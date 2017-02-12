Đây là sai lầm nghiêm trọng khi dùng bao cao su rất nhiều người mắc phải

Sống khỏe 12/02/2017 08:40

Nếu bạn đang phạm những sai lầm sau khi dùng bao cao su, hãy thay đổi ngay lập tức kẻo rước họa, theo gurl.com.

Có nhiều điều lạ lùng xảy ra khi sex, nhưng phần lớn đều khá vô hại. Tuy nhiên, có một số điều khá nguy hiểm khi làm 'chuyện ấy' mà chính bạn cũng không biết mình đang khiến nó xảy ra. Trong bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến những nguy hiểm khi dùng bao cao su mà rất nhiều người đang phạm phải khi sex.

Đây là sai lầm nghiêm trọng khi dùng bao cao su rất nhiều người mắc phải - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ bạn nghĩ mình đã biết ‘tất tần tật’ về phương tiện tránh thai này. Bạn nghĩ, chỉ cần lột ra, đeo vào và có thể sex thoải mái mà không lo mang thai? Trên thực tế, vấn đề có thể phức tạp hơn thế. Mặc dù bầu không khí đang rất nóng bỏng, bạn chỉ muốn ‘yêu’ ngay lập tức nhưng bạn cần nhớ, vội vàng có thể khiến bạn rước họa. Chỉ cần đeo không đúng cách, bao cao su có thể mất tác dụng hoặc bị rách. Ngoài việc mang thai ngoài ý muốn, bạn có thể dính các bệnh lây qua đường tình dục chết người.

Sau đây là 8 sai lầm nguy hiểm mà rất nhiều người đang phạm phải khi dùng bao cao su:

Mang 2 cái cùng lúc

Bạn nghĩ đeo 2 bao cao su sẽ giúp tăng thêm 1 hàng rào bảo vệ? Lầm to, việc đeo 2 cái sẽ gia tăng độ ma sát, khiến nó dễ dàng bị rách hơn. Chỉ cần đeo 1 cái là đủ.

Dùng bao cao su có mùi thơm

Nếu bạn muốn dùng bao cao su có mùi thơm khi oral sex, thế thì không sao cả. Nhưng tuyệt đối không nên dùng nó khi giao hợp qua đường âm đạo, vì loại bao cao su này chứa đường và hương nhân tạo có thể gây viêm nhiễm cho vùng kín.

Dùng răng mở bao cao su

Việc dùng răng cắn mở bao cao su có vẻ trông sexy đấy, nhưng tuyệt đối đừng làm điều này. Bạn có thể vô tình làm nó thủng 1 lỗ, khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tình dục hay mang thai. Hãy dùng tay mở một cách cẩn thận, kẻo móng tay chọc thủng lỗ trên bao cao su.

Dùng bao cao su hết hạn

Đừng chủ quan, bao cao su latex có thể bị rách, nhất là khi đã cũ. Phương tiện tránh thai này cũng có hạn sử dụng, và bạn cần chú ý đến điều này. Nếu dùng loại hết hạn, chắc bạn đã hình dung được hậu quả của nó rồi đó.

Dùng sai chất bôi trơn

Bạn nên dùng chất bôi trơn làm từ nước vì 2 lí do: tốt cho âm đạo và khó làm rách bao cao su hơn. Nếu bạn dùng loại làm từ dầu hay vaseline, nó sẽ mài mòn latex và có thể gây rách.

Trông chờ đàn ông mang bao cao su

Cho dù không định sex, bạn vẫn nên thủ sẵn 1 cái trong ví. Đây là một cách an toàn và khôn ngoan vì bạn chẳng biết điều gì có thể xảy ra. Chẳng có gì là xấu hổ khi mang theo ‘ba con sâu’ bên người cả, đây là trách nhiệm với chính bản thân mình.

Mang sai cách

Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng nhiều người thật sự chẳng biết đeo bao cao su đúng cách. Điều này khiến tác dụng bảo vệ của nó giảm đi hoặc mất hoàn toàn, gây ra nhiều rủi ro cho cả hai.

Đây là sai lầm nghiêm trọng khi dùng bao cao su rất nhiều người mắc phải - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không hề sử dụng bao cao su

Có lẽ bạn nghĩ đây là chuyện ‘biết rồi, khổ lắm, nói mãi’, nhưng cần nhớ: hãy dùng bao cao su khi sex. Có thể bạn nghĩ không mang sẽ mang lại cảm giác tốt hơn, nhưng còn gì tốt hơn việc không sợ mang thai hay mắc bệnh lây qua đường tình dục? Bao cao su cực kỳ quan trọng, vì thế nếu đối tác thuyết phục bạn không sử dụng, thực sự họ rất ích kỷ.

Chúc bạn sống khỏe.

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Thực hư loại gia vị quen thuộc đun nóng gây ung thư, chuyên gia chỉ ra những thứ bạn cần tránh

Dầu hào khi đun nóng có gây ung thư không? Câu hỏi khiến nhiều người lo lắng và được các chuyên gia giải đáp.

Xem thêm
Từ khóa:   bao cao su bao cao su rách sai lầm dùng bao cao su sử dụng bao cao su đúng cách

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Đúng 20h hôm nay, ngày 15/10/2026, 3 con giáp khí ngút trời, bạc vàng 'đầy rổ', có số gánh TIỀN TÀI về nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Lý Á Bằng trải lòng về hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Đi làm đồng, người dân bắt gặp cảnh tượng con trăn dài 5 mét đang nuốt chửng một con chó

Video 1 giờ 21 phút trước
Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp “TIỀN KHỦNG” rơi trúng đầu, nhà tràn hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang đợi phía trước

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Uống nước chanh nóng mật ong mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những lợi ích gì?

Dinh dưỡng 2 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Sau hôm nay, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc, công việc vạn sự hanh thông, kiếm bộn tiền để chuẩn bị đón Tết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/10/2026), 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?