Đây là sai lầm nghiêm trọng khi dùng bao cao su rất nhiều người mắc phải

Có nhiều điều lạ lùng xảy ra khi sex, nhưng phần lớn đều khá vô hại. Tuy nhiên, có một số điều khá nguy hiểm khi làm 'chuyện ấy' mà chính bạn cũng không biết mình đang khiến nó xảy ra. Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến những nguy hiểm khi dùng bao cao su mà rất nhiều người đang phạm phải khi sex.

Sau đây là 8 sai lầm nguy hiểm mà rất nhiều người đang phạm phải khi dùng bao cao su:

Có lẽ bạn nghĩ mình đã biết ‘tất tần tật’ về phương tiện tránh thai này. Bạn nghĩ, chỉ cần lột ra, đeo vào và có thể sex thoải mái mà không lo mang thai? Trên thực tế, vấn đề có thể phức tạp hơn thế. Mặc dù bầu không khí đang rất nóng bỏng, bạn chỉ muốn ‘yêu’ ngay lập tức nhưng bạn cần nhớ, vội vàng có thể khiến bạn rước họa. Chỉ cần đeo không đúng cách, bao cao su có thể mất tác dụng hoặc bị rách. Ngoài việc mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể dính các bệnh lây qua đường tình dục chết người.

Mang 2 cái cùng lúc

Bạn nghĩ đeo 2 bao cao su sẽ giúp tăng thêm 1 hàng rào bảo vệ? Lầm to, việc đeo 2 cái sẽ gia tăng độ ma sát, khiến nó dễ dàng bị rách hơn. Chỉ cần đeo 1 cái là đủ.

Dùng bao cao su có mùi thơm

Nếu bạn muốn dùng bao cao su có mùi thơm khi oral sex, thế thì không sao cả. Nhưng tuyệt đối không nên dùng nó khi giao hợp qua đường âm đạo, vì loại bao cao su này chứa đường và hương nhân tạo có thể gây viêm nhiễm cho vùng kín.

Dùng răng mở bao cao su

Việc dùng răng cắn mở bao cao su có vẻ trông sexy đấy, nhưng tuyệt đối đừng làm điều này. Bạn có thể vô tình làm nó thủng 1 lỗ, khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tình dục hay mang thai. Hãy dùng tay mở một cách cẩn thận, kẻo móng tay chọc thủng lỗ trên bao cao su.

Dùng bao cao su hết hạn

Đừng chủ quan, bao cao su latex có thể bị rách, nhất là khi đã cũ. Phương tiện tránh thai này cũng có hạn sử dụng, và bạn cần chú ý đến điều này. Nếu dùng loại hết hạn, chắc bạn đã hình dung được hậu quả của nó rồi đó.

Dùng sai chất bôi trơn

Bạn nên dùng chất bôi trơn làm từ nước vì 2 lí do: tốt cho âm đạo và khó làm rách bao cao su hơn. Nếu bạn dùng loại làm từ dầu hay vaseline, nó sẽ mài mòn latex và có thể gây rách.

Trông chờ đàn ông mang bao cao su

Cho dù không định sex, bạn vẫn nên thủ sẵn 1 cái trong ví. Đây là một cách an toàn và khôn ngoan vì bạn chẳng biết điều gì có thể xảy ra. Chẳng có gì là xấu hổ khi mang theo ‘ba con sâu’ bên người cả, đây là trách nhiệm với chính bản thân mình.

Mang sai cách

Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng nhiều người thật sự chẳng biết đeo bao cao su đúng cách. Điều này khiến tác dụng bảo vệ của nó giảm đi hoặc mất hoàn toàn, gây ra nhiều rủi ro cho cả hai.

Không hề sử dụng bao cao su

Có lẽ bạn nghĩ đây là chuyện ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi’, nhưng cần nhớ: hãy dùng bao cao su khi sex. Có thể bạn nghĩ không mang sẽ mang lại cảm giác tốt hơn, nhưng còn gì tốt hơn việc không sợ mang thai hay mắc bệnh lây qua đường tình dục? Bao cao su cực kỳ quan trọng, vì thế nếu đối tác thuyết phục bạn không sử dụng, thực sự họ rất ích kỷ.

Chúc bạn sống khỏe.