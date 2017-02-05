Đây là thời điểm lí tưởng nhất trong tuần để làm 'chuyện ấy'

Dĩ nhiên, sex là chuyện riêng tư và bạn thích làm ' chuyện ấy ' lúc nào tùy hứng. Mỗi người có 1 sở thích khác nhau và thời điểm quan hệ tình dục của các cặp đôi cũng khác nhau. Có người thích làm 'chuyện ấy' buổi sáng, có người thích ân ái vào buổi trưa, có người muốn quan hệ buổi tối, vv. Chẳng có quy chuẩn nào về thời điểm quan hệ tình dục cả, theo dailystar.

Mặc dù 'yêu' lúc nào là tùy bạn, song bạn có bao giờ tự hỏi thiên hạ thích ân ái vào thời điểm nào nhất trong tuần không? Đâu là thời điểm nhiều cặp đôi chọn làm 'chuyện ấy' nhất? Theo 1 nghiên cứu mới của Anh, có 1 thời điểm đặc biệt trong tuần được các cặp đôi chọn làm ‘chuyện ấy’ nhiều nhất trong tuần. Đó là 9 giờ sáng chủ nhật.

Tuy nhiên từ lâu, người ta vẫn coi sex là hoạt động về đêm. Mặc dù theo nghiên cứu, sex buổi sáng rất có lợi cho sức khỏe , song ít người làm điều này. Thiên hạ vẫn thích ngủ nướng buổi sáng hơn là dậy sớm để ân ái. Sex ban đêm là cách tuyệt vời để kết thúc một ngày.

Nghiên cứu, do hãng Superdrug thực hiện, đã tiến hành khảo sát hàng ngàn người lớn về thời điểm sex phổ biến nhất của họ. Hóa ra, cuối tuần là thời gian ‘yêu’ nhiều nhất của các cặp đôi. Cụ thể, 22 giờ 30 và 23 giờ 30 tối thứ 7 đứng thứ 2 sau 9 giờ sáng chủ nhật.

Chỉ một thời điểm duy nhất trong những ngày hành chính được các cặp đôi chọn làm chuyện ấy là 22 giờ 30 tối thứ 6, mà thật ra về mặt kỹ thuật cũng được coi là cuối tuần rồi. Thật ra không khó lí giải cho thói quen này. Cuối tuần là thời gian được nghỉ ngơi, thư giãn, tránh xa công việc áp lực. Vào thời điểm này, cảm giác ham muốn của bạn được tăng cường và bạn chẳng còn phải vừa sex vừa lo lắng cho công việc của ngày mai.

Những thời điểm phổ biến khác gồm giữa sáng thứ 7 và đầu giờ tối chủ nhật. Còn thời điểm thiên hạ ít thích sex nhất? Đó là 4 giờ 45 phút chiều thứ 2, nguyên nhân chủ yếu là vì đầu tuần nhiều công việc bận rộn, người ta chẳng còn tâm trạng để ‘yêu’.

Bên cạnh đó, người ta cũng ít thích quan hệ tình dục trong các ngày làm việc trong tuần mà lí do cũng có vẻ là do công việc.

Chúc bạn sống khỏe.