Dọn dẹp nhà chuẩn bị đón Tết, phụ nữ nhất định nên cân nhắc thay mới 5 vật dụng này để bảo vệ sức khỏe cả gia đình

Theo quan niệm của người phương Đông, nhà cửa sạch sẽ, tươm tất tràn đầy sắc màu tươi sáng, hoa lá sẽ mang đến một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Về phương diện khoa học, dọn dẹp không gian trong nhà là cách bảo vệ sức khỏe cả gia đình.

Năm mới chính là "nguồn động lực" lớn nhất để người người thi nhau dọn dẹp nhà cửa . Và hiện nay chính là thời điểm hoàn hảo để thực hiện công việc này.

Theo các chuyên gia tại Tempur-Pees, bạn phải thay đổi tất cả gối trong nhà sau 1 đến 2 năm sử dụng. Trên thực tế, đây là vật dụng tích tụ rất nhiều vi khuẩn, không chỉ là bụi bẩn từ môi trường, mà trong khi ngủ, mồ hôi, bã nhờn từ cơ thể tiết ra cũng bám vào gối.

Theo kiểm nghiệm từ Womenhealthmag, những vật dụng dưới đây là nơi cư ngụ của nhiều vi khuẩn, do đó, trước khi Tết đến, bạn cần thay mới chúng.

Chính vì vậy, để tránh các tác nhân xấu xâm nhập vào da, cơ thể gây bệnh cho các thành viên trong gia đình, cuối năm, bạn nên thay mới gối, giặt sạch chăn, đệm.

Cuối năm, bạn nên cân nhắc thay đổi gối, làm sạch chăn, đệm để tránh để vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể - Ảnh: Internet

Quần áo, phụ kiện đã quá cũ

Mùa xuân, không khí ấm áp là lí do đầu tiên để bạn dẹp hết số quần áo mùa đông dày cộm, tốn không gian. Thay vào đó, bạn cần phải mua sắm thêm vài món đồ phù hợp với không khí tươi mới, tràn đầy sắc xuân để diện vào những ngày mùa đông.

Hơn nữa, quần áo giữ quá lâu năm cũng là nơi ẩn chứa nhiều tác nhân gây hại cho sức khỏe của làn da.

Nên loại bỏ trang phục đã cũ kĩ - Ảnh: Internet

Đồ ăn hết hạn trong tủ lạnh

Chế độ dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến tình trạng sức khỏe của chúng ta. Do đó, chưa kể đến việc thay mới thực phẩm để chuẩn bị cho dịp Tết, bạn cũng cần phải dọn dẹp tủ lạnh thường xuyên để loại bỏ những món hết hạn, hư hỏng.

Tủ thuốc trong nhà

Sau khi kiểm tra tủ lạnh, đã đến lúc bạn soạn lại tủ thuốc của gia đình, kiểm tra ngày hết hạn trên từng loại. Điều này cực kỳ cần thiết để bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Khăn tắm

Theo các chuyên gia sức khỏe, bạn nên giặt khăn tắm 2 ngày một lần, thay mới khăn mặt mỗi ngày. Nếu không, chúng sẽ tràn ngập vi khuẩn và sẽ gây hại trực tiếp đến sức khỏe.

Ngoài ra, nếu những chiếc khăn đã sử dụng sau khoảng 3 - 6 tháng, cuối năm, bạn nên thay hết tất cả chúng.

Khăn tiếp xúc trực tiếp với làn da, do đó, phải làm sạch chúng đúng cách, thay mới đúng thời hạn - Ảnh: Internet

Dọn dẹp nhà cửa không đơn thuần là ý niệm dân gian mà còn là cách để bạn bảo vệ sức khỏe của gia đình, loại bỏ hết những vật dụng đã cũ, tích tụ nhiều vi khuẩn.