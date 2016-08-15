Đọc xong bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt “thần dược” vỏ hành tây lần nào nữa

Những tưởng vỏ hành tây là thứ vô dụng, nhiều người đã vô tình bỏ đi phương thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Hành tây là thực phẩm được sử dụng phổ biến trong bữa ăn thường nhật của chúng ta, có tác dụng chữa bệnh cực tốt trên nhóm bệnh sổ mũi, nghẹt mũi hay các chứng sốt siêu vi. Khi chế biến, chúng ta thường bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài và chỉ để lại củ hành trắng tinh bên trong. Nhưng thật ra lớp vỏ hành tây mà chúng ta bỏ đi có rất nhiều chức năng tuyệt vời mà ta không ngờ tới.

Đầu tiên, vỏ củ hành chứa rất nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và hợp chất flavonoids. Các hợp chất này cho chúng ta một làn da trắng mịn, khỏe mạnh đồng thời cân bằng độ pH, giải độc bên trong cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư.

Vỏ hành tây cũng có hợp chất quercetin. Hợp chất này có khả năng ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và làm giảm huyết áp. Chưa kể tính kháng khuẩn, chống nấm của lớp vỏ này cũng rất tuyệt vời.

Với những tính năng ấy, các nhà khoa học đã kết luận rằng vỏ hành tây hỗ trợ điều trị tích cực nhiều nhóm bệnh như: béo phì, ung thư ruột kết, tiểu đường loại 2, tim mạch, tiêu hóa… Bạn có thể hấp thu toàn bộ dưỡng chất quý giá thông qua những ly nước trà vỏ hành tây, được chế biến vô cùng đơn giản, theo Healthy food star.

Nguyên liệu:

Vỏ hành tây

Vài miếng hành

Nước sôi

Thực hiện:

Bước 1: Cho tất cả các vỏ hành tây vào trong một cái lọ

Bước 2: Thêm một vài miếng hành tây vào lọ, đổ nước sôi sao cho ngập hết lớp hành.

Bước 3: Ngâm trong 15 phút. Lọc lấy nước và uống.

Bạn nên uống trước khi đi ngủ để cho hiệu quả tốt nhất. Nếu bạn chán cách uống thông thường này, bạn có thể thêm nước trà vào súp và các món hầm để dễ sử dụng.

Lưu ý: phụ nữ có thai và cho con bú không nên sử dụng thức uống này.

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