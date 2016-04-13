Đây là lí do tại sao bạn nên nằm ngủ nghiêng về bên trái ngay tối nay

Có thể bạn bạn thường ngủ nằm ngửa, nằm bên trái và bên phải không cố định. Thế nhưng, bạn cần biết rằng nếu nằm ngửa sẽ đặc biệt nguy hiểm đối với người bị mắc chứng ngưng thở khi ngủ hoặc hen suyễn vì nó gây khó thở. Còn đối với ngủ nghiêng về bên phải lại có thể làm trầm trọng các bệnh về đường tiêu hóa.

Nhiều nghiên cứu cho thấy ngủ nghiêng về phía bên trái thậm chí có thể cứu sống và làm tăng tuổi thọ của bạn. Nếu bạn đang ngủ ở một tư thế khác, hãy đọc bài t? vi ết này để biết lí do tại sao bạn nên bắt đầu ngủ nghiêng về bên trái ngay tối nay.

Ngủ trên bên trái được cho là cải thiện đáng kể về sức khỏe và thậm chí cứu sống bạn. Theo y học hiện đại, phía bên trái của cơ thể là phía bạch huyết thống trị và khi bạn ngủ ở phía bên này, cơ thể bạn sẽ có nhiều thời gian để lọc các độc tố, chất lỏng bạch huyết thải qua ống ngực và các hạch bạch huyết.

Mặt khác, ngủ trên bên phải của bạn có thể gây ra sự cố trong hoạt động của hệ thống bạch huyết. Khi bạn bắt đầu ngủ nghiêng về bên trái, bạn có thể nhận thấy cơ thể của bạn trở nên khỏe khoắn hơn bởi cơ thể bạn đang thực hiện xử lí chất độc hiệu quả hơn thông qua chất thải ra bên ngoài.

Điều này xảy ra bởi nằm nghiêng bên trai giúp cải thiện hệ thống tiêu hóa, cho phép cơ thể bạn kịp thời trích xuất các chất dinh dưỡng và loại bỏ các độc tố.

Ngủ nghiêng bên trái thế nào là đúng?

Nếu bạn thường xuyên nằm ngửa hoặc nằm nghiêng về bên phải, có lẽ bạn sẽ rất khó khăn để thay đổi thói quen đó. Chắc chắn, bạn phải mất một thời gian để tập luyện lại, dưới đây là một số lời khuyên có thể giúp ích cho bạn:

- Bạn có thể nằm nghiêng về bên trái đồng thời hơi co gối chân bên phải lên, đầu gối sẽ ngăn cản việc bạn lăn sang thế khác trong khi ngủ.

- Hãy thử đổi chỗ nằm với người nằm ngủ kế bên hoặc đổi đầu giường, điều này sẽ giúp bạn ổn định lại thói quen sớm hơn.

- Cuối cùng, bạn có thể thắp đèn mờ sáng ở phía bên phải của mình. Từ đó, bạn sẽ phải quay lưng lại với ánh sáng trong khi ngủ. Lâu dần, bạn sẽ quen và thích nghi với việc ngủ nghiêng về bên trái mà không cần đèn chiếu sáng sau lưng nữa.

Hãy thử thay đổi nhỏ này ngay tối nay, nó sẽ giúp bạn cải thiện giấc ngủ và sức khỏe của bạn ngày một tiến triển tốt hơn.

Chúc bạn sống vui khỏe.