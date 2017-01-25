Đây là 'thần dược' trị nhiệt miệng cấp tốc nhà nào cũng có

Có thể bạn chưa biết rằng nhà bạn đang có 1 'thần dược' chữa nhiệt miệng cực hay, theo Boldsky.

Những ai từng bị nhiệt miệng đều biết rằng đây là 1 trong những dạng đau đớn khó chịu nhất. Những nốt loét nơi miệng có thể cực kỳ đau và ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt hàng ngày của bạn. Hơn nữa, chúng khiến bạn ăn uống không ngon, thậm chí khó nói chuyện nếu bị nặng.

Nhiệt miệng xảy ra khi một phần các mô trong miệng bị loét do nhiều nguyên nhân, tạo ra vết thương ở khu vực này. Nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng này là các chất thương do răng gây ra, uống những loại thuốc mạnh, một số bệnh, ăn uống không lành mạnh, vv. Nếu không chữa trị kịp thời, nhiệt miệng có thể biến thành những nốt loét lớn, thậm chí có khả năng gây ung thư. Thông thường, bạn phải dùng tới thuốc để đánh bay tình trạng khó chịu này, song nó sẽ gây hại tới sức khỏe về lâu dài. Có rất nhiều phương thuốc dân gian có khả năng trị lành nhiệt miệng một cách an toàn và nhanh chóng. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 phương pháp trị nhiệt miệng cực kỳ công hiệu từ loại lá mà hầu như nhà nào cũng có: lá sung. Rất nhiều người đã dùng cách này và khẳng định nó có công hiệu thần kỳ.

Nguyên liệu 2-3 lá sung 2 ly nước Đây là phương pháp dân gian được ông bà ta sử dụng từ hàng ngàn năm qua để trị nhiệt miệng. Nó cực kỳ hiệu quả nếu được dùng thường xuyên. Tuy nhiên, khi đang dùng phương pháp này, bạn cần tránh xa đồ ăn nhiều dầu mỡ và cay nếu không muốn triệu chứng nặng hơn. Vì sao lá sung có khả năng trị nhiệt miệng cấp tốc? Loại lá này cực kỳ giàu vitamin và khoáng chất như vitamin B1, B2, A, canxi và magie. Tất cả những dưỡng chất này có khả năng giảm viêm quanh các vết loét, do đó giúp giảm đau và chữa lành nhanh chóng. Hướng dẫn Đổ 2 ly nước vào nồi rồi bắc lên bếp đun sôi. Cho lá sung vào khi nước đang sôi, sau đó tắt lửa. Tiếp theo, đậy nắp nồi lại rồi chờ khoảng 15 phút. Bây giờ, vớt lá sung ra rồi đổ nước vào ly. Hãy uống ly nước này mỗi sáng sau khi ăn sáng. Bạn sẽ thấy hiệu quả của nó trong thời gian ngắn. Bạn có thể làm liên tục mỗi ngày cho đến khi nhiệt miệng biến mất. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo, bạn nên hỏi ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng).

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