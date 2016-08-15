Đọc xong bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt “thần dược” vỏ hành tây lần nào nữa

Sống khỏe 15/08/2016 15:14

Những tưởng vỏ hành tây là thứ vô dụng, nhiều người đã vô tình bỏ đi phương thuốc chữa bệnh hiệu quả.

Hành tây là thực phẩm được sử dụng phổ biến trong bữa ăn thường nhật của chúng ta, có tác dụng chữa bệnh cực tốt trên nhóm bệnh sổ mũi, nghẹt mũi hay các chứng sốt siêu vi. Khi chế biến, chúng ta thường bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài và chỉ để lại củ hành trắng tinh bên trong. Nhưng thật ra lớp vỏ hành tây mà chúng ta bỏ đi có rất nhiều chức năng tuyệt vời mà ta không ngờ tới.

Đọc xong bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt “thần dược” vỏ hành tây lần nào nữa - Ảnh 1
Lớp vỏ hành tây mà chúng ta thường bỏ đi có rất nhiều chức năng tuyệt vời ta không ngờ tới

Đầu tiên, vỏ củ hành chứa rất nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và hợp chất flavonoids. Các hợp chất này cho chúng ta một làn da trắng mịn, khỏe mạnh đồng thời cân bằng độ pH, giải độc bên trong cơ thể và ngăn ngừa sự phát triển tế bào ung thư.

Vỏ hành tây cũng có hợp chất quercetin. Hợp chất này có khả năng ngăn ngừa tắc nghẽn động mạch và làm giảm huyết áp. Chưa kể tính kháng khuẩn, chống nấm của lớp vỏ này cũng rất tuyệt vời. 

Với những tính năng ấy, các nhà khoa học đã kết luận rằng vỏ hành tây hỗ trợ điều trị tích cực nhiều nhóm bệnh như: béo phì, ung thư ruột kết, tiểu đường loại 2, tim mạch, tiêu hóa… Bạn có thể hấp thu toàn bộ dưỡng chất quý giá thông qua những ly nước trà vỏ hành tây, được chế biến vô cùng đơn giản, theo Healthy food star.

Nguyên liệu:

Đọc xong bài này, bạn sẽ không bao giờ vứt “thần dược” vỏ hành tây lần nào nữa - Ảnh 2

Vỏ hành tây

Vài miếng hành

Nước sôi

Thực hiện:

Bước 1: Cho tất cả các vỏ hành tây vào trong một cái lọ

Bước 2: Thêm một vài miếng hành tây vào lọ, đổ nước sôi sao cho ngập hết lớp hành. 

Bước 3: Ngâm trong 15 phút. Lọc lấy nước và uống.

Bạn nên uống trước khi đi ngủ để cho hiệu quả tốt nhất. Nếu bạn chán cách uống thông thường này, bạn có thể thêm nước trà vào súp và các món hầm để dễ sử dụng.

Lưu ý: phụ nữ có thai và cho con bú không nên sử dụng thức uống này.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   chữa bệnh Bí Quyết vỏ hành tây

TIN MỚI NHẤT

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Khoảnh khắc dòng nước cuốn trôi một cây cầu trong trận lũ quét tàn khốc

Video 53 phút trước
3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ sau ngày 15/10/2026

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy dự sự kiện cùng con riêng vợ quá cố

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Trong 2 tháng tới, 3 con giáp ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, tài lộc phơi phới, bạc tiền phủ phê, ăn chơi thoải mái cũng không hết tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Công an Gia Lai khởi tố thanh niên đập cửa kính, xông vào ký túc xá đâm nữ sinh

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Bé gái 15 tuổi bất ngờ "sống lại" trong đám tang khiến ai cũng sốc nặng và vui mừng

Video 1 giờ 53 phút trước
Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Thần Tài gọi tên, 3 con giáp đừng lo vì thiếu tiền bạc gần đây, vì chỉ vài tuần tới sẽ PHÁT TÀI BẤT NGỜ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Thần Tài xông đất đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?