Đây là dấu hiệu nàng chẳng hài lòng với 'chuyện ấy' nhưng không nói ra

Nói đến khả năng làm thỏa mãn chị em trên giường, có tin tốt lẫn tin xấu cho nam giới. Đầu tiên là tin tốt: theo 1 nghiên cứu năm 2014 đăng trên tạp chí Archives of Sexual Behavior, phái mạnh hơi đánh giá thấp khả năng làm bạn tình thỏa mãn của mình. Điều này có nghĩa là rất có khả năng nàng hài lòng về năng lực của bạn cho dù bạn nghi ngờ về chuyện đó.

Để giúp bạn nhận ra những dấu hiệu nàng không hài lòng, chuyên gia trị liệu tình dục kiêm bác sĩ tâm lý Megan Fleming (Mỹ) sẽ chỉ cho bạn cách nhận biết và thay đổi cho phù hợp để khiến đời sống tình dục của cả hai cùng thăng hoa.

Vậy còn tin xấu là gì? Không ít phụ nữ mong đời sống chăn gối của họ được tiếp thêm ‘lửa’, nghĩa là vẫn còn nhiều chị em không thỏa mãn về khả năng giường chiếu của đối tác mà không nói ra.

Nàng không phản ứng trước sự đụng chạm hay gợi ý của bạn

Nếu bạn thấy nàng không hề phản ứng trước sự đụng chạm hay gợi ý của bạn, đó có thể là dấu hiệu nàng đang mất hứng. Tất nhiên, có một số chị em hơi xấu hổ và không thể nói thẳng rằng nàng thích động tác của bạn. Vậy thì bạn nên quan sát các dấu hiệu khác như đổ mồ hôi, da ửng đỏ, móng chân quắp lại và lưng cong. Nếu nàng có những dấu hiệu này, thế thì nàng đang thích ‘chuyện ấy’. Còn nếu không, có lẽ nàng không hài lòng về bạn.

Nàng 'chỉ đạo' bạn trên giường

Nếu nàng thường xuyên bảo bạn ‘nhanh lên’ hay ‘làm thế này thế kia’, đó có thể là dấu hiệu bạn đang không làm nàng hài lòng. Nhưng vì nàng đang cố gắng giúp bạn cải thiện khả năng phòng the, đừng nên coi đây là chuyện xấu mà hãy xem là học hỏi kinh nghiệm.

Nàng đi ngủ vào 1 thời điểm khác

Nếu bạn gái/vợ bạn luôn đi ngủ sớm vào Chủ nhật hoặc thứ Hai thì điều này không có gì đáng lo. Nhưng nếu đây là hànht? vi mới xảy ra gần đây, có thể nàng đang cố gắng tránh thân mật vì nàng không hài lòng với khả năng của bạn. Tuy nhiên, bạn nên hỏi xem có phải nàng đang chịu áp lực mới ở cơ quan nên thấy mệt mỏi và không có hứng hay không. Đồng thời, hãy hỏi xem nàng muốn bạn thay đổi điều gì trên giường để cải thiện 'chuyện ấy'.

Nàng không muốn sex

Khi đối tác ít hào hứng với 'chuyện ấy' hơn, bạn nên xem xét nghiêm túc vấn đề. Hãy hỏi xem nàng cần gì ở bạn. Bên cạnh đó, bạn cần tìm hiểu những nguyên nhân khác vì có nhiều lý do khiến chị em không còn hứng sex. Chẳng hạn, áp lực công việc, một chuyện buồn nào đó, vv.

Nàng không muốn âu yếm sau khi xong việc

Nếu từ trước tới nay, nàng luôn chạy ngay vào phòng tắm sau khi ân ái thì chẳng có gì đáng lo. Nhưng nếu trước đây nàng luôn thích nằm âu yếm với bạn sau khi sex và giờ thì đột nhiên bỏ thói quen này, có thể nàng không hài lòng với bạn.

Nàng kể về đời sống tình dục ‘tuyệt vời’ của người khác

Không phải phụ nữ nào cũng thẳng thắn nói ra mọi chuyện. Đôi khi họ thích nói bóng gió. Nếu nàng tiếp tục kể về đời sống tình dục nóng bỏng của cô bạn thân, đó có thể là cách ám chỉ rằng nàng không hài lòng với bạn trên giường.

Bạn phải làm gì trong trường hợp này? Theo Fleming, bạn nên bày tỏ sự quan tâm và yêu cầu nàng kể thêm để tìm hiểu xem điều gì khiến cho đời sống chăn gối của họ luôn nóng bỏng. Đây là cơ hội để bạn cho nàng những gì nàng khao khát.

Nàng không còn quan tâm đến việc có ‘lên đỉnh’ hay không

Điều này có thể không đúng với mọi phụ nữ, vì thế trước khi đi đến kết luận, bạn cần suy nghĩ về đối tác của mình. Một số phụ nữ thích sự kết nối khi sex và họ không quan tâm lắm đến cực khoái. Trong khi đó, một số chị em luôn muốn ‘lên đỉnh’ trong mọi cuộc ‘yêu’.

Nếu trước đây, nàng luôn khao khát lên đỉnh mỗi lần sex, nhưng giờ nàng chẳng quan tâm nữa, điều đó có thể có nghĩa là nàng không nghĩ bạn có thể làm được chuyện đó.