm họng, đột quỵ, xơ vữa động mạch, ngoài ra còn có liên quan tới cao huyết áp và tiểu đường. Trong khi bạn có thể đã biết một ít điều về căn bệnh này, đây là 8 điều quan trọng mà có thể bạn chưa biết. 

Dù bị bệnh mỡ máu hay chưa, bạn cũng cần biết thông tin cực kỳ quan trọng này - Ảnh 1
Ảnh: Thehealthsite

Mỡ máu xấu có thể gây ung thư

Một nghiên cứu tiết lộ mỡ máu xấu khiến ung thư lan khắp cơ thể vì mỡ máu kiểm soát cơ chế di chuyển của tế bào. Các tế bào chứa các phân tử dính trên bề mặt được gọi là intergrin giúp chúng kết hợp lại với nhau. Mỡ máu xấu kiểm soát sự di chuyển của các mạch máu nhỏ chứa integrin, do đó giúp tế bào ung thư di chuyển khắp cơ thể. Integrin cũng giúp tế bào ung thư vốn đã vỡ ra khỏi khối u chính cắm rễ ở những nơi khác trong cơ thể.

Mỡ máu tốt có thể biến thành mỡ máu xấu

1 nghiên cứu cho biết mỡ máu tốt trong cơ thể có thể bị rối loạn chức năng và mất khả năng bảo vệ tim mạch. Điều này có thể dẫn tới tắc nghẽn mạch máu và gây ra xơ vữa động mạch.

Mỡ máu cao ảnh hưởng tới khả năng mang thai

Một nghiên cứu tiết lộ những cặp đôi có mức mỡ máu cao thường khó thụ thai. Theo thống kê, dù chỉ 1 trong 2 người bị mỡ máu cao thì khả năng thụ thai cũng thấp hơn so với những cặp đôi có mức mỡ máu bình thường.

Mỡ máu có thể làm tái phát bệnh ung thư tuyến tiền liệt

Mức triglyceride và mỡ máu cao ở những đàn ông đã phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt tăng nguy cơ khiến bệnh tái phát. Nghiên cứu phát hiện những nam giới có mức triglyceride 150 mg/dl hoặc hơn tăng nguy cơ tái phát ung thư tuyến tiền liệt lên 35%, so với những bệnh nhân có mức triglyceride bình thường.

Dưa hấu có khả năng kiểm soát mỡ máu tuyệt vời

Dưa hấu giúp ngừa bệnh tim mạch vì nó có khả năng ức chế sự tích tụ mỡ máu có hại, do đó kiểm soát cân nặng của cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho biết ăn loại quả này thường xuyên giúp ngăn ngừa sự hình thành mỡ ở trong các mạch máu.

Thịt nạc giảm mỡ máu

Thịt luôn gắn liền với các bệnh mạn tính như tim mạch và cao huyết áp. Nhưng 1 nghiên cứu cho hay ăn thịt nạc (đã lọc bỏ mỡ) không tăng mức cholesterol xấu. Nghiên cứu cũng cho biết bạn nên bổ sung thịt vào chế độ ăn hàng ngày vì nó có hàm lượng chất béo bão hòa thấp và giúp giảm mỡ máu xấu.

Dâu tây giảm mức mỡ máu xấu

Ăn dâu tây hàng ngày sẽ giúp giảm mức mỡ máu xấu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Loại trái cây này giàu các chất chống oxy hóa, giúp phòng ngừa bệnh tật.

Chế độ ăn Địa Trung Hải giúp giảm mỡ máu xấu

1 nghiên cứu cho biết chế độ ăn Địa Trung Hải có thể không giúp bạn giảm cân nhưng giúp giảm mức mỡ máu xấu. Họ đã thực hiện 1 chương trình giảm cân 20 tuần bằng cách áp dụng chế độ ăn này. Không nói đến việc giảm cân, phương pháp này đã giúp giảm 9% mỡ máu xấu. 

Chúc bạn sống khỏe.

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