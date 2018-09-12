Điểm danh 9 cách tăng cường hệ miễn dịch mùa thu hữu hiệu

Nhờ đó mà hệ miễn dịch được tăng cường hơn, có thể tiêu diệt những chất độc hay vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể một cách hiệu quả và dưỡng sinh mùa thu tốt hơn.

Giấc ngủ ngon có vai trò cực kỳ quan trọng đối với cơ thể. Đặc biệt, khi bạn ngủ ngon giấc sẽ thì cơ thể sẽ sản sinh được nhiều nguyên tử làm tăng lượng bạch cầu và giúp tăng cường khả năng giải độc của gan.

Do đó, bạn cần biết cách thư giãn phù hợp để kiểm soát được tâm trạng. Nên dành nhiều thời gian để thư giãn, thoải mái. Đây là 1 trong 9 cách tăng cường hệ miễn dịch mùa thu hiệu quả.

Với những áp lực, stress trong công việc và cuộc sống hằng ngày, chúng ta dễ bị ức chế tinh thần. Điều này có thể dẫn đến tác động xấu của hoạt động các tế bào miễn dịch trong cơ thể.

Cười nhiều hơn

3. Hạn chế uống rượu

Dùng bia, rượu có tác động xấu đến gan và tì. Trong rượu có chứa nồng độ cồn cao cũng sẽ gây tác động đến hoạt động của các tế bào miễn dịch. Để đảm bảo sức khỏe, bạn nên hạn chế đến mức thấp nhất việc dùng bia rượu mỗi ngày.

Tránh xa rượu bia

4. Vận động cơ thể nhiều hơn

Luyện tập hàng ngày không chỉ là cách giúp tăng cường chức năng hệ miễn dịch của cơ thể, mà còn giúp làm tăng số lượng tế bào miễn dịch nhiều hơn.

Vận động cơ thể nhẹ nhàng với các hoạt động như chạy bộ

Bạn không cần thiết phải tập luyện cật lực với cường độ mạnh mà chỉ cần vận động cơ thể nhẹ nhàng với các hoạt động như đi bộ, đi dạo sau bữa ăn, leo bộ cầu thang.

5. Rửa tay thường xuyên

Rửa sạch tay mỗi ngày bằng xà phòng

Vệ sinh sạch sẽ hàng ngày là cách rất thông thường giúp bạn tránh xa các bệnh truyền nhiễm. Chỉ cần bạn lưu ý rửa sạch tay mỗi ngày bằng xà phòng là đã có thể giúp bảo vệ sức khỏe rất hữu hiệu.

6. Chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất

Chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất

Với một chế độ dinh dưỡng cân bằng, bổ sung đầy đủ dưỡng chất mỗi ngày sẽ giúp củng cố hệ miễn dịch của cơ thể hữu hiệu.

Bạn cần bổ sung nhiều thực phẩm tốt cho sức khỏe như rau xanh, hoa quả tươi. Một số loại rau quả có chứa nhiều chất kháng sinh có thể kể đến như táo, bắp cải, trà xanh.

Rau xanh cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất

Đây là cách để giúp tăng cường vitamin và khoáng chất để từ đó giúp làm tăng số lượng và khả năng hoạt động của các tế bào miễn dịch.

7. Duy trì nhiệt độ ở mức bình thường

Duy trì nhiệt độ cơ thể ở mức bình thường là nguyên tắc số 1 bạn cần lưu ý khi dưỡng dinh mùa thu. Theo đó, trong mùa thu bạn lưu ý giữ nhiệt độ cơ thể luôn trên 36,5. Vì sao vậy?

Biết cách giữ ấm cơ thể trong mùa thu

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, khi cơ thể giảm 1 độ cũng là lúc hệ miễn dịch suy giảm đến 30%. Trong tiết trời mùa thu, cơ thể chúng ta chưa kịp thích nghi với nhiệt độ suy giảm nên sẽ dễ bị nhiễm lạnh hơn. Từ đó, dễ mắc các bệnh hơn.

8. Ngồi tĩnh tâm

Học cách tĩnh tâm để hệ thần kinh được cân bằng

Học cách tĩnh tâm để hệ thần kinh được cân bằng, có hiệu quả giải tỏa áp lực, điều chỉnh giấc ngủ và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.

Tập yoga giúp tĩnh tâm, giải tỏa áp lực hiệu quả

9. Chú ý vệ sinh khoang miệng

Vệ sinh khoang miệng được xem là bước dầu tiên giúp bạn chăm sóc sức khỏe của mình. Bạn nên giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, chăm đánh răng, thường xuyên xúc miệng nhằm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Giữ vệ sinh răng miệng

Nếu bạn không chú ý vệ sinh răng miệng thì sẽ dễ bị viêm nha chu, mắc các bệnh về tim mạch hoặc bệnh tiểu đường hơn,

Chỉ đơn giản với thực hiện những thói quen tốt vừa liệt kê trên là bạn đang bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của mình trong mùa thu hiệu quả. Hi vọng 9 cách tăng cường hệ miễn dịch mùa thu chúng tôi vừa chia sẻ sẽ thật hữu ích với bạn.