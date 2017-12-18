Đọc xong bài viết này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ dám dùng tay ngoáy mũi nữa

Sống khỏe 18/12/2017 11:21

Ngoáy mũi là thói quen thường ngày của rất nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết hành động này có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Đừng nghĩ rằng việc dùng tay ngoáy mũi là cách làm sạch bụi bẩn trong mũi vì đây là điều hoàn toàn sai lầm. Từ những năm 1990, nhiều nghiên cứu tại Mỹ đã chỉ ra tác hại xấu từ việc ngoáy mũi, số trường hợp gặp phải vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe có liên quan đến thói quen này không ngừng gia tăng.

Theo James Jefferson và Trent Thompson – hai nhà khoa học đến từ Đại học Y khoa Wisconsin (Mỹ), trong số 254 người được khảo sát thì có đến 91% có thói quen thường xuyên ngoáy mũi.

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Thói quen ngoáy mũi gây nhiều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - Ảnh: Internet

Trong đó có các trường hợp mắc hội chứng “ám ảnh ngoáy mũi” (Rhinotillexomania), gần giống với một dạng tâm thần. Những người mắc hội chứng này có thể tự gây tổn thương cho mình bằng việc “nghiện” ngoáy mũi.

Những tác hại của thói quen dùng tay ngoáy mũi

Động đến “tam giác tử thần”

Khu vực hình tam giác giữa mặt có đáy là đường nối hai mép miệng và đỉnh là gốc mũi được gọi là “tam giác tử thần”. Đây là khu vực vô cùng nhạy cảm, chứa nhiều mạch máu chảy ra phía sau đầu, nối trực tiếp tới não bộ. Chỉ cần một vết trầy nhỏ trong khoang mũi sẽ dễ dẫn đến tình trạng nhiễm trùng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến trung tâm thần kinh, có thể dẫn tới nguy cơ mất thị lực, liệt vĩnh viễn hoặc thậm chí là tử vong.

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Đây là vùng "tam giác tử thần" trên khuôn mặt - Ảnh: Internet

Viêm nang lông

Móng tay thường chứa rất nhiều bụi bẩn và vi khuẩn, dùng tay ngoái mũi sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập vào bên trong. Trong nhiều trường hợp, những vi khuẩn này sẽ phát triển tạo thành mụn viêm trong khoang mũi, ảnh hưởng đến đường thở và cả các ống dẫn máu lên não.

Phá bỏ “hàng rào” bảo vệ tự nhiên của mũi

Lớp lông dày trong mũi có tác dụng như một “hàng rào” ngăn chặn vi khuẩn và bụi bẩn xâm nhập vào bên trong. Tuy nhiên, khi dùng tay ngoáy mũi bạn sẽ gây cọ sát và làm rụng lớp lông này. Bên cạnh đó, niêm mạc mũi thường rất mỏng, nếu dùng lực quá mạnh khi ngoáy sẽ làm tổn thương khu vực này, thậm chí làm rách hoặc chảy máu gây nhiễm trùng.

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Bạn nên bỏ ngay thói quen dùng tay ngoáy mũi nếu không muốn gây tổn thương niêm mạc - Ảnh: Internet

Tăng nguy cơ mắc bệnh viêm xoang

Thói quen ngoáy mũi là một trong những nguyên nhân chiếm tỷ lệ cao làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm xoang. Thói quen này rất dễ làm viêm khoang mũi, về lâu dài sẽ gây các vấn đề về hô hấp như khó thở, viêm xoang…

Nếu bạn cảm thấy bị nghẹt hoặc muốn vệ sinh mũi thì nên sử dụng tăm bông sạch thay vì ngón tay, cách này sẽ giúp giảm bớt sự lây nhiễm vi khuẩn và bảo vệ khoang mũi.

Sửa ngay thói quen ăn tối muộn để tránh gặp những tác hại không tốt cho sức khoẻ

Sửa ngay thói quen ăn tối muộn để tránh gặp những tác hại không tốt cho sức khoẻ

Một nghiên cứu từ trang Telegraph đã chỉ ra rằng, ăn tối quá muộn có thể tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường, đồng thời còn tạo điều kiện cho cân nặng tăng lên nhanh chóng.

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