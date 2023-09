Để có một mùa hè an toàn, bạn phải ghi nhớ những cách phòng chống sốc nhiệt đơn giản sau

Sốc nhiệt thường xảy ra khi nhiệt độ cơ thể tăng giảm đột ngột, kèm theo đó là những triệu chứng rối loạn ý thức, hôn mê, co giật... Tình trạng này có thể xảy ra ở bất kỳ ai và thường xuất hiện nhiều vào những ngày hè nắng nóng.

Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột

Những ngày thời tiết oi bức, nếu bạn đang ở ngoài nhiệt độ 34 - 35 độ C mà bước vào khu vực có nhiệt độ 20 - 22 độ C sẽ rất nguy hiểm.

Cần dừng lại 5 - 10 phút ở nơi có bóng râm cho ngừng tiết mồ hôi rồi mới bước vào nơi có điều hòa. Lưu ý phòng điều hòa không nên đặt mức nhiệt quá thấp, ví dụ nhiệt độ ngoài trời 40 độ C thì bên trong nhà mức nhiệt cũng cần ở mức 28 độ C để đảm bảo an toàn.

Hạn chế uống rượu và cà phê

Caffein trong cà phê có thể khiến tình trạng mất nước diễn ra nghiêm trọng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tránh uống rượu và cà phê trong những ngày hè là một trong những cách phòng ngừa sốc nhiệt khá hiệu quả. Nguyên nhân vì chất cồn hay caffein có thế làm cơ thể mất nước nhanh hơn và khiến tình trạng rối loạn liên quan tới nhiệt trở nên trầm trọng.

Cách sơ cứu khi bị sốc nhiệt

Nếu phát hiện người có những triệu chứng sốc nhiệt như: Chóng mặt, da đỏ ửng, thở nhanh, co giật, trở nên lú lẫn thậm chí hôn mê... bạn nên tiến hành những bước sơ cứu sau:

- Di chuyển nạn nhân vào bóng râm.

- Làm mát cơ thể nạn nhân bằng cách đặt những chiếc khăn ẩm vào cổ, nách, bẹn.

Đặt khăn ướt vào những vị trí này sẽ giúp hạ nhiệt độ cơ thể nạn nhân - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu nạn nhân còn tỉnh có thể cho uống nhiều nước lọc hoặc nước điện giải.

- Đưa nạn nhân đến bệnh viện hoặc gọi cấp cứu.

Những cách phòng chống sốc nhiệt đơn giản ở trên là điều vô cùng cần thiết mà mọi người cần ghi nhớ trong mùa hè này để đảm bảo sức khỏe. Chúc các bạn luôn vui và khỏe mạnh nhé!