Điều bất ngờ gì xảy ra với não và tim khi bạn ăn 3 quả chuối mỗi ngày

Sống khỏe 16/06/2016 10:40

Bạn có biết rằng nếu ăn ít nhất ba quả chuối một ngày, bạn có thể giảm đáng kể nguy cơ đột quỵ hoặc nhồi máu cơ tim?

Theo các nhà nghiên cứu Anh và Ý, ăn một quả chuối vào bữa sáng, một vào buổi trưa, và một vào buổi tối sẽ cung cấp đủ kali giúp giảm nguy cơ đông máu trong não lên tới 21% .

Báo cáo năm 2011, được công bố trên Tạp chí American College of Cardiology, cho thấy rằng các trường hợp đột quỵ có thể được ngăn chặn hoặc thậm chí giảm đi nhiều nhờ nồng độ kali được tìm thấy trong các loại thực phẩm nhất định, bao gồm chuối, cá, rau bina và đậu lăng.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng một lượng kali được bổ sung hàng ngày (khoảng 1.600 mg) có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ. Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 500 mg kali. Do đó, ăn 3 quả chuối một ngày có thể làm giảm huyết áp và giúp não bộ thích hợp và chức năng thần kinh.

Chuối không chỉ chứa nhiều kali, chúng cũng là những nguồn thực phẩm giàu vitamin B6, vitamin C, mangan, biotin và chất xơ có thể giúp ổn định hệ tiêu hóa. Một quả chuối trung bình chứa 108 calo, chứa ít cholesterol, chất béo và natri.

Ăn 3 quả chuối mỗi ngày, điều gì sẽ xảy ra?

Ngoài việc giảm đáng kể nguy cơ đau tim và đột quỵ, ăn 3 quả chuối mỗi ngày đem đến nhiều lợi ích khác nhau như:

Giảm trầm cảm:

Chuối chứa nhiều tryptophan - một loại protein mà cơ thể chuyển đổi thành serotonin- là một hợp chất làm thư giãn cơ thể và giúp cải thiện tâm trạng.

Điều hòa huyết áp: 

Kali trong chuối có thể giúp điều chỉnh chức năng tim và cân bằng chất lỏng của cơ thể; điều này có thể giúp giảm nguy cơ huyết áp và đột quỵ.

Ngừa táo bón: 

Một quả chuối cỡ trung bình chứa chỉ hơn 3 gam chất xơ; nếu bạn đang bị táo bón, hãy thử kết hợp chuối vào chế độ ăn uống của bạn để khôi phục chức năng hệ tiêu hóa.

Giảm lão hóa xương:

Nghiên cứu cho thấy rằng kali được tìm thấy trong chuối có thể giúp ngăn chặn xương bị phân hủy, giúp xương chắc khỏe hơn.

Phục hồi chức năng cơ thể sau cai thuốc lá

Chuối chứa vitamin B12, B6, cùng với kali và magiê, có thể giúp cơ thể hồi phục sau cai thuốc lá.

Ngăn ngừa thiếu máu: 

Ăn 3 quả chuối mỗi ngày là điều kiện giúp cơ thể có đủ tế bào đỏ mang oxy đến các mô cần thiết. Hơn nữa, chuối rất giàu chất sắt giúp tạo ra hemoglobin, giúp giảm nguy cơ thiếu máu.

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