Đây là dấu hiệu chứng tỏ bạn bị nghiện thủ dâm, cần bỏ ngay lập tức

Sống khỏe 27/04/2017 10:24

Nếu có một trong những dấu hiệu này, rõ ràng bạn đã bị nghiện thủ dâm, theo thehealthsite.

Thủ dâm là điều mà hầu như ai cũng từng làm một vài lần trong đời, nếu không muốn nói là thường xuyên. Trái với quan niệm phổ biến, 'tự sướng' tốt cho sức khỏe của bạn nếu được thực hiện điều độ. Vài nghiên cứu phát hiện nó có thể giúp giảm stress và lo âu, giảm nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt, bảo vệ hệ miễn dịch và giúp bạn ngủ ngon hơn.

Thủ dâm mà những dấu hiệu chứng minh rằng bạn đã bị nghiện
Dấu hiệu chứng tỏ bạn đã bị nghiện thủ dâm - Ảnh minh họa: Wikihow

Trong khi thủ dâm có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, tác dụng phụ duy nhất mà nhiều người đối mặt là nghiện thói quen này. 'Tự sướng' quá mức có thể ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật và mối quan hệ của bạn. Nếu không biết tiết chế, bạn có thể bị ám ảnh vì nó suốt cả ngày, mất cảm giác với đời sống chăn gối, vv. 

Vậy làm sao để biết bạn có bị nghiện thói quen này không? Các chuyên gia đã đưa ra một số dấu chỉ chứng tỏ bạn đã bị nghiện thủ dâm. Nếu thấy những dấu hiệu sau, rõ ràng bạn nên giảm bớt tần suất ‘tự sướng’:

Chỉ thích 'tự sướng'

Nhiều lúc bạn tránh sex với đối tác vì bạn thích dành thời gian ‘tự sướng’ hơn. Bạn nhận thấy thủ dâm mang lại cảm giác thỏa mãn hơn sex thật.

Muốn thủ dâm liên tục

Cho dù đã thủ dâm rồi, bạn vẫn cảm thấy nhu cầu thôi thúc làm thêm vài lần nữa trong ngày. Nếu không thể thỏa mãn điều này, bạn trở nên bực bội và cáu kỉnh.

Bị ám ảnh 

Bạn không thể tập trung vào công việc. Đôi khi có những ngày tâm trí bạn bị ám ảnh bởi ý muốn thủ dâm. Bạn đã từng dùng toilet văn phòng để thủ dâm trước đây. Bên cạnh đó, năng suất làm việc của bạn rất thấp.

'Tự sướng' thô bạo đến mức tổn thương vùng kín

Bạn đã từng làm tổn thương vùng kín do thủ dâm quá mức. Trong khi không có quy chuẩn về việc nên thủ dâm bao nhiêu lần 1 ngày, nếu bạn đã quen tự sướng nhiều lần trong ngày, thế thì bạn đang gặp vấn đề.

Đã cố bỏ nhưng không thành công

Bạn đã cố gắng bỏ thói quen này nhưng nhận thấy bản thân bị mất kiểm soát hoặc thiếu ý chí để làm điều đó. Đối với bạn, 'tự sướng' hàng ngày là điều bắt buộc dù bạn đã kết hôn hay có người yêu.

Cho dù không cảm thấy có hứng, bạn vẫn thủ dâm vì nó đã trở thành thói quen rồi.

Nếu có những dấu hiệu trên, rõ ràng bạn nên tìm giải pháp để kiềm chế bản thân. Mặc dù 'tự sướng' là điều hoàn toàn bình thường và vô hại, nhưng nó sẽ trở nên nguy hiểm nếu bạn bị nghiện. Hãy cố gắng chơi thể thao, tham gia những hoạt động giải trí lành mạnh. Nếu vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh này, hãy nói chuyện với bác sĩ tâm lí để tìm giải pháp. 

Chúc bạn sống khỏe.

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