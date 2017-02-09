Đây là tư thế quan hệ tốt nhất để thụ thai được chuyên gia sinh sản xác nhận

Sống khỏe 09/02/2017 14:08

Các chuyên gia tiết lộ tư thế quan hệ tình dục tốt nhất giúp chị em thụ thai và tăng cường khả năng sinh sản, theo Dailystar.

Theo 1 nghiên cứu mới tại Anh, thời điểm thụ thai phổ biến nhất cho những cặp đôi đang muốn có con là 10 giờ 36 phút tối ngày 2.1. Và tư thế sex phổ biến nhất là tư thế truyền giáo (nam ở trên).

Đây là tư thế quan hệ tốt nhất để thụ thai được chuyên gia sinh sản xác nhận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Niềm mong mỏi lớn nhất của các cặp vợ chồng là có con. Tuy nhiên, mang thai không phải là công việc dễ dàng như bạn vẫn nghĩ. Trên thực tế, cứ 6 cặp đôi thì có 1 cặp phải cố gắng hết sức để có con và các vấn đề sinh sản đang ngày càng tăng. Ăn uống, lối sống thiếu lành mạnh, lười vận động cùng nhiều hóa chất độc hại trong môi trường đang ảnh hưởng nặng nề tới khả năng sinh sản của cả nam lẫn nữ. Vậy bạn có thể làm gì để tăng khả năng thụ thai của mình?

Việc thực hiện những thay đổi đơn giản với lối sống có thể giúp tăng khả năng sinh sản của bạn. Với đàn ông, họ nên tránh tắm nước nóng và đặt điện thoại di động cách xa vùng kín để bảo vệ tinh trùng, theo nhiều nghiên cứu mới. Ăn uống lành mạnh và giảm bia rượu cũng giúp bạn tăng khả năng thụ thai.

Bên cạnh đó, tư thế quan hệ cũng góp phần quan trọng giúp tăng xác suất thành công của những cặp đang muốn có con. Theo 1 nghiên cứu của trang ChannelMum.com, thông thường những người đang muốn có con sẽ dùng tới 3 tư thế sex khác nhau so với chỉ 2 trong những cuộc ‘yêu’ bình thường.

Tuy nhiên, tư thế phổ biến nhất để thụ thai là tư thế truyền giáo, được tới 75% cặp đôi sử dụng. Đứng thứ 2 là tư thế Doggy, được 36% sử dụng. Đây cũng là tư thế sex được ưa thích nhất tại Anh. Thứ 3 là tư thế Eagle – phụ nữ nằm ngửa trong khi người đàn ông quỳ gối và giữ chân của nàng trên vai.

Chuyên gia sinh sản Marilyn Glenville (Anh) giải thích: ‘Tư thế nam ở trên có khả năng giúp phụ nữ dễ có bầu nhất nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu xác nhận điều này’. Bên cạnh đó, bà cũng đề nghị tránh những tư thế quan hệ đi ngược với trọng lực của trái đất. ‘Về cơ bản, bất kỳ tư thế nào đi ngược với trọng lực chẳng hạn tư thế nữ ở trên hay tư thế đứng hoặc ngồi đều khiến tinh trùng khó di chuyển, do đó khiến việc thụ thai gặp trở ngại’.

Tư thế Doggy cũng được cho là sẽ giúp chị em dễ thụ thai, vì tinh trùng không cần phải di chuyển quá xa. ‘Tư thế này cho phép xâm nhập sâu, vì thế tinh trùng có thể được bắn tới gần cổ tử cung hơn. Điều này giúp tinh trùng có khởi đầu thuận lợi vì càng ở gần trứng thì tinh trùng càng dễ có khả năng tới đích hơn’.

Nếu đang muốn có con, bạn có thể tăng tần suất làm ‘chuyện ấy’, nhưng đừng nên sex hàng ngày vì điều này có thể giảm khả năng thụ thai. Đó là vì nếu xuất tinh hàng ngày, tinh hoàn không thể sản xuất kịp 'tinh binh', vì thế số lượng tinh trùng sẽ ít hơn. Nhưng nếu bạn làm chuyện ấy quá ít, điều này sẽ khiến số lượng tinh trùng khỏe mạnh của bạn giảm đi. Do đó, để thụ thai, tốt nhất bạn nên quan hệ tình dục cách ngày.

Chúc bạn sống khỏe.

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